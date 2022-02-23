Вино пятничным вечером, водка на праздничном застолье, пиво после тяжелого рабочего дня: для многих такой «формат» употребления алкоголя — норма. Никто не считает себя пьяницей, и тем более — алкоголиком. Многие даже внимательны к своему здоровью, измеряют давление и проходят диспансеризацию. Вот только мало кто, увидев зашкаливающие цифры уровня холестерина в анализе крови, связывают их с употреблением спиртного.
Как на самом деле алкоголь влияет на уровень холестерина в организме человека, «Доктору Питеру» разъяснил психиатр-нарколог. Врач объяснил, какие спиртные напитки способны его повысить особенно сильно.
Евгений Рысин
психиатрия
врач психиатр-нарколог
- Начнем с самого ключевого вопроса — существуют ли допустимые или даже «здоровые» (полезные) дозы алкоголя? — говорит врач психиатр-нарколог Евгений Рысин. — Мне наиболее импонирует подход профессора Юрия Павловича Сиволапа — известного специалиста в психиатрии-наркологии.
О допустимой дозе алкоголя
Новость плохая…
Как-то в публичной лекции профессор предложил ответ на вопрос о допустимой дозе алкоголя в виде двух «новостей». Первую он назвал плохой: «До сих пор не получено ни одного убедительного научного доказательства пользы любого алкоголя в любых количествах. Нет ни одного исследования, которое бы подтверждало такую точку зрения, приятную для многих из нас, приятную для многих врачей, и даже для некоторых больших медицинских академиков, которым нравится выпивать».
…и отвратительная
Следующую «новость» профессор назвал отвратительной: «В соответствии с последними эпидемиологическими исследованиями даже небольшие дозы алкоголя могут оказывать не явное, но, тем не менее, подтверждаемое вредное влияние на здоровье».
Надо иметь в виду, что любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска».
Повышает ли алкоголь «плохой» холестерин
Называть холестерин вредным для организма — неправильно, напоминает Евгений Рысин.
- Холестерин необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов (включая кортизол, альдостерон, половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон) и многих других биологически важных веществ. Холестерин обеспечивает стабильность клеточных мембран, — говорит врач-нарколог. — Взгляды на «плохой» и «хороший» холестерин все время меняются. Тем не менее, вполне можно доверять исследованиям, которые говорят о связи между употреблением алкоголя и содержанием различных фракций холестерина и триглицеридов в крови людей.
При масштабных исследованиях была выявлена отчетливая связь алкоголя с ростом уровня «плохого» холестерина.
- На самом деле, холестерин — един, — напоминает врач Евгений Рысин. — А «плохим» или «хорошим» его делают связанные с ним жиры, белки, другие вещества. Эти соединения называются липопротеинами. От состава этих веществ зависит, каким будет холестерин — «плохим» или «хорошим». Например, в составе липопротеинов низкой плотности (ЛНП или ЛПНП) он плохой.
Из таких комплексов холестерин оседает на стенки сосудов, образуя холестериновые бляшки, которые вызывают атеросклеротические изменения сосудов и нарушение кровообращения в магистральных сосудах, повышают риск ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов, говорит эксперт.
- Похожим образом ведут себя и триглицериды (жиры), которые по большей части входят в состав липопротеинов, — продолжает врач-нарколог. — Ключевую же роль в холестериновом обмене в организме человека играет печень. Именно она вырабатывает бОльшую часть необходимого холестерина — до 70%. С продуктами питания поступает лишь 30%. Ну, а то, что печень является органом-мишенью для алкоголя, принимая на себя нагрузку по его обезвреживанию, знают все.
- Алкогольное повреждение печени приводит к нарушению холестеринового обмена и способствует развитию атеросклероза со всеми исходящими из этого печальными последствиями, — говорит Евгений Рысин.
Какой алкоголь повышает холестерин
- Вопрос о том, какие алкогольные напитки наиболее вредны в плане нарушений холестеринового обмена, выглядит довольно цинично, — признает Евгений Рысин. — Это все равно, как предлагать наиболее «комфортный» способ совершения самоубийства. И все же лидером по наносимому вреду среди алкогольных напитков однозначно признано пиво.
Еще раз вернусь к начальному посылу: избегая ханжеских увещеваний, напоминаю, что любое употребление спиртного — это вступление в зону риска. Так что — выбор за вами.
Ранее нарколог Илья Кислер рассказал «Доктору Питеру», что прием алкоголя считается фактором риска развития цирроза печени, некоторых видов рака, сердечно-сосудистых патологий. Врач предупредил, что любой вид алкоголя опасен и даже условно «разрешенная» доза пива или вина, водки или коньяка может вызвать болезненную зависимость.
Комментарии8