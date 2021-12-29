Число выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России продолжает снижаться. В Петербурге цифры уменьшались еще с последних чисел октября, правда, с небольшими флуктуациями-подъемами в ноябре и декабре. Но сейчас темпы спада замедляются, и уже довольно заметно, считает независимый петербургский аналитик Алексей Куприянов.
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
Задержка на плато…
- Это стало видно не только потому, что у нас начала падать скорость снижения заражений, но и остановился спад заполняемости больниц, — рассказал «Доктору Питеру» Алексей Куприянов. — В последний месяц у нас держится цифра на уровне 6 тысяч занятых ковидных коек — и это показатель тревожный. Цифры, конечно, меньше, чем было в предыдущие пиковые периоды — до 10-11 тысяч занятых мест. И сейчас ситуация гораздо легче. Даже на пике осенней волны было занято порядка 8 тысяч коек. Но настоящий спад, настоящее облегчение наступает, когда число занятых ковидных коек падает до 3-4 тысяч.
Сейчас у нас в этом смысле снижение, но на таком высоком уровне, что это в полтора-два раза выше, чем обычные показатели спада.
…или новая волна?
Аналитик не исключает, что затянувшееся коронавирусное плато в Петербурге может стать началом новой волны заболеваемости.
- Возможно, то, что мы видим сейчас по заболеваниям и по госпитализациям, говорит о том, что новая волна коронавируса уже началась, но мы ее пока не видим, поскольку она замаскирована спадом старой, — поясняет эксперт. — Да, число заразившихся «дельтой» идет на спад — все кто мог друг друга заразить, уже заразили, сейчас «догорают» последние островки нетронутого леса, наблюдается снижение заболеваемости в этом сегменте, но, возможно, растет другой сегмент заболевших — это те, кто заражены «омикроном».
Коронавирус и Новый год
Аналитик отмечает, что в нашей стране ситуация с «омикроном» осложнена тем, что в России — очень малые мощности по секвенированию генома.
- То, что видят аналитики в открытом доступе, огорчает — количество выложенных «российских» геномов сопоставимо с такими странами, как Эстония и Ботсвана, и отстает от крупных развитых стран в разы, если не в сотни раз (в США и Англии счет идет на тысячи геномов там, где мы оперируем десятками) — говорит Алексей Куприянов. — В каком-то смысле — это позор России. К счастью, в Петербурге находится один из центров секвенирования — это Институт гриппа. Они внимательно следят за ситуацией, и бОльшая часть сиквенсов (результатов секвенирования), скорее всего, наша.
Возможно, скоро нас ждет взрывной рост заболеваемости, связанный именно с «омикроном», считает эксперт.
- Когда он наступит, сказать очень трудно, — добавляет аналитик. — Впереди новогодние каникулы, которые всегда являются большим сдерживающим фактором. Во-первых, мы перестаем видеть, что происходит — парализует почти все службы, которые отвечают за регистрацию новых случаев, госпитализации и учет смертей. Во-вторых, к счастью, помимо этой бюрократической причины, у нас наблюдается мощный разрыв цепочек коммуникаций и цепочек заражений.
Это означает, что есть надежда, что после зимних каникул у нас еще продержится тенденция на снижение, но очень сильно я бы на это не рассчитывал. Выявленные случаи снижаются уже два месяца, численность госпитализированных уже месяц удерживается на плато. В масштабах эпидемии это довольно долго. Есть основания полагать, что скоро все пойдет в рост. Очень бы хотелось верить, что продолжится снижение, но сбрасывать со счетов новый вариант вируса и выход с каникул нельзя.
В этой ситуации лучше рассчитывать на худшее и готовиться к нему, а потом радоваться, что этого не произошло.
Эксперт прогнозирует, что новая волна коронавируса может накрыть Москву и Петербург к весне.
- И Петербург, и Москва всегда первыми получают новые завозные варианты вируса из-за границы, — говорит Алексей Куприянов. — Я бы готовился к тому, что весной нас ждет большая волна. И думаю, все основные события будут развиваться еще до лета. Ситуация будет схожа с весенней волной «дельты», но деталей предсказать невозможно.
«Омикрон» уже рядом
- Есть
У нас в стране катастрофическое недотестирование, недодиагностика и огромное недосеквенирование — мы плохо понимаем нынешнюю ситуацию.
Будет тяжело
- Нет никаких шансов, что у нас будет свой особый «русский путь» в ситуации с «омикроном», — уверен Алексей Куприянов. — Единственное, что я боюсь, в России снова не примут никаких мер, и мы будем наблюдать развитие эпидемии в естественных условиях, ничем не сдерживаемое. Так же, как мы наблюдали это минувшим летом.
Главная печаль — у нас низкая доля привитых от коронавируса в стране. Во всех развитых странах новые волны эпидемии разворачиваются на фоне огромного процента вакцинированных — 80-90%. А у нас в лучшем случае — 50%. И опыт других стран, в которых высокий процент вакцинированных, показывает, что у них нагрузка на больницы и смертность, несмотря на очень высокую заболеваемость, гораздо ниже, чем в прошлые волны.
Мы опять подходим не готовыми к очередному очень серьезному испытанию. Нам придется тяжело. Тем более, что есть данные, что «омикрон» довольно успешно уходит от иммунного ответа современной вакцины. Перспективы очень мрачные, но насколько, пока непонятно.
Предупреждает о том, что волна «омикрона» скоро неминуемо придет и в Россию, профессор-микробиолог СПбГУ Алексей Потехин.
- Я практически уверен, что на выходе с январских праздников наша страна перепрыгнет в следующую волну эпидемии, которая дальше будет только набирать обороты, —
Никакая это не «живая вакцина от ковида» (привет мечтателям), это по-прежнему опасный вирус. Существенно менее патогенный, чем «дельта». Но, к сожалению, гораздо более заразный. Это значит, что рост заболеваемости, вызванной «омикроном», будет идти лавинообразно.
Опасность «омикрона»
- К сожалению, простые расчеты убедительно показывают, что число смертей при эпидемии, вызванной «легким» «омикроном», может быть очень большим, — отмечает эксперт. - Просто из-за огромного числа случаев. Условно говоря, если «дельтой» у нас на пике в начале ноября за неделю заболевало 280 тысяч и умирало 8,5 тысяч (это смертность 3%, цифры — по официальным данным), то при «омикроне» за ту же неделю заболеет больше миллиона, и даже при смертности 1% умрет 10 тысяч. И одной неделей все не ограничится, потому что заболеваемость «омикроном» растет экспоненциально, то есть каждую неделю смертность будет тоже только нарастать.
При уровне вакцинированности в России от волны, вызванной «омикроном», можно ожидать и огромной заболеваемости, и большого числа смертей. И очередных конвульсий системы здравоохранения.
- Эта волна неминуемо придет. Воду в решете не удержать. Не хотите умирать — прививайтесь. Кто привился давно — ревакцинируйтесь, бустер значительно повышает защиту от «омикрона». Хотя бы надевайте обратно маски, — резюмирует Алексей Потехин.
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