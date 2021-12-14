Первый вопрос, который возникает у человека, когда ему говорят, что для сохранения жизни придется удалить орган: «Доктор, я смогу после этого нормально жить?» Здесь надо рассматривать каждый отдельный случай.

«Для начала стоит уточнить: что в данном случае будет взято за норму? Это понятие, как и понятие здоровья, должно быть индивидуализировано. Нормой можно считать такое состояние организма, при котором он способен гибко перестраиваться в пределах допустимых физиологических параметров, — объясняет врач. — Известно, что все органы в организме взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, их состояние и функции зависят от внешней и внутренней среды.

Организм человека (как и организм любого живого существа в этом мире) уникально может приспосабливаться к изменяющимся условиям не только во внешней среде, но и к тому, что происходит изнутри».

Аппендикс

Первое, что у многих приходит на ум — аппендикс. Как выяснили ученые, это не просто придаток слепой кишки, но еще и важная часть иммунной системы человека.

Червеобразный отросток осуществляет защитную функцию — скопления лимфоидной ткани в нем входят в состав периферических отделов иммунной системы. Аппендикс выполняет функцию «хранилища» для бактерий, необходимых для нормальной работы кишечника. В него обычно не попадает содержимое кишечника, благодаря чему орган может быть своеобразной «фермой», где только размножаются полезные микроорганизмы, нужные для дальнейшего пищеварения, а сам орган никак не взаимодействует с остатками пищи. Доказано, что людям с удаленным аппендиксом труднее восстанавливать микрофлору кишечника после инфекционного заболевания.

Тем не менее, несмотря на споры о важности аппендикса, качество жизни большинства людей, живущих без этого органа, никак не пострадало.