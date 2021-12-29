Коронавирус и Новый год

Аналитик отмечает, что в нашей стране ситуация с «омикроном» осложнена тем, что в России — очень малые мощности по секвенированию генома.

- То, что видят аналитики в открытом доступе, огорчает — количество выложенных «российских» геномов сопоставимо с такими странами, как Эстония и Ботсвана, и отстает от крупных развитых стран в разы, если не в сотни раз (в США и Англии счет идет на тысячи геномов там, где мы оперируем десятками) — говорит Алексей Куприянов. — В каком-то смысле — это позор России. К счастью, в Петербурге находится один из центров секвенирования — это Институт гриппа. Они внимательно следят за ситуацией, и бОльшая часть сиквенсов (результатов секвенирования), скорее всего, наша.

Возможно, скоро нас ждет взрывной рост заболеваемости, связанный именно с «омикроном», считает эксперт.

- Когда он наступит, сказать очень трудно, — добавляет аналитик. — Впереди новогодние каникулы, которые всегда являются большим сдерживающим фактором. Во-первых, мы перестаем видеть, что происходит — парализует почти все службы, которые отвечают за регистрацию новых случаев, госпитализации и учет смертей. Во-вторых, к счастью, помимо этой бюрократической причины, у нас наблюдается мощный разрыв цепочек коммуникаций и цепочек заражений.

Это означает, что есть надежда, что после зимних каникул у нас еще продержится тенденция на снижение , но очень сильно я бы на это не рассчитывал. Выявленные случаи снижаются уже два месяца, численность госпитализированных уже месяц удерживается на плато. В масштабах эпидемии это довольно долго. Есть основания полагать, что скоро все пойдет в рост. Очень бы хотелось верить, что продолжится снижение, но сбрасывать со счетов новый вариант вируса и выход с каникул нельзя.

В этой ситуации лучше рассчитывать на худшее и готовиться к нему, а потом радоваться, что этого не произошло.

Эксперт прогнозирует, что новая волна коронавируса может накрыть Москву и Петербург к весне.