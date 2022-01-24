Травмы зубов

По статистике, у пациентов с ортодонтическими проблемами на 60% чаще возникают травмы зубов.

- Если у вас или вашего ребенка часто скалываются или хронически стираются зубы — проблема в прикусе, — говорит доктор. — При падении у ребенка с протрузией (чрезмерным наклоном вперед) зубов верхней челюсти очень высок риск травм внутренней камеры зуба.

Головные боли

Часто мы связываем боли в челюстно-лицевой области с переутомлением. Но если при этом челюсти смещены — болезненность может привести к ограничению открывания рта. То же касается и вывиха челюсти.

- Правильные контакты между зубами обеспечивают защиту височно-нижнечелюстного сустава от смещения и корректное положение челюстей при разговоре, жевании, — говорит Анастасия Лукина.

Старение

Ни для кого не секрет, что красивая улыбка делает нас моложе.

- Костная и зубная опора поддерживает мягкие ткани — щеки, губы, углы челюсти, — отмечает врач-ортодонт. — Прежде чем обращаться к косметологу — задумайтесь, а нет ли у вас ортодонтической проблемы? Нёбный наклон зубов визуально уменьшает губы, а плоская линия улыбки делает образ более строгим.