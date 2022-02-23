Повышают холестерин и приводят к раку: список самых опасных пищевых добавок

Топ потенциально опасных и вредных пищевых добавок

Выделим наиболее известные, широко распространенные и потенциально опасные Е-добавки, которые могут вызвать проблемы со здоровьем как у взрослых, так и у детей.

Глутамат натрия или Е621 — самый известный компонент многих продуктов, относящийся к категории усилителей вкуса. Среди основных претензий к нему — аллергические реакции, риск повреждений нервной системы, особенно у детей, проблемы со зрением. А еще эта добавка провоцирует привыкание рецепторов, и после пищи с Е621 обычная еда кажется невкусной.

Нитрит натрия или Е250 относится к категории консервантов, закрепляющих цвет. Именно он придает колбасам розовый цвет, без него они бы выглядели неаппетитной серой массой. В сыре он выполняет функции консерванта. Есть данные, что при попадании в организм эта пищевая добавка может трансформироваться в канцероген. Кроме того, нитрит натрия вредит людям с проблемами кишечника и печени, желчного пузыря, может отрицательно влиять на микрофлору кишки.

Консерванты под кодами Е230-232 — это вещества, которыми обрабатывают фрукты при транспортировке, чтобы на наших прилавках они выглядели красиво и не портились. По сути — это фенольные соединения, которые относят к канцерогенным. Поэтому любые импортные фрукты и даже наши, купленные не в сезон, нужно тщательно мыть! Так смывается пленка из консервантов.

Добавки Е250-251 негативно отражаются на уровне артериального давления, особенно у лиц, принимающих антигипертензивные препараты.

обавки Е320-321 могут повышать уровень «плохого» холестерина в плазме крови, провоцируя риск атеросклероза. Поэтому эти категории добавок стоит исключать у людей старше 50-60 лет.

Натуральные добавки тоже не идеальны

Справедливости ради добавим, что опасными могут быть не только добавки, которые получены искусственным путем. Вредными могут быть и пищевые добавки, которые имеют натуральное происхождение, например, Е120 или краситель кармин получают из насекомых-паразитов растений. Это вещество аллергенно, и у предрасположенных людей, страдающих от инсектной аллергии, может дать тяжелые реакции вплоть до шока.

Поэтому важно стараться покупать те продукты питания, в которых пищевых добавок нет или совсем немного, изучать упаковки, отказываясь от тех продуктов, где много Е-добавок.