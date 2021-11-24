Творческая операция

Казалось бы, операция по исправлению носовой перегородки не такая уж и сложная — это не сердце или легкие. Да и некоторые врачи иногда говорят о ней так, будто это «раз, два и исправил». Сергей Рязанцев с этим категорически не согласен.

- Раньше классикой считалась операция, при которой с двух сторон перегородки отслаивали слизистую оболочку, брали нож Беланжера и вырезали полностью хрящевую ткань. Если кость была изогнута, щипцами ломали эту часть и убирали. Если отломать было сложно, в ход шли молоток и долото. Нередко это могло закончиться осложнением — хирург мог «провалиться» в область твердого неба. А при грубых ошибках в верхней части перегородки был риск седловидного западения спинки носа — как при сифилисе.

Несмотря на то, что такие травматичные методы практически ушли в прошлое, и сегодня операции по исправлению перегородки относят к категории сложных для хирурга. Кроме того, она считается очень творческой — двух одинаковых операций не бывает. Очень многое зависит от уровня квалификации врача. Хотя даже у опытных хирургов полностью исключить осложнения невозможно, — говорит профессор, добавляя, что такие операции можно проводить только в условиях стационара.

Современные щадящие операции по исправлению перегородки называются функциональной эндоскопической хирургией. Проводятся они под общим наркозом и длятся в среднем меньше часа.

- Это уже не радикальная хирургия — перегородку стараются трогать по минимуму, тут кусочек хряща убрали, там ткань «сбрили» шейвером (инструмент, похожий на бритву, — прим. ред.). Можно одновременно и пластику сделать, но обычно выполняют просто функциональное исправление — форма носа при этом не меняется. Незапланированное изменение формы носа можно скорее рассматривать как грубейшую ошибку и халатность врача, но это бывает крайне редко, — рассказал Сергей Рязанцев.

Эффект от проведенной операции сохраняется на всю жизнь, а вместе с исправлением перегородки уходят, как правило, и нарушения носового дыхания — те, которые были связаны именно с ней.