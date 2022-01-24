Тяготы одевания

Для входа в «красную зону» в госпитале мне рекомендуют захватить сменную одежду. Говорят, что в обычной мне, скорее всего, будет довольно жарко, долго я в ней не выдержу. Действительно в майке и тонких легинсах куда проще двигаться, надевать защитный костюм, ходить в нем.

В раздевалке натягиваю защитный комбинезон. Аккуратные стопки его «близнецов» хранятся в шкафу. Размеры разные, есть и поменьше — для худеньких, и побольше, чтобы было комфортно тем, кто пополнее. Воздух он не пропускает, материал напоминает тонкую упаковку для бытовой техники , швы проклеены. Но сперва нужно надеть первую пару перчаток, она будет заправляться под комбинезон, и шапочку на голову, под которую необходимо постараться спрятать все волосы. Потом, собственно, комбинезон поверх обычной одежды. Специальные резинки на руках и ногах не дают задираться рукавам и штанинам.

Далее бахилы, которые больше напоминают тканевые сапоги — их натягивают поверх костюма, вторые перчатки, респиратор, капюшон и защитный экран. От стараний у меня и без респиратора и защитного экрана запотели очки.