В нашем организме есть органы, без которых мы не сможем прожить и минуты, например, сердце, головной мозг, спиной мозг. Некоторые продолжают выполнять свои функции какое-то время даже после того, как врачи уже записали время смерти. Так, печень может еще сутки пытаться фильтровать кровь в уже остывшем теле.
Иногда в жизни происходят ситуации, когда хирурги вынуждены удалить человеку какой-либо орган, чтобы спасти ему жизнь (или жизнь другого, если речь идет о донорстве). После операции организм может перестроиться, чтобы научиться жить по-новому, говорит терапевт Марина Велихер.
Марина Велихер
Терапия
Врач-терапевт. Специалист клиники «ID-clinic».
Первый вопрос, который возникает у человека, когда ему говорят, что для сохранения жизни придется удалить орган: «Доктор, я смогу после этого нормально жить?» Здесь надо рассматривать каждый отдельный случай.
«Для начала стоит уточнить: что в данном случае будет взято за норму? Это понятие, как и понятие здоровья, должно быть индивидуализировано. Нормой можно считать такое состояние организма, при котором он способен гибко перестраиваться в пределах допустимых физиологических параметров, — объясняет врач. — Известно, что все органы в организме взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, их состояние и функции зависят от внешней и внутренней среды.
Организм человека (как и организм любого живого существа в этом мире) уникально может приспосабливаться к изменяющимся условиям не только во внешней среде, но и к тому, что происходит изнутри».
Аппендикс
Первое, что у многих приходит на ум — аппендикс. Как выяснили ученые, это не просто придаток слепой кишки, но еще и важная часть иммунной системы человека.
Червеобразный отросток осуществляет защитную функцию — скопления лимфоидной ткани в нем входят в состав периферических отделов иммунной системы. Аппендикс выполняет функцию «хранилища» для бактерий, необходимых для нормальной работы кишечника. В него обычно не попадает содержимое кишечника, благодаря чему орган может быть своеобразной «фермой», где только размножаются полезные микроорганизмы, нужные для дальнейшего пищеварения, а сам орган никак не взаимодействует с остатками пищи. Доказано, что людям с удаленным аппендиксом труднее восстанавливать микрофлору кишечника после инфекционного заболевания.
Тем не менее, несмотря на споры о важности аппендикса, качество жизни большинства людей, живущих без этого органа, никак не пострадало.
Миндалины
К другим органам периферической иммунной системы относятся миндалины, среди которых наиболее известны:
аденоиды (глоточная миндалина);
гланды (небные миндалины).
Они зачастую подвергаются удалению, когда воспаляются и сильно увеличиваются в размере, а также при неэффективности консервативного лечения.
Небные миндалины входят в лимфоидно-глоточное кольцо наряду с подъязычными и глоточными — всего шесть миндалин. Если убрать из этой цепочки две из них, которые все равно уже изменены и сами являются источником инфекции, то другие миндалины активизируются, берут на себя их иммунозащитные функции и все компенсируют. Большинство пациентов после тонзиллэктомии (удаление миндалин) быстро возвращаются к полноценной здоровой жизни.
Селезенка
Еще один не менее важный орган иммунной системы — селезенка. Кровь, попадая в этот орган, получает свежую порцию развивающихся лейкоцитов — клеток, ответственных за иммунную защиту организма.
В селезенке происходит утилизация отживших клеток крови (разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень), вирусов, инородных частиц, попавших в кровеносную систему. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа), депонировании крови, накоплении тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).
В человеческом теле нет лишних или ненужных органов, и поэтому селезенку удаляют только по жизненно важным показаниям.
Удаление любого органа наносит удар по иммунитету, а при спленэктомии (удалении селезенки) убирают именно орган, участвующий в формировании защиты нашего организма, поэтому иммунитет после операции значительно снижается.
В восстановительном периоде следует беречься, избегать людных мест, при возможности минимизировать контакт с больными, проводить дополнительные вакцинации. В дальнейшем, после удаления селезенки, происходит частичная компенсация ее функций путем их распределения среди других органов, а также спонтанной регенерации ткани селезенки в результате распространения ее фрагментов при разрыве (спленоз), что происходит в результате травматического разрыва селезенки или абдоминальной хирургии.
Желчный пузырь
Желчный пузырь — это резервуар для накопления желчи. После еды этот орган сокращается и желчь выводится по желчным протокам, а оттуда в двенадцатиперстную кишку.
Желчные кислоты, содержащиеся в желчи, эмульгируют жиры, активизируют моторику тонкой кишки, стимулируют продукцию слизи и гастроинтенсинальных гормонов: холецистокинина и секретина, что помогает нейтрализовать повышенную кислотность желудочного сока, прежде чем он попадет в кишечник, предупреждают адгезию бактерий и белковых агрегатов.
Этот орган значительно упрощает жизнь, но организм может функционировать и без него. При удалении желчного пузыря человеку необходимо соблюдать диету. Если он следует всем рекомендациям врача, этого бывает достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.
Подтверждено экспериментальными исследованиями, что при сохраненном сфинктерном аппарате общий желчный проток в течение нескольких месяцев частично компенсирует резервуарную функцию желчного пузыря.
Щитовидная железа
Щитовидная железа является важнейшим органом организма человека, говорит Марина Велихер. Гормоны, которые она вырабатывает, регулируют обмен веществ, влияют на температуру тела, работу сердца, аппетит. Удаление железы приводит к серьезным последствиям — гипотиреозу. Чтобы избежать этого осложнения, необходимо пожизненно принимать гормонозаместительную терапию для компенсации данного состояния.
При адекватном лечении продолжительность жизни не страдает, и это было доказано путем длительных научных исследований. Тем, кто перенес операцию по удалению щитовидной железы и получает гормоны, рекомендуется находиться под наблюдением эндокринолога, регулярно исследовать уровень ТТГ и делать УЗИ щитовидной железы.
Про «парные» органы
В нашем организме есть органы, которые функционируют в паре: легкие, почки, яички, яичники, глаза… Из-за болезни или донорства человека могут оставить без одного органа. В этом случае другой орган берет на себя все функции целиком, в организме тоже происходит компенсация. Каждый случай — индивидуальный, после лечения врач подробно рассказывает о том, какие изменения могут происходить в организме в течение следующих лет и какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы жить полноценной жизнью.
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