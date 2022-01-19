В Петербурге за первую рабочую неделю 2022 года заболеваемость учителей и детей в школах выросла более, чем в 2,5 раза. Об этом сообщила
А что в Москве?
18 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице на этой неделе ждут рост заболеваемости коронавирусом в два раза. На карантин (пока 14-дневный, но скоро он будет длиться всего неделю) отправлены 20-30% классов, но речь про дистант пока не идет. Мэр объявил, что новые ограничения будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения.
Ранее глава Министра просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ученики школ перейдут на дистанционное обучение лишь в случае экстренной ситуации с распространением «омикрона». Пока ни в одном регионе России школьники не переведены на дистант в массовом порядке.
Меры ужесточают
Власти Петербурга предупредили, что по прогнозам взлет заболеваемости коронавирусом ожидается «вертикальный», и предлагают школам вернуться к строгому соблюдению санитарных правил. Их никто не отменял, но по факту их почти нигде не соблюдали. Речь идет о возвращении к конкретному времени входа в школу для разных классов, разделению потоков детей в коридорах, столовых и холлах. Предлагают родителям также оставлять ребенка дома, если он даже немного приболел — например, без температуры и кашля появился насморк.
— Надо помнить о том, что «омикрон» ведет себя иначе, чем предыдущие штаммы. Его заразность намного выше, а инкубационный период — короче. Поэтому если в семье кто-то заболел — ребенка тоже лучше в школу не отправлять. За сутки-двое внешне здоровый ребенок может заразить целый класс, — говорится в сообщении вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной. — Надо оставлять ребенка дома, даже если у него нет температуры — а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять «омикрон».
А родители — против
Родители петербургских школьников, до которых классные учителя «довели» информацию об усилении противоэпидемических мер в учебных заведениях, считают, что соблюдать их нет никакой возможности.
Немало мам и пап
- У нас только по семейным обстоятельствам можно пропустить по заявлению заранее, а не в день пропуска, и только два дня, — сообщает Евгения. — То есть — если заранее накануне не соврал, что юбилей у бабушки, то выход только через поликлинику. Поэтому пересидеть дома с плохим самочувствием невозможно.
- В 149 школе вообще ни дня без справки, считаю такую идею неверной! — возмущена Светлана.
- А у нас 2 дня без справки, — рассказывает Юлия. — Хотели пересидеть несколько дней, а в итоге ребенок подхватил что-то в боксе и через неделю насморк плавно перетек в бронхи и были на больничном три недели.
- У нас тоже нельзя и 1 день пропустить без справки, — говорит жительница Выборгского района. — И дежурных врачей в поликлинике теперь нет, чтоб развести этот поток детей (врачей не хватает, говорят). И через портал Горздрав — «убиться», чтобы записаться на неделю вперед. Пересидеть пару-тройку дней с насморком — это сейчас невозможно. Мы в ноябре две недели почти сидели, потому что не могли выписаться, номерков не было.
- Если бы можно было обычный насморк пересидеть дома без справки и похода на выписку в поликлинику, то это свело бы к минимуму возможность заразиться уже в поликлинике, — говорит Анна. — Врача можно и нужно вызвать, пусть посмотрит ребенка. А вот если за справкой идти не нужно было бы, вообще хорошо. Мое мнение — семь рабочих дней плюс 2 выходных — вот самое нормальное по срокам.
И мазок не берут
Родители рассказывают и реальные истории о работе поликлиник и педиатров, когда приходится вызывать приболевшему ребенку врача на дом.
- Своего ребенка без температуры, с больным горлом и слабостью оставила дома, — говорит петербурженка Марина. — Но вот мазок на вирус не взяли — нет «официального» контакта с заболевшим. Через пару дней заболела вся семья. Это так статистику снижаем по заболеваемости? У меня нет лишних 3-5 тысяч, чтобы выяснять, какой это вирус, а медицина — да, она бесплатная у нас.
- В декабре был мощный грипп, болели семьями, поликлиники в выходные открывали дежурные кабинеты, чтобы выписывать детей, очереди по 2 часа и это — при приеме по записи. Записывают одного ребенка, а приходят с тремя выписываться. По полкласса отсутствовало, и тогда это никого не заботило, — говорит Марина.
Ранее «Доктор Питер» разбирался в ситуации, когда ребенку с симптомами ОРВИ не сделали тест на ковид, несмотря на указ главы Роспотребнадзора.
Дистант — мнение против
Большинство родителей школьников в России категорически против дистанционного обучения в школах. Опыт мам и пап во время вынужденной изоляции весной 2020 года оказался крайне негативным. Особенно это касается родителей детей начальной школы. Они справедливо заявляют, что нельзя называть дистанционным обучением формат, когда ребенку просто скидывают письменные задания по всем предметам, включая физкультуру.
- Физкультура письменная — это вообще ад!!! Мы на нее времени больше, чем на математику тратили. Скачай, перепиши, нарисуй, сними видеоролик, отправь… , — вспоминает Евгения.
- Не называйте это обучение дистанционным, — подтверждает Капитолина. — Дистанционно — это когда учитель учит детей через интернет, а у нас это сводится к самообразованию. Куча заданий и всё. Даже видео уроков нет. Просто упражнения и номера задач через запятую, штук по 10, и все сделать за день.
Дистант — мнение ЗА
Есть статистика, например, из Германии, где выявленные случаи коронавируса дифференцированы по возрастам. И там четко прослеживается тренд на рост заболеваемости коронавирусом в тот момент, когда дети возвращаются в школы с каникул. Сначала заболевают дети младшего возраста, за ними — родители и родственники старшего возраста.
- Пока школьники не привиты, они остаются основными мишенями и переносчиками вируса, поскольку школы — это место, где люди встречаются массово в больших коллективах в замкнутых помещениях, и где никто не носит СИЗы, — считает независимый петербургский аналитик Алексей Куприянов. Он уверен, что школы остаются основным каналом распространения вируса.
Согласны с этим мнением и некоторые родители, но они все же пока в меньшинстве.
- Для многих боязнь дистанционного обучения — это нежелание нести дополнительную ответственность за знания своего ребенка, — считает Елена Николаевна. — Гораздо проще, прикрываясь необходимостью исключительно очного обучения, спихнуть ребёнка в школу под ответственность учителей. А зачастую дети, не болея сами, приносят вирус и заражают членов семьи.
- У меня так сын из школы принес, через 3 дня вся семья свалилась. Расхлебываем до сих пор последствия, — подтверждает Анна.
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