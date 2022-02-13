«Ты взрослый — дальше сам»: этот метод не работает

- Сепарация от родителей — это не одномоментный процесс, — объясняет психолог. — Невозможно постоянно отодвигать от ребенка период самостоятельности условной границей «вот когда тебе будет 18», а в 18 просто объявить «ну вот, теперь ты взрослый — дальше сам!» и ожидать немедленных рациональных и твердых шагов по «правильному» пути.

И твердость, и ширина шага, и само понимание «пути» вырабатываются постепенно.

- И годовалый малыш, настойчиво делающий первые шаги, и бунтующий трехлетка-«я сам!», и дерзящий, нарушающий границы подросток — это все история одного взросления, одной сепарации от родителей, которая совершается рядом с ними, при их живом участии, — говорит психолог. — Именно значимый взрослый — родитель — транслирует на каждом этапе важный посыл, формирующий уверенность в собственной способности справиться с обстоятельствами и сделать самостоятельный шаг.

Это вовсе не значит, что в воспитании не должно быть правил или запретов — «пусть и шишки набивает сам, сепарируется!» Границы нужны и важны, но со временем из непреложных истин правила и запреты становятся обсуждаемой категорией, добавляет эксперт.

- Уже в 8-9 лет ребенок способен на привычное «нельзя», возразить «а почему моим одноклассникам можно?». И родитель может выбрать — применить силу, пресечь все попытки ненужных дискуссий и закрепить свой авторитет громким «Потому что Я так сказал!» или набраться терпения и обсудить важность и причину появления конкретного правила, сделав вклад в развитие осмысленности и критичности суждений взрослеющего ребенка, — говорит Екатерина Огарева. — Вряд ли большинство родителей на самом деле хотят, чтобы их дети бездумно и слепо подчинялись любым правилам, которые транслирует Авторитет (или псевдоавторитет). Или напротив — были вечными «анархистами», болезненно и искаженно воспринимая любое «давление» извне.

Конфликты и ухудшение отношений в рамках сепарации носят временный характер, обращает внимание психолог.

- Периоды высокой сепарационной активности (когда ребенок, казалось бы, делает все, чтобы испортить или даже разрушить отношения) чередуются с периодами «затишья» и сближения, — поясняет Екатерина Огарева. — Так, сепарационная активность значительно повышается к окончанию вуза (23-25 годам). Это период конфронтации, которая может протекать довольно бурно, и окончательного отделения от родителей, начала самостоятельной жизни. При этом важна и родительская готовность «отпустить» взрослеющего ребенка в самостоятельную жизнь.