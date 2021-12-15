Вместо пользы — отек Квинке, инсульт и смерть: врачи объяснили, чем опасны БАДы
Многие назначают самим себе витаминные комплексы, минералы, очищающие и успокоительные сборы. Чем опасна такая практика, и какие последствия могут быть от бесконтрольного употребления БАДов, объясняют врачи.
15 декабря 2021
В аптечке, пожалуй, любой семьи, можно найти баночки с витаминами — для иммунитета, ногтей и волос, успокоительные сборы, комплексы для худеющих, минералами — магний, кальций, различные «омеги». Особенным спросом некоторые биодобавки стали пользоваться с началом пандемии коронавируса. Те, кто боялся заболеть, буквально скупали в аптеках витамин D, цинк и селен. А переболевшие ковидом не жалели денег на витамины группы B, чтобы привести в порядок нервную систему.
Но стоит ли тратиться на всевозможные БАДы, они на самом деле необходимы для нашего здоровья?
История создания первого БАДа
Создатель самой первой в мире биологически активной добавки к пище — американец Карл Ренборг. Химик по образованию, в начале 20 века он работал в китайском представительстве американской компании, и так случилось, что попал в Китае в тюрьму. Условия содержания были плохие — и химик начал экспериментировать — ел стружку от ржавых гвоздей, бамбук, и… выжил. Ренборг начал изучать китайские народные традиции лечения травами, и когда вернулся в Америку, придумал первую пищевую добавку на основе люцерны. Позже Карл Ренборг создал свою компанию по производству БАДов и придумал схему продаж по рекомендациям, которую затем назовут сетевым маркетингом.
Борис Шеляпин
Медицина
семейный врач
- Надо понимать, что БАДы придумали изначально для людей, которые находятся в тяжелых условиях, — считает петербургский врач Борис Шеляпин. — А мы сейчас живем в достаточном комфорте — в квартирах, частных домах. Среднестатистический человек в наши дни ест в два-три раза больше необходимого. Обратите внимание — нигде нет объявлений «Вылечу от истощения», везде только — «Помогу сбросить вес». Так что даже если и есть какие-то погрешности в питании, они с лихвой компенсируются.
- Это — проблема не только российская, но и мировая — БАДы не требуют сертификации — тщательных исследований, как лекарственные вещества. Они проходят регистр по упрощенной схеме, — рассказывает Борис Шеляпин. Для сравнения — для выпуска на рынок лекарственного препарата требуется от 5 до 15 лет, БАДа — от 6 до 12 месяцев. Следственно, контроль за ними хуже. Что туда кладут и в каких количествах — зачастую неведомо. Да, в большинстве БАДов и витаминов есть инструкции и состав. Но учитывая, что нет жесткого контроля за их производством, написанное на баночке может отличаться от реальности. И мы никогда не можем быть уверенными в том, что попадает в наш организм. Ведь над производителями не висит дамоклов меч многомиллионного штрафа.
Эксперт отмечает, что есть добросовестные производители биодобавок, которые стараются делать «честный» продукт.
Дело не в том, что БАДЫ — однозначное зло. Есть примеры и качественных добавок. Но есть и те производители, кто может совершенно бесконтрольно добавлять в БАДы то, что не просто не приносит пользы, но может нанести и вред.
Как вредят БАДы — реальные случаи
Один из последних случаев в практике Бориса Шеляпина — сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал у жительницы Петербурга отек Квинке.
35-летняя Рея Макаллистер принимала диетические добавки, содержащие растительные ингредиенты, в том числе, эфедрин. В 2002 году у нее случился инсульт. Суд присудил ей 7,4 миллиона долларов, эфедрин был запрещен.
59-летняя Сандра Стей из Англлии три года принимала биодобавки от псориаза на основе трав. Но они содержали аристолохиевую кислоту, запрещенную в Англии. У женщины возникла почечная недостаточность.
32-летний британец принимал БАД на травах под названием «вечная жизнь». Через пять недель он серьезно заболел. У него обнаружили тяжелую степень печеночной недостаточности.
В США выяснили, что в период с 2007 по 2016 год в продаже были 776 биоактивных пищевых добавок, содержащих вещества, которые входят в состав лекарств, отпускаемых только по рецепту. Некоторые из них имели серьезные противопоказания. Результаты исследования были опубликованы в журналеJAMA Network Open.
Ученые в США выяснили, что есть биодобавки, передозировка которых повышает риск развития рака. У мужчин с изначально высоким содержанием селена в организме риск развития рака увеличивался на 91 процент, если они принимали биодобавки с селеном.
- Одно дело, если человек передозировал микроэлемент, — поясняет врач Борис Шеляпин. — Тогда это проблемы не производителя, а пациента. Но есть и другие варианты — например, в БАДы для астматиков могут добавлять гормоны, и человек, который старался избежать приема гормонов, «пьет» их в составе биодобавок и думает: «Как же мне стало хорошо от трав!» Бывает, что в БАДы для похудения добавляют антидепрессанты и мочегонное, или даже личинки гельминтов. А человек не подозревает, за счет чего у него настроение получше, да и похудел он заметно. Думает: «Какой замечательный древний травяной рецепт от наших бабушек!» Многие БАДы-успокоительные могут стать причиной поражения почек, печени, сердца, то есть являются токсическими препаратами. Такие новости о том, что в успокоительных сборах обнаруживают вещества, которых там быть не должно, появляются регулярно.
БАД — это лотерея. Получим мы пользу или вред, мы не знаем. «Выиграть» госпитализацию шансы такие же, как и в реальную лотерею — едят биодобавки многие, но единицы попадают в больницу. Но такой риск есть!
Бесконтрольный прием БАДов и витаминов в лучшем случае никак не улучшит ваше здоровье, в худшем — серьезно навредит, считает эксперт.
- Переизбыток ряда витаминов и микроэлементов может привести к сенсибилизации, — поясняет Борис Шеляпин. — Человек может реагировать на употребление добавок сыпями, покраснениями, зудом. Неоднократно в моей практике были случаи, когда отмена БАДов приводила к улучшению состояния кожи. Не принимайте ту кучу витаминов, что вы пьете, и вам станет лучше.
Эксперт отмечает, что часто люди сами назначают себе биодобавки и витамины, прочитав о симптомах того или иного недомогания.
- Недавно выяснилась, что пациентка, не сдавая никаких анализов, принимает железо, потому что у нее выпадают волосы, — рассказывает Борис Шеляпин. — Но избыток железа в организме приводит к такой тяжелой болезни, как гемосидероз — человек буквально «ржавеет» из-за того, что железо откладывается в тканях организма.
Я своим пациентам БАДы не назначаю, сам не принимаю, детям своим не даю.
- Зачастую те эффекты, которые мы видим после употребления БАДов — волосы стали виться, ногти перестали ломаться, настроение улучшилось — это, скорее, эффект плацебо, — считает врач.
Александр Зимин
медицина
кандидат медицинских наук, врач-терапевт, доктор натуропатии, фитотерапевт.
- На самом деле, есть очень много поддельных БАДов, содержащих тяжелые металлы и пестициды/гербициды. Учитывая, что БАДы употребляются длительно, можно, несомненно, навредить здоровью, — рассказал «Доктору Питеру» врач, фитотерапевт Александр Зимин. — Но острого отравления ими потенциально сложно добиться, слишком маленькие дозы веществ в БАДах. А вот чаще всего они не дают никакого положительного эффекта, например люди употребляют витамин D3 курсом, а его уровень по анализу крови не растет.
- Если вам кажется, что что-то в вашем организме сбоит, вы постоянно устаете, ломаются ногти, нет сил, выпадают волосы, то надо обратиться к терапевту или врачу общей практики, которые могут выяснить причины этих сбоев — это может быть анемия, гипотиреоз, диабет. Если все нормально, нет болезней, то для решения проблем используются местные средства — ванночки, специальные шампуни, массаж и так далее.
Надо здраво относиться к своему питанию и ежедневно давать организму физическую нагрузку. Это основополагающие факторы здоровья. Но только единицы могут заставить себя это делать.
Как узнать о нехватке витаминов
Перечень витаминов для выявления их дефицита, на самом деле, ограничен. Есть и вовсе бесполезные анализы, которые не скажут пациенту ни о чем — например, анализ волос на микроэлементы. Он ни в коем случае не отражает микроэлеметный состав крови и организма.
- Мы можем проверить в лабораториях уровни витаминов D, B12, фолиевой кислоты, магния, калия, кальция, — говорит Борис Шеляпин. — Но, сдав анализ, вы вряд ли получите достаточно информации. Кроме того, серьезный дефицит важных витаминов и микроэлементов обычно проявляется клинически. Это неврологические нарушения, нарушения сердечного ритма. Маловероятно, чтобы была значимая нехватка этих микроэлементов при отсутствии симптомов.
Рутинно дефицит микроэлементов и витаминов определять не следует, он не входит ни в один медицинский чекап.
- Когда речь идет о нервозности, излишнем беспокойстве, тревожности, надо попытаться разобраться с причиной и проблемой — она в нас, а не в окружающем мире. А если хочется лечиться таблетками — хороший психотерапевт и без БАДов может использовать огромный арсенал более надежных и безопасных препаратов, которых сейчас много в фарминдустрии, — считает Борис Шеляпин.
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