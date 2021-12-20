Запредельное число смертей

Социолог отмечает, что на отсутствие доверия к государству у россиян накладывается и тотальное недоверие к медицине.

- Речь идет скорее не о недоверии к медицине как к науке, которая разрабатывает новые способы лечения и вакцины, а к медицине, как к бюрократической организации, — считает Анна Темкина. — Медицине не верят в такой же степени, как государству. Все знают, как работает районная поликлиника — если не нахамят, ты не поймешь, куда идти, к кому обращаться, что с тобой происходит, кто поможет. На уровне здравого смысла понятно, что абсолютно рационально туда лишний раз не ходить, если ты здоров и сам справляешься.

Плюс все видят, — вокруг слишком много заболевших. Исследование, которое мы проводили с коллегами, показывает, что в первые три месяца система работала не только против пациента, но и против медицинского работника. Он оказался не только не защищен, ему мешали защититься самому — нельзя было купить СИЗы, могли наказать за использование неподотчетных денег или несоответствие санитарным нормам. Нельзя было говорить громко о проблемах — начали наказывать за фейковые новости. Нельзя было скорой помощи напрямую договориться с приемным покоем, и поэтому машины стояли по несколько часов, а приемный покой надрывался. Хотя логичнее было бы, чтобы тот же доктор из скорой помог врачу принять пациента в приемном покое. Или в скорой находился бы сопровождающий парамедик, а доктор выехал бы к больному с подозрением на инфаркт. Но это было бы невозможно, ведь есть «санпин-росздрав», который «сверху», и постоянно меняет правила и нормы, и не слышит врача или медсестру, которые «снизу», и видят, как все можно упростить и состыковать.

Хаос, безусловно, был в системах здравоохранения всего мира. Но количество медиков, которые заболевали и умирали во время начала пандемии в России, было запредельным и неоправданным даже в такой чрезвычайной ситуации.

- Все в России прекрасно видят, как медицина будто специально пытается угробить пациента, а заодно и врача (который часто делает невозможное, помощь ни от кого не получил, позже получил — денежную). И от этого взгляда, а также от негативного опыта отношений с медициной (у некоторых людей он может быть и позитивным, но речь идет о Системе — как часто говорят сами медики, когда мы спрашиваем, а почему все так происходит — они вздыхают и говорят — так устроена Система (государственно-патерналистская), и мы ничего не можем сделать), что делает разумный человек? Он не идет вакцинироваться, — резюмирует эксперт.