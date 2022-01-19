А родители — против

Родители петербургских школьников, до которых классные учителя «довели» информацию об усилении противоэпидемических мер в учебных заведениях, считают, что соблюдать их нет никакой возможности.

Немало мам и пап рассказывают, что в школах, где учатся их дети, требуют справку от врача даже за один день пропуска занятий.

- У нас только по семейным обстоятельствам можно пропустить по заявлению заранее, а не в день пропуска, и только два дня, — сообщает Евгения. — То есть — если заранее накануне не соврал, что юбилей у бабушки, то выход только через поликлинику. Поэтому пересидеть дома с плохим самочувствием невозможно.

- В 149 школе вообще ни дня без справки, считаю такую идею неверной! — возмущена Светлана.

- А у нас 2 дня без справки, — рассказывает Юлия. — Хотели пересидеть несколько дней, а в итоге ребенок подхватил что-то в боксе и через неделю насморк плавно перетек в бронхи и были на больничном три недели.

- У нас тоже нельзя и 1 день пропустить без справки, — говорит жительница Выборгского района. — И дежурных врачей в поликлинике теперь нет, чтоб развести этот поток детей (врачей не хватает, говорят). И через портал Горздрав — «убиться», чтобы записаться на неделю вперед. Пересидеть пару-тройку дней с насморком — это сейчас невозможно. Мы в ноябре две недели почти сидели, потому что не могли выписаться, номерков не было.

- Если бы можно было обычный насморк пересидеть дома без справки и похода на выписку в поликлинику, то это свело бы к минимуму возможность заразиться уже в поликлинике, — говорит Анна. — Врача можно и нужно вызвать, пусть посмотрит ребенка. А вот если за справкой идти не нужно было бы, вообще хорошо. Мое мнение — семь рабочих дней плюс 2 выходных — вот самое нормальное по срокам.