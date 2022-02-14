Британские ученые уверены, что SARS-CoV-2 будет продолжать циркулировать по планете, и не исключено появление новых вариантов вируса. Эксперты SAGE предложили возможные сценарии будущего в эпоху пандемии, но не считают их единственно возможными.

- Также возможны переходы от одного сценария к другому с течением времени, — отмечают в своей февральской работе исследователи. — Ожидается, что вспышки заболеваемости будут происходить волнами — во всех сценариях.

Ученые отмечают, что при одновременной вспышке гриппа и коронавируса, волна будет более высокой, но короткой. Если заболеваемость гриппом и ковидом последуют друг за другом, мы можем получить более длительную зимнюю волну.

На ситуацию с коронавирусом повлияют и эпидмеры, вакцины, терапия и тестирование, считают эксперты.

- Волны коронавируса будут тяжелее, если их обнаружат поздно, особенно там, где наблюдается низкий уровень вакцинации. В целом, скорость тестирования на ковид, процент привитых, противоэпидемические меры значительно повлияют на заболеваемость, — резюмируют ученые. — Но пока нет никаких предположений о том, какой будет идеальная стратегия вакцинации (бустерная иммунизация с использованием существующих вакцин, вакцинация обновленными вакцинами или совершенно новыми).

Вероятно, что любой угрожающий новый штамм коронавируса будет распространяться быстрее, чем появится новая эффективная вакцина.

Сценарий №1 — «Лучший вариант»

Вакцины сохранят свою эффективность против новых штаммов коронавируса. Новые варианты не будут очень заразными и не вызовут тяжелое течение заболевания.

Противовирусные препараты сдержат распространение инфекции.

Произойдут лишь незначительные сезонные/региональные вспышки ковида. То есть вирус становится эндемичным. А с помощью вакцин COVID-19 превращается в управляемую инфекцию.

Сценарий №2 — «Основной оптимистичный»