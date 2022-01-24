Зачем нужен ортодонт? Этот специалист, который занимается исправлением прикуса, коррекцией положения зубов и исправлением других зубо-челюстных аномалий. Но ошибка думать, что ортодонт работает только ради эстетики и «дарит» людям красивую улыбку. Есть гораздо более серьезные последствия ортодонтических недостатков.
Анастасия Лукина
стоматология
стоматолог — ортодонт центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile
- Многие пациенты, приходящие к стоматологу, никогда не слышали о необходимости ортодонтического лечения, — говорит врач-стоматолог-ортодонт Анастасия Лукина. — «Не болят зубы — и хорошо», — считает большинство пациентов. Но существуют и такие показания для ортодонтии, о которых многие даже не подозревают. Давайте разберёмся, что может «довести» человека до ортодонта.
Ортодонтические проблемы
неправильный прикус в различных вариантах,
узкая челюсть,
избыток места,
недоразвитие челюсти и чрезмерное развитие,
отсутствие зубов,
неправильное положение зубов в ряду,
расщелины челюсти.
Множественный кариес, «слабая» эмаль
- Доказано, что должный уровень гигиены полости рта с ортодонтическими несовершенствами поддерживать значительно сложнее, — говорит ортодонт Лукина. — Ведь очевидно, что зубы, которые слишком плотно прилегают друг другу, труднодоступны для очищения, а глюкоза, которой питаются кариесогенные бактерии, легко проникает в самые узкие места.
Форма лица
- Многие не знают, что от того, как мы дышим, зависит даже форма лица, — предупреждает Анастасия Лукина. — Это в первую очередь относится к детям. Аденоидный тип лица возникает при сужении и удлинении верхней челюсти, при ротовом дыхании. Способ решения — операция, дыхательная гимнастика, а также ортодонтическая профилактика или исправление сформировавшихся признаков патологии, — говорит врач.
Травмы зубов
По статистике, у пациентов с ортодонтическими проблемами на 60% чаще возникают травмы зубов.
- Если у вас или вашего ребенка часто скалываются или хронически стираются зубы — проблема в прикусе, — говорит доктор. — При падении у ребенка с протрузией (чрезмерным наклоном вперед) зубов верхней челюсти очень высок риск травм внутренней камеры зуба.
Головные боли
Часто мы связываем боли в челюстно-лицевой области с переутомлением. Но если при этом челюсти смещены — болезненность может привести к ограничению открывания рта. То же касается и вывиха челюсти.
- Правильные контакты между зубами обеспечивают защиту височно-нижнечелюстного сустава от смещения и корректное положение челюстей при разговоре, жевании, — говорит Анастасия Лукина.
Старение
Ни для кого не секрет, что красивая улыбка делает нас моложе.
- Костная и зубная опора поддерживает мягкие ткани — щеки, губы, углы челюсти, — отмечает врач-ортодонт. — Прежде чем обращаться к косметологу — задумайтесь, а нет ли у вас ортодонтической проблемы? Нёбный наклон зубов визуально уменьшает губы, а плоская линия улыбки делает образ более строгим.
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