Пандемию коронавируса объявили 13 марта 2020 года. Тогда еще мир и не подозревал, какую угрозу несет в себе вирус, и что он так надолго останется с нами. Однако прошло уже почти 2 года, некоторым кажется, что мир уже никогда не станет прежним — правило везде носить маски стало чем-то обыденным.
Уханьский штамм
Поскольку изначально COVID-19 обнаружили в Ухани, то и первая версия получила аналогичное название — «уханьский штамм». Он, по сравнению со своими собратьями, которые появились гораздо позже, считается вполне себе безобидным.
В первую волну заболевшие по всему миру жаловались на симптомы, которые похожи на простуду:
недомогание;
озноб;
одышка;
потеря обоняния.
Также не стоит забывать и про сильный кашель — это один из самых распространенных симптомов коронавируса, о котором говорили еще в начале пандемии. Им страдали около 43% всех зараженных.
Изначально новую инфекцию приняли за атипичную пневмонию. Заболевшие жаловались, что «дышат будто раскаленным воздухом», некоторые были в тяжелом состоянии. Вскоре «пневмония неизвестного происхождения» превратилась в COVID-19. Ученые выяснили, что новая инфекция поражает легкие, заставляя медиков переводить пациентов на ИВЛ.
Альфа — «британский штамм»
Штамм, который напугал врачей и ученых, появился в конце 2020 года в Великобритании. В начале 2021 года ученые «Вектора» сфотографировали его — мутанта можно увидеть собственными глазами. У этого штамма, как говорят эксперты, беспрецедентный набор мутаций. Почему он так напугал Европу и насколько опасен для человечества, рассказывал «Доктору Питеру» молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Симптомы «породистого британца»:
температура;
боль в мышцах;
потеря вкусов и запахов;
одышка;
сильный кашель;
мышечные боли;
зуд и сыпь.
Еще в апреле 2020 года врачи отмечали, что у пациентов с подтвержденным COVID-19 появляются высыпания на руках и животе. Потом, когда появился новый штамм, на эти симптомы стали жаловаться все чаще. «Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Высыпания достаточно разнообразны», — говорил тогда главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Обычно это красные пятна или точки на разных участках тела, похожие на крапивницу. Нередко высыпания сопровождаются зудом. Некоторые пациенты говорили, что поражение легких могло быть небольшим (около 10%), но все тело покрывалось красными пятнами. Сыпь и зуд не снимались даже в стационаре.
Бета — «африканский»
Или, как его назвала биолог Анча Баранова, «специалист по уклонению от антител». Бета-штамм или африканский штамм коронавируса появился после своего британского собрата и напугал всех еще больше. Южноафриканские ученые доказали, что штамм коронавируса из ЮАР очень заразен и агрессивен. Он легче других проникает в клетки, может выявлять слабые места иммунной системы. Некоторые эксперты прогнозировали, что именно «Бета» спровоцирует появление агрессивных штаммов (как мы видим сейчас, так и случилось — появились «Дельта» и «Омикрон»).
Еще одна вариация ученых: новые штаммы появляются из-за непривитых. Не вакцинированные — настоящая «фабрика для мутаций», говорят они. Однако если говорить о штамме «Бета», то он не распространился по миру, как его «потомки». За пределами южной Африки эта мутация практически не встречается.
Гамма
Еще один штамм, который также заразен, как и «Бета». Его в России выявили во второй половине июля 2021 года. Распространился штамм из Бразилии. Он вирулентен (более «ядовит»), может обходить антитела. Ученые упоминают эту мутацию в совокупности с другими: такой своеобразный греческий отряд из Альфы, Беты, Гаммы и Дельты. Все они обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство».
Заболевшие ковидом в период, когда появился штамм «Гамма», чаще всего жаловались на высокую температуру, боль в мышцах, горле, потерю запахов и вкусов, а также на головную боль.
Последний симптом, кстати, часто мучает и переболевших ковидом. Некоторые рассказывают, что стали страдать от головной боли уже после выздоровления. По словам профессора Александра Амелина, руководителя Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ им. Павлова, причин может быть множество — от последствий интоксикации, вирусного поражения оболочек мозга до посттравматического стрессового расстройства.
Дельта
Дельта-штамм — самая обсуждаемая мутация коронавируса, она родом из Индии. Некоторые считают, что именно он спровоцировал такую тяжелую третью волну в стране. В России он изначально появился в Петербурге, затем попал в Москву, а дальше — пошел по регионам.
«Дельта» смог затмить всех своих собратьев. «Если сравнивать все штаммы с котиками, то этот — настоящий тигр. На вакцинированных рычит. Не вакцинированных сразу рвет на ленточки», — говорила биолог Анча Баранова.
Симптомы «Дельты» перечислял профессор, доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Сергей Царенко:
боль в ушах;
сильная головная боль;
боль в мышцах, усталость, ломота;
панические атаки, депрессия;
одышка, нехватка воздуха;
повышение температуры.
Также высока вероятность, что вас будет мучить постковидный синдром, если вы заразились «Дельтой». У переболевших медики фиксируют следующие симптомы:
сильная утомляемость;
длительные воспалительные изменения носоглотки;
изменение голоса;
нарушение памяти;
снижение когнитивных способностей;
нарушения слуха.
Почему именно этот штамм спровоцировал такой резкий рост заболеваемости в двух столицах, «Доктор Питер» разбирался вместе с молекулярным биологом. Общественность тоже решила поквитаться с этим гостем — было проведено народное исследование с целью выяснить, какой титр антител способен уберечь от «питерского индуса».
Омикрон
Штамм, который наделал столько же шумихи, сколько и «Дельта». Выявили его совсем недавно, он, как и «Бета», родом из Африки. В новых методических рекомендациях по лечению и профилактике ковида, выпущенных 28 декабря,
При заражении омикроном пациенты и врачи описывают проявления, больше похожие на простуду, часто легкую. Есть и менее известные признаки — на коже, губах и ногтях. Они становятся бледными, серыми или синими — в зависимости от общего тона кожи человека. Такое изменение цвета, по словам медиков, может указывать на низкий уровень кислорода в крови (сатурации).
На «Омикрон» могут указать следующие симптомы:
вы чувствуете себя чудовищно уставшим;
у вас высокая температура;
появилась ломота в теле;
вы стали страдать от головной боли;
вы стали потеть по ночам;
появился насморк;
вы стали замечать необычную боль в горле — ощущение, что его «царапают».
Другие симптомы включают также заложенность носа, «мозговой туман», кожную сыпь (многие заразившиеся отмечают, что красная сыпь появляется на тыльной стороне рук, на ногах, под коленями) и боль в глазах, на которую тоже жалуются некоторые инфицированные.
Необычные симптомы
Некоторые симптомы ковида очень необычны. Так, переболевшие жаловались на выпадение волос — как во время, так и после болезни. Этот симптом преследовал людей как в первую, так и в четвертую волну — штаммы никак на него не влияли.
Часть пациентов говорили о параличе. У кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, у кого-то паралич доходит до нижних конечностей. Потерю двигательных реакций врачи объясняют тем, что у некоторых пациентов антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу.
«Фокус стал расплывчатым и в глазах черные ворсинки появились, до этого проблем не было с глазами и зрением», — у части заболевших начало падать зрение. Кроме того, люди часто жалуются на яркие вспышки в глазах, которые проходят через несколько недель.
Еще один симптом — это «ковидные пальцы», необычного синего или фиолетового цвета. У пациентов с COVID-19 наблюдается воспаление пальцев ног, похожее на обморожение. Пальцы приобретают фиолетовый цвет. Такое состояние может длиться месяцами и обычно проходит само. Вероятно, оно связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо с проявлением закупорки сосудов.
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