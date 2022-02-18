Алкогольные напитки в целом вредны и организм отнюдь не укрепляют, это не новость. Однако, как выяснилось, спиртное еще и провоцирует риск развития тяжелых форм коронавируса.
Так, группа ученых из Гейдельберского университета выяснила, что распитие горячительных напитков усиливает способность вируса проникать в легкие.
Напитки, от которых лучше отказаться на время восстановления от коронавируса:
Кофе
Черный чай
Пакетированный сок
Сладкие газированные напитки
Алкоголь
Во время экспериментов лабораторным грызунам вводили в организм дозы алкоголя по трем разным схемам, каждая из которых соответствует разным видам злоупотребления спиртным.
Часть мышек время от времени получала небольшие инъекции алкоголя. Вторая группа испытуемых семь недель прожила под воздействием алкогольных паров. А грызунов из третьей группы периодически оставляли без спиртного для того, чтобы смоделировать абстинентный синдром.
После этого в организме подопытных проверили уровень экспрессии генов, которые участвуют в механизме проникновения патогенов COVID-19 в клетки больного. Этот показатель влияет на то, насколько эффективно гены смогут выполнить свою задачу.
В результате оказалось, что спиртное повлияло на экспрессию генов во всех трех группах — ее уровень стал выше.
Кроме того, горячительные напитки, как показало исследование, помогают вирусу проникнуть в легкие.
- В ходе экспериментов, моделирующих три различных состояния при хроническом алкоголизме, мы обнаружили значительное увеличение экспрессии АСЕ2 в легких, которые остаются наиболее поражаемым органом у пациентов с COVID-19, — пишут
Также ученые выяснили, что спиртное влияет на Mas-рецептор на мембране клетки. Этот рецептор отвечает за противовоспалительный эффект в случае попадания патогена в клетку. Так что любовь к выпивке мешает организму формировать противовоспалительный ответ. Из-за этого распитие алкоголя в первые дни заражения повышает риски потерять обоняние.
Кстати
Как рассказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова, штамм коронавируса «омикрон» в легкие вообще не попадает — он поражает верхние дыхательные пути. Эта особенность опасна для самых маленьких пациентов, подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Алкоголь, помимо прочего, еще и повышает шансы человека заразиться COVID-19. А еще у пьющих чаще появляются тяжелые симптомы болезни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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