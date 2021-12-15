Главная проблема БАДов

- Это — проблема не только российская, но и мировая — БАДы не требуют сертификации — тщательных исследований, как лекарственные вещества. Они проходят регистр по упрощенной схеме, — рассказывает Борис Шеляпин. Для сравнения — для выпуска на рынок лекарственного препарата требуется от 5 до 15 лет, БАДа — от 6 до 12 месяцев. Следственно, контроль за ними хуже. Что туда кладут и в каких количествах — зачастую неведомо. Да, в большинстве БАДов и витаминов есть инструкции и состав. Но учитывая, что нет жесткого контроля за их производством, написанное на баночке может отличаться от реальности. И мы никогда не можем быть уверенными в том, что попадает в наш организм. Ведь над производителями не висит дамоклов меч многомиллионного штрафа.

Эксперт отмечает, что есть добросовестные производители биодобавок, которые стараются делать «честный» продукт.