Самая распространенная головная боль — это головная боль напряжения. Она может появиться из-за сильного стресса, тяжелого рабочего дня или даже неподвижного сидения за компьютером в течение нескольких часов. Она не опасна для нашего здоровья, но терпеть ее точно нельзя (как и любую другую головную боль). Обязательно примите обезболивающее. Если же головная боль стала мучить вас часто — минимум 5 раз в месяц — то в этом случае уже точно пора к врачу, объясняла в разговоре с «Доктором Питером» невролог Оксана Овдиенко.
Иногда боль локализуется только в одном месте: может давить на виски, во лбу, стрелять в челюсти. О каких патологиях это может говорить, рассказала невролог Ольга Родионова.
Ольга Родионова
Медицина
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
«Локализация головной боли или вообще боли в области головы или лица очень важна для постановки диагноза. Поэтому каждый раз, когда к неврологу на прием приходит пациент, доктор обязательно уточняет: а где именно у него болит?
Еще один важный момент: боль в области лица или головы может быть как первичной, так и вторичной. И отчасти в постановке диагноза нам также помогает локализация боли», — поясняет эксперт.
Первичная головная боль эта та, причину которой нельзя установить даже при самом тщательном обследовании. Например, врачи делают исследования, МРТ, все показатели в норме, а голова все равно болит. К первичной боли относятся:
головная боль напряжения;
мигрень;
кластерная головная боль (резкий и очень острый приступ боли, у пациента закладывает ухо, потом начинается боль позади глаза. Обычно поражает только одну сторону лица, но может «перейти» во время другого приступа);
головная боль, связанная с физическим усилием;
головная боль, связанная с половой активностью.
Вторичная головная боль всегда имеет причину, она может быть симптомом какого-то заболевания. Например:
кровоизлияния;
васкулита (воспаление стенки сосуда);
объемного образования;
воспаления пазухи носа;
инфекции;
травмы;
интоксикации (как веществами из вне, так и в результате хронических заболеваний — сахарного диабета, проблем с почками).
Мигрень и головная боль напряжения
Если мы говорим именно про головную боль, то пациенты чаще всего жалуются на давящую боль в области висков (с двух сторон). Тогда неврологи с большей вероятностью будут подразумевать головную боль напряжения. Но при этом важно учитывать и другие характеристики боли.
Для мигрени же характерно, когда болит одна половина головы — правая или левая. Но также важно сказать, что при этом диагнозе головная боль может начинаться с затылка, области шеи, а потом уже переходить в область лба или глаза.
Болит лоб
«Если у нас на приеме пациент рассказывает, что у него есть боль в лобной области, при этом она усиливается, когда человек наклоняется вниз, также у него есть признаки ОРВИ (повышенная температура тела, заложенность носа, боль в горле, воспалительные изменения в анализах крови и т.д.), то в данной ситуации в первую очередь нужно исключить патологию придаточных пазух носа. Пациента направляют к лор-врачу, ему делают рентген. Вероятно, будет диагностирован синусит», — рассказывает Ольга Родионова.
Для постановки окончательного диагноза может потребоваться консультация лора, окулиста и стоматолога. Пациента могут отправить на рентген придаточных пазух носа, обзорный снимок зубов, МРТ или КТ.
Про боль в нижней челюсти
Еще один пример — человек может жаловаться на боль в нижней челюсти. В этом случае невролог уточняет все остальные характеристики боли, но, как показывает опыт, пациенту будет нужна консультация стоматолога, для того, чтобы исключить боль от какой-либо патологии зубов или височно нижнечелюстного сустава.
Важная деталь: регулярно посещать стоматолога нужно не только для того, чтобы ваши зубы были в порядке. Из-за неправильного прикуса у вас также могут появляться боли в челюсти или же иная головная боль, которая будет доставлять сильный дискомфорт.
Болит затылок
Боль в затылке не специфична, сам по себе симптом мало о чем говорит, так как такая боль может встречаться при различных заболеваниях. Так, вы можете страдать от боли в затылке при:
мигрени;
головной боли напряжения;
невралгии затылочного нерва;
цервикогенной боли (это боль, обусловленная патологией шейного отдела позвоночника, как правило, односторонняя, шейно-затылочной локализации);
нестабильном артериальном давлении.
Важно понимать, причиной боли в области головы и лица могут быть все структуры, которые там находятся. Как первичные и вторичные головные боли — которые лечит невролог — так и патологии зубов, лор-органов и даже глазных болезней, потому что определенные заболевания глаз могут сопровождаться болью в височной области.
Поэтому запишитесь на прием к врачу, если головная боль стала мучить вас постоянно. Специалист разберется в симптоматике и назначит все необходимые обследования.
Может ли смена погоды спровоцировать головную боль
На сегодняшний день в медицине нет доказательств, которые бы точно подтверждали, что у человека может болеть голова от погодных изменений. Никаких официальных данных, говорит эксперт. Но, с другой стороны, для приступов мигрени определенные факторы погоды могут стать триггерами, провоцировать боль.
Например, это может быть яркое солнце. У некоторых пациентов с мигренью может появиться приступ из-за обилия солнечного света. Есть еще и холодовая головная боль, которая возникает на холоде и даже при употреблении холодных продуктов, например, мороженого или напитков. Профилактика для таких пациентов простая: в солнечную погоду носить темные очки, а в прохладную погоду — шапку.
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