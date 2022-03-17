Проверить холестерин можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Такое обследование желательно раз в год проходить всем, особенно стоит контролировать эти цифры людям, которые входят в группу риска по атеросклерозу, имеют вредные привычки, а также тем, кому диагностировали гипертонию, сахарный диабет и различные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Коварство высокого холестерина в том, что на начальных этапах зашкаливающий «плохой» уровень холестерина никак не заявляет о себе. Узнать, что с организмом что-то не так, можно лишь после сдачи анализов. Многие могут годами жить с высоким уровнем «плохого» холестерина, даже не подозревая, что у них серьезные проблемы со здоровьем. Такое незнание может обернуться очень серьезными последствиями — инсультом или инфарктом.