Самая распространенная головная боль — это головная боль напряжения. Она может появиться из-за сильного стресса, тяжелого рабочего дня или даже неподвижного сидения за компьютером в течение нескольких часов. Она не опасна для нашего здоровья, но терпеть ее точно нельзя (как и любую другую головную боль). Обязательно примите обезболивающее. Если же головная боль стала мучить вас часто — минимум 5 раз в месяц — то в этом случае уже точно пора к врачу, объясняла в разговоре с «Доктором Питером» невролог Оксана Овдиенко.

Иногда боль локализуется только в одном месте: может давить на виски, во лбу, стрелять в челюсти. О каких патологиях это может говорить, рассказала невролог Ольга Родионова.