Пандемию коронавируса объявили 13 марта 2020 года. Тогда еще мир и не подозревал, какую угрозу несет в себе вирус, и что он так надолго останется с нами. Однако прошло уже почти 2 года, некоторым кажется, что мир уже никогда не станет прежним — правило везде носить маски стало чем-то обыденным.

Уханьский штамм

Поскольку изначально COVID-19 обнаружили в Ухани, то и первая версия получила аналогичное название — «уханьский штамм». Он, по сравнению со своими собратьями, которые появились гораздо позже, считается вполне себе безобидным.

В первую волну заболевшие по всему миру жаловались на симптомы, которые похожи на простуду:

недомогание;

озноб;

одышка;

потеря обоняния.

Также не стоит забывать и про сильный кашель — это один из самых распространенных симптомов коронавируса, о котором говорили еще в начале пандемии. Им страдали около 43% всех зараженных.