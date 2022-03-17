Проверить холестерин можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Такое обследование желательно раз в год проходить всем, особенно стоит контролировать эти цифры людям, которые входят в группу риска по атеросклерозу, имеют вредные привычки, а также тем, кому диагностировали гипертонию, сахарный диабет и различные заболевания сердечно-сосудистой системы.
Коварство высокого холестерина в том, что на начальных этапах зашкаливающий «плохой» уровень холестерина никак не заявляет о себе. Узнать, что с организмом что-то не так, можно лишь после сдачи анализов. Многие могут годами жить с высоким уровнем «плохого» холестерина, даже не подозревая, что у них серьезные проблемы со здоровьем. Такое незнание может обернуться очень серьезными последствиями — инсультом или инфарктом.
Как заподозрить угрозу
Однако вы можете самостоятельно заподозрить, что с вашим здоровьем не все в порядке. «Плохой» холестерин умеет заявлять о себе через внешние признаки, говорят американские медики — специалистов цитирует издание
Признаки высокого уровня холестерина в крови:
У вас появились болевые ощущения. Накопление холестерина может закупорить сосуды ног и рук, из-за чего они начинают ныть или болеть;
Вы стали ощущать покалывание в руках;
У вас появились волдыри. По данным Американской академии дерматологической ассоциации, маленькие, желтые, телесного цвета или красные мягкие волдыри могут указывать на высокий уровень холестерина. Эти шишки могут появиться на любой части руки, но чаще всего их можно заметить на локтях;
Все внимание — на ладони. Именно по ним можно распознать еще один тревожный звоночек — это появившиеся глубокие складки. Ладони становятся словно морщинистыми, виной тому — образовавшиеся жировые отложения холестерина, называемые ксантомами.
Холестерин и еда
При высоком уровне холестерина надо пересмотреть свой рацион — об этом вам скажет любой врач, увидевший подчеркнутые красным строчки в анализе крови. Понизить холестерин (даже без лекарств) и улучшить показатели вполне возможно уже в течение 6-8 недель, если выполнять ряд рекомендаций врачей. Диетолог Лорен Манакер и доктор Ник Фуллер из Сиднейского университета рассказали о продуктах, которые помогут вам справиться с этой проблемой. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.