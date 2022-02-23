Повышают холестерин и приводят к раку: список самых опасных пищевых добавок

Пищевые добавки появились не в 21-ом и даже не в 20-ом веке. Первым консерванта и красителям более тысячи лет. Но если раньше это были совершенно натуральные компоненты, например, сахар, уксус и соль как консерванты, а куркума, соки овощей — как красители, то сегодня им на смену пришла «пищевая химия».
С развитием промышленности и органической химии производить различные добавки к пище искусственным путем стало выгоднее и дешевле. В нашу жизнь пришли пищевые добавки с маркировкой Е и числовым кодом. Сегодня их очень много, но насколько безопасны эти вещества, не навредит ли «пищевая химия» здоровью людей? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к гастроэнтерологу Вере Самсоновой.
Вера Самсонова
терапия
терапевт, гастроэнтеролог
Манящий вкус и цвет
Сегодня очень сложно найти в супермаркете продукты, которые не содержали бы каких-либо компонентов из группы Е-добавок. Современная пищевая промышленность просто не может обходиться без них. По данным разных источников сегодня в продуктах питания можно обнаружить до 500 разных соединений! И далеко не у всех полностью изучено влияние на организм людей.
Современные Е-добавки призваны выполнять несколько функций:
существенно удлинить сроки хранения продуктов, что позволяет перевозить их хоть на другой континент;
придать насыщенный вкус, привлекательный, яркий насыщенный цвет, однородную текстуру, нужную консистенцию, яркий аромат.
Сами производители сообщают, что просто не могут в современных условиях обойтись без применения этих добавок. Это позволяет им производить вкусные, красивые внешне продукты, которые долго не портятся. Но не все из применяемых сегодня в мире добавок — безопасны, и это важно знать.
Не запрещены, но потенциально опасны
Большинство из нас с недоверием относится к всем пищевым добавкам в продуктах питания, которые обозначены в списке ингредиентов буквами Е с цифровым кодом или латинскими малопонятными названиями. Но важно подчеркнуть: не все из Е-добавок реально опасны, эта маркировка применяется как для натуральных веществ, так и для синтетических. Так, например, под кодом Е1442 скрывается вполне себе безобидный крахмал. Сегодня считается, что пищевые добавки Е не страшны, их использование разрешено во многих странах мира, и при употреблении они не дают побочных эффектов и отсроченных последствий.
Но врачи и ученые не столь оптимистичны в этом вопросе. Многие пищевые добавки появились относительно недавно и нельзя еще оценить их отсроченные риски.
Есть данные, что определенные добавки могут накапливаться в теле и формировать различные отсроченные проблемы — от проблем с желудком до раковых опухолей, аутоиммунных процессов и хронических патологий. Так что потенциально вредные для здоровья пищевые добавки до сих пор есть в списке разрешенных.
Постоянно вычеркивают опасные
Ежегодно списки самых опасных пищевых добавок пополняются за счет поступающих со всего мира данных научных исследований и медицинских наблюдений. Но зачастую у недобросовестных производителей можно найти в продуктах даже те из Е-добавок, которые официально запрещены в нашей стране (или других странах). Но это, конечно, бывает редко.
Совсем другое дело — добавки, которые официально не запрещены, но заслужили себе дурную репутацию, поскольку с ними связаны определенные негативные эффекты.
Топ потенциально опасных и вредных пищевых добавок
Выделим наиболее известные, широко распространенные и потенциально опасные Е-добавки, которые могут вызвать проблемы со здоровьем как у взрослых, так и у детей.
Глутамат натрия или Е621 — самый известный компонент многих продуктов, относящийся к категории усилителей вкуса. Среди основных претензий к нему — аллергические реакции, риск повреждений нервной системы, особенно у детей, проблемы со зрением. А еще эта добавка провоцирует привыкание рецепторов, и после пищи с Е621 обычная еда кажется невкусной.
Нитрит натрия или Е250 относится к категории консервантов, закрепляющих цвет. Именно он придает колбасам розовый цвет, без него они бы выглядели неаппетитной серой массой. В сыре он выполняет функции консерванта. Есть данные, что при попадании в организм эта пищевая добавка может трансформироваться в канцероген. Кроме того, нитрит натрия вредит людям с проблемами кишечника и печени, желчного пузыря, может отрицательно влиять на микрофлору кишки.
Консерванты под кодами Е230-232 — это вещества, которыми обрабатывают фрукты при транспортировке, чтобы на наших прилавках они выглядели красиво и не портились. По сути — это фенольные соединения, которые относят к канцерогенным. Поэтому любые импортные фрукты и даже наши, купленные не в сезон, нужно тщательно мыть! Так смывается пленка из консервантов.
Добавки Е250-251 негативно отражаются на уровне артериального давления, особенно у лиц, принимающих антигипертензивные препараты.
обавки Е320-321 могут повышать уровень «плохого» холестерина в плазме крови, провоцируя риск атеросклероза. Поэтому эти категории добавок стоит исключать у людей старше 50-60 лет.
Натуральные добавки тоже не идеальны
Справедливости ради добавим, что опасными могут быть не только добавки, которые получены искусственным путем. Вредными могут быть и пищевые добавки, которые имеют натуральное происхождение, например, Е120 или краситель кармин получают из насекомых-паразитов растений. Это вещество аллергенно, и у предрасположенных людей, страдающих от инсектной аллергии, может дать тяжелые реакции вплоть до шока.
Поэтому важно стараться покупать те продукты питания, в которых пищевых добавок нет или совсем немного, изучать упаковки, отказываясь от тех продуктов, где много Е-добавок.
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