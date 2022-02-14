Британские ученые уверены, что SARS-CoV-2 будет продолжать циркулировать по планете, и не исключено появление новых вариантов вируса. Эксперты SAGE предложили возможные сценарии будущего в эпоху пандемии, но не считают их единственно возможными.
- Также возможны переходы от одного сценария к другому с течением времени, —
Ученые отмечают, что при одновременной вспышке гриппа и коронавируса, волна будет более высокой, но короткой. Если заболеваемость гриппом и ковидом последуют друг за другом, мы можем получить более длительную зимнюю волну.
На ситуацию с коронавирусом повлияют и эпидмеры, вакцины, терапия и тестирование, считают эксперты.
- Волны коронавируса будут тяжелее, если их обнаружат поздно, особенно там, где наблюдается низкий уровень вакцинации. В целом, скорость тестирования на ковид, процент привитых, противоэпидемические меры значительно повлияют на заболеваемость, — резюмируют ученые. — Но пока нет никаких предположений о том, какой будет идеальная стратегия вакцинации (бустерная иммунизация с использованием существующих вакцин, вакцинация обновленными вакцинами или совершенно новыми).
Вероятно, что любой угрожающий новый штамм коронавируса будет распространяться быстрее, чем появится новая эффективная вакцина.
Сценарий №1 — «Лучший вариант»
Вакцины сохранят свою эффективность против новых штаммов коронавируса. Новые варианты не будут очень заразными и не вызовут тяжелое течение заболевания.
Противовирусные препараты сдержат распространение
инфекции.
Произойдут лишь незначительные сезонные/региональные вспышки ковида. То есть вирус становится эндемичным. А с помощью вакцин COVID-19 превращается в управляемую инфекцию.
Сценарий №2 — «Основной оптимистичный»
Волны инфекции продолжат возникать из-за ослабления иммунитета и/или появления новых вариантов.
Будут «хорошие» и «плохие» вспышки заболеваемости, поскольку некоторые штаммы смогут вызывать более тяжелый COVID-19.
Иммунитет защищает большинство людей, но начинает появляться устойчивость к противовирусным препаратам.
Сценарий №3 — «Основной пессимистичный»
Повторяются разрушительные волны заражения вирусом, вызванные непредсказуемым появлением новых штаммов.
Существующий иммунитет и новые вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни и смерти большинство людей.
Сценарий №4 — «Наихудший вариант»
Высокие уровни передачи инфекции, незавершенная глобальная вакцинация и передача среди животных приводят к повторному появлению опасных штаммов (некоторые из которых вызывают более тяжелое заболевание и способны заражать привитых).
Наблюдаются повышенные долгосрочные последствия инфекции.
Александр Соловьев
медицина
врач, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМАwww.facebook.com/alexander.solovyev.7906
- Независимо от того, какой сценарий окажется правильным, SAGE предполагает, что для достижения стабильного состояния потребуется значительное время (от 2 до 10 лет), а переходный этап, вероятно, будет «очень динамичным и непредсказуемым», —
Главный вывод заключается в том, что пандемия далека от завершения.
- Нам должно сильно повезти, чтобы верным оказался 1-й или хотя бы 2-й сценарий, — поясняет эксперт. — Я больше верю научным фактам, чем уверениям в скором завершении пандемии и легкости нового варианта, на котором все должно закончиться. Полагаться на свою удачу вряд ли будет выигрышной стратегией. Если мы хотим, чтобы пандемия закончилась с меньшими потерями, необходимо придерживаться в будущем стратегии VaccinesPlus.
Напомним, в январе 2022 года в BMJ было опубликовано
В письме
Ранее петербургский независимый аналитик, биолог Алексей Куприянов рассказал «Доктору Питеру», что Москва и Петербург уже преодолели пиковые значения пятой волны. По его словам, при таком быстром росте «омикрон»-волны угасание тоже будет очень быстрым — то есть, будет меньше смазано во времени. И займет примерно месяц.
По прогнозам аналитика, вряд ли «омикрон-волна» будет последней для России.
- Поскольку переболели далеко не все — есть риск на ровном месте получить новую волну неизвестно какого размера, даже без новых штаммов коронавируса, — считает Куприянов.
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