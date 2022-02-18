Во время экспериментов лабораторным грызунам вводили в организм дозы алкоголя по трем разным схемам, каждая из которых соответствует разным видам злоупотребления спиртным.

Часть мышек время от времени получала небольшие инъекции алкоголя. Вторая группа испытуемых семь недель прожила под воздействием алкогольных паров. А грызунов из третьей группы периодически оставляли без спиртного для того, чтобы смоделировать абстинентный синдром.

После этого в организме подопытных проверили уровень экспрессии генов, которые участвуют в механизме проникновения патогенов COVID-19 в клетки больного. Этот показатель влияет на то, насколько эффективно гены смогут выполнить свою задачу.

В результате оказалось, что спиртное повлияло на экспрессию генов во всех трех группах — ее уровень стал выше.

Кроме того, горячительные напитки, как показало исследование, помогают вирусу проникнуть в легкие.

- В ходе экспериментов, моделирующих три различных состояния при хроническом алкоголизме, мы обнаружили значительное увеличение экспрессии АСЕ2 в легких, которые остаются наиболее поражаемым органом у пациентов с COVID-19, — пишут авторы работы.

Также ученые выяснили, что спиртное влияет на Mas-рецептор на мембране клетки. Этот рецептор отвечает за противовоспалительный эффект в случае попадания патогена в клетку. Так что любовь к выпивке мешает организму формировать противовоспалительный ответ. Из-за этого распитие алкоголя в первые дни заражения повышает риски потерять обоняние.