Четвертая волна коронавируса разгоняется — заболевших все больше, как в двух столицах, так и в регионах. Растет число госпитализированных, но много и тех, кто лечится дома. После положительного теста ПЦР рекомендуется изолироваться, сесть на больничный и не выходить из дома. Точно такие же меры должен предпринять и тот, кто живет в одной квартире с заболевшим. Можно ли не заразиться коронавирусом, если вы контактировали с ковидным пациентом?
Что делать, если в семье кто-то заболел COVID-19
- Первое — не паниковать, —
У заболевшего ковидом члена семьи должна быть отдельная посуда, мыть ее необходимо отдельно от другой. Также обязательно надо дезинфицировать одежду и белье заболевшего COVID-19. Температурный режим при стирке — не менее 60 градусов. Если заболевший покидает комнату, где находится в изоляции, он должен надеть маску.
О мерах профилактики для тех, кто контактировал с заболевшим COVID-19,
«Надо их более активно потреблять», — сказал Малышев. И добавил, что изоляцию при этом никто не отменял.
А что еще?
Ранее врач-терапевт назвала «Доктору Питеру» пять ошибок, которые совершают те, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях. В первую очередь, надо не забывать пить достаточное количество теплой воды. Речь идет о 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры и 100 мл при температуре. Еще одна ошибка — устраивать генеральные уборки, когда стало чуть полегче физически. Нельзя перенапрягаться, но не стоит и все время лежать. Также обязательно проветривание и соблюдение правильных температурных параметров в помещении (21 градус) и уровня влажности — 40-60%.
Относиться к мерам социального дистанцирования как к несерьезным в эпоху пандемии, — это большая ошибка. Так считает молекулярный биолог Константин Севернинов. По его словам, если считать, что во всем мире чума, то у нас в России — пир во время чумы.
- К сожалению, на различные меры социального дистанцирования, на самом деле очень эффективные, у нас, в общем-то, все плюют, — констатировал Северинов.
Эксперты-аналитики признают, что четвертый подъем COVID-19 еще только в начале пути, как долго он продлится и когда мы достигнем «плато», понять пока нельзя. Пик волны, возможно наступит в ноябре-декабре, считает Алексей Куприянов.
- Надо переводить школы и вузы на удаленку и вводить серьезные ограничения на пару недель, но власти этого, полагаю, не сделают, — говорит эксперт. — Я бы предпочел строгий двухнедельный локдаун с компенсационными выплатами. Это однако вряд ли возможно.
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