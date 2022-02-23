Повышает ли алкоголь «плохой» холестерин

Называть холестерин вредным для организма — неправильно, напоминает Евгений Рысин.

- Холестерин необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов (включая кортизол, альдостерон, половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон) и многих других биологически важных веществ. Холестерин обеспечивает стабильность клеточных мембран, — говорит врач-нарколог. — Взгляды на «плохой» и «хороший» холестерин все время меняются. Тем не менее, вполне можно доверять исследованиям, которые говорят о связи между употреблением алкоголя и содержанием различных фракций холестерина и триглицеридов в крови людей.

При масштабных исследованиях была выявлена отчетливая связь алкоголя с ростом уровня «плохого» холестерина.

- На самом деле, холестерин — един, — напоминает врач Евгений Рысин. — А «плохим» или «хорошим» его делают связанные с ним жиры, белки, другие вещества. Эти соединения называются липопротеинами . От состава этих веществ зависит, каким будет холестерин — «плохим» или «хорошим». Например, в составе липопротеинов низкой плотности (ЛНП или ЛПНП) он плохой.

Из таких комплексов холестерин оседает на стенки сосудов, образуя холестериновые бляшки, которые вызывают атеросклеротические изменения сосудов и нарушение кровообращения в магистральных сосудах, повышают риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, говорит эксперт.

- Похожим образом ведут себя и триглицериды (жиры), которые по большей части входят в состав липопротеинов, — продолжает врач-нарколог. — Ключевую же роль в холестериновом обмене в организме человека играет печень. Именно она вырабатывает бОльшую часть необходимого холестерина — до 70%. С продуктами питания поступает лишь 30%. Ну, а то, что печень является органом-мишенью для алкоголя, принимая на себя нагрузку по его обезвреживанию, знают все.

- Алкогольное повреждение печени приводит к нарушению холестеринового обмена и способствует развитию атеросклероза со всеми исходящими из этого печальными последствиями, — говорит Евгений Рысин.