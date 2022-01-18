Как я болел омикрон-ковидом

Российский врач-реаниматолог, имевший опыт стационарной работы с ковидом в прошлом году, рассказал в своем блоге в Facebook, как чувствовал себя после заражения «омикроном».

- Прежде всего, новый ковид — он ВООБЩЕ ДРУГОЙ , — считает врач. — Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе.

Инкубационный период очень короткий — один-два дня, начинается чаще всего с катаральных явлений и насморка, кашель — нечастый гость. Потери обоняния в большинстве случаев нет. У многих ларингит с изменением голоса. Кашель как правило присоединяется на этапе выздоровления, то есть — как у того же риновируса. Астения есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии не наблюдал.

Из-за большого количества почти одновременно заболевших установить, от кого именно заразился лично ты, зачастую очень сложно. Несколько вариантов, как правило, и все стопудовые.

Температурный период не очень длительный — 2-3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит, не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры. Непривитые температурят более стойко и всё-таки заезжают в больницы (слава богу, никого из знакомых в реанимации на данный момент).