Относиться к мерам социального дистанцирования как к несерьезным в эпоху пандемии, — это большая ошибка. Так считает молекулярный биолог Константин Севернинов. По его словам, если считать, что во всем мире чума, то у нас в России — пир во время чумы.

- К сожалению, на различные меры социального дистанцирования, на самом деле очень эффективные, у нас, в общем-то, все плюют, — констатировал Северинов.

Эксперты-аналитики признают, что четвертый подъем COVID-19 еще только в начале пути, как долго он продлится и когда мы достигнем «плато», понять пока нельзя. Пик волны, возможно наступит в ноябре-декабре, считает Алексей Куприянов.

- Надо переводить школы и вузы на удаленку и вводить серьезные ограничения на пару недель, но власти этого, полагаю, не сделают, — говорит эксперт. — Я бы предпочел строгий двухнедельный локдаун с компенсационными выплатами. Это однако вряд ли возможно.