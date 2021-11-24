Искривлена у каждого третьего
Как говорят врачи, в идеале носовая перегородка должна быть прямой. Но если вдруг выяснилось, что у вас она кривая, в этом нет ничего сверхъестественного. По словам заместителя директора по научной работе НИИ уха, горла, носа и речи, профессора Сергея Рязанцева, практически каждый третий европеец имеет ту или иную степень искривления перегородки носа, при этом операция по ее исправлению требуется всего лишь 1-2%. Иначе говоря, в большинстве случаев можно спокойно жить и без операции.
Носовая перегородка — вертикальная пластина, разделяющая полость носа на две половины. Она состоит из переднего (хрящевого) и заднего (костного) отделов. В организме человека многие органы парные, и перегородка, по сути, делает нос таким же парным — делит полость носа надвое. Пока одна часть активно работает, у второй есть время на восстановление. В медицине это называется носовой цикл: каждые 8 часов попеременно увеличивается в размерах то одна носовая раковина, то другая — это похоже на принцип песочных часов. Здоровый человек не замечает этих физиологических «качелей» — на объем дыхания это не влияет.
Сергей Рязанцев
Оториноларингология
Заместитель директора по научной работе НИИ уха, горла, носа и речи, главный оториноларинголог по СЗФО, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
- Носовой механизм сложный, он выполняет в организме сразу несколько функций. Он «работает» и термостатом, и пылесосом. В полости носа происходит согревание и охлаждение вдыхаемого воздуха: какая бы температура ни была снаружи, выйдете ли вы на мороз или зайдете в финскую сауну, в носоглотке у вас все равно будет 37 градусов. Благодаря этому трахея и легкие защищены от попадания слишком горячего и холодного воздуха. Плюс в полости носа происходит очищение воздуха от пыли, аллергенов, бактерий — срабатывает так называемый мукоцилиарный клиренс (неспецифический механизм, осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий, включая инфекцию — Прим. ред.). Поэтому важно беречь свой носовой механизм, чтобы носовое дыхание работало как надо, — говорит профессор Рязанцев.
Почему искривляется перегородка
Об искривлении носовой перегородки говорят, если она отклоняется от средней линии в обе или только в одну сторону (так называемая девиация), а также если в месте, где нижняя часть перегородки (сошник) соединяется с верхней челюстью, образуется костный гребень или шип.
- Чаще формируется так называемый гребешок. Сам по себе он небольшой, но упирается в нижнюю носовую раковину. Представьте, как при приливах и отливах открывается и исчезает морской риф, так и при носовом цикле увеличивающаяся носовая раковина то касается этого гребня, то отходит — тогда нос начинает дышать нормально. «Контакт» происходит регулярно, гребешок как гвоздь в сапоге раздражает раковину, и со временем она отекает от постоянного трения, а эта ноздря совсем перестает дышать, — объясняет доктор.
3 основные причины искривления перегородки:
Физиологическая. Она связана с неравномерным ростом разных отделов лицевого черепа у детей. Чаще всего такое происходит из-за аденоидов.
Спортивные и бытовые травмы носа. К этой же группе относятся также травмы после ДТП, когда при столкновении человек может удариться лицом о руль или лобовое стекло.
Родовая травма. При родах у ребенка может случиться подвывих перегородки, но такое, к счастью, бывает редко.
По словам профессора Рязанцева, у мужчин искривление перегородки происходит чаще, чем у женщин. Во многом, из-за более частых травм.
Форма и размер не имеют значения
- Вероятность искривления перегородки больше зависит от характера человека, чем от формы или размера носа. Есть даже такая пословица «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Ведь нередко те, кто вмешивается в чужие дела, рискуют оказаться жертвой той или иной травмы, — говорит лор-врач.
Хочется пить ночью — ищите причину в носу
Есть несколько характерных симптомов, по которым можно заподозрить искривление носовой перегородки:
Одностороннее, реже двустороннее затруднение носового дыхания;
Храп во время сна;
Чувство жажды по ночам (из-за сухости в горле, потому что человек во сне дышит ртом);
Частые простуды;
Частые носовые кровотечения (такое бывает из-за истончения слизистой оболочки при наличии гребня и шипа на перегородке).
Но даже при подтвержденном диагнозе «искривление носовой перегородки» далеко не всегда нужно торопиться к хирургу.
- Когда мы ставим диагноз, обычно пишем «Искривление носовой перегородки, компенсированное или декомпенсированное». Наши специалисты оперируют только при декомпенсированном искривлении, когда происходит блокада носового дыхания. Это примерно в 1-2% случаев, — уточняет заместитель руководителя Лор-НИИ.
Исправлять или не трогать?
По словам Сергея Рязанцева, если носовое дыхание не блокировано и нет серьезного дискомфорта, можно спокойно жить и с искривленной перегородкой. Многие так и делают, даже не зная о своем диагнозе.
Оториноларинголог назвал 3 показания для хирургического вмешательства:
Самое главное показание — отсутствие носового дыхания, одностороннее или, что бывает реже, двухстороннее;
Образование гребня или шипа, которые со временем потенциально могут привести к блокаде носового дыхания. Эти образования желательно убрать заранее — с возрастом они могут стать причиной не только проблем с дыханием, но и развития приступов бронхиальной астмы, хронического насморка;
Частые носовые кровотечения.
- Мы стараемся по возможности не оперировать детей, пока им не исполнится 18 лет. Лицевая часть черепа продолжает расти, и ситуация после совершеннолетия может измениться. Некоторые детские врачи-специалисты выполняют такие операции, но на сегодня этот вопрос остается спорным, — считает профессор Рязанцев.
Для будущих пилотов и подводников
Иногда операции на носовой перегородке врачам приходится выполнять и без медицинских показаний. Например, юношам, которые хотят посвятить себя работе в гражданской или военной авиации, в подводном флоте. Там требуется идеально ровная носовая перегородка, и даже небольшое искривление может стать преградой для поступления в профильные учебные заведения. Как объясняет Сергей Рязанцев, дело в том, что носовая перегородка воздействует на слуховую трубу и при быстром перепаде внешнего давления не успевает быстро его компенсировать.
Творческая операция
Казалось бы, операция по исправлению носовой перегородки не такая уж и сложная — это не сердце или легкие. Да и некоторые врачи иногда говорят о ней так, будто это «раз, два и исправил». Сергей Рязанцев с этим категорически не согласен.
- Раньше классикой считалась операция, при которой с двух сторон перегородки отслаивали слизистую оболочку, брали нож Беланжера и вырезали полностью хрящевую ткань. Если кость была изогнута, щипцами ломали эту часть и убирали. Если отломать было сложно, в ход шли молоток и долото. Нередко это могло закончиться осложнением — хирург мог «провалиться» в область твердого неба. А при грубых ошибках в верхней части перегородки был риск седловидного западения спинки носа — как при сифилисе.
Несмотря на то, что такие травматичные методы практически ушли в прошлое, и сегодня операции по исправлению перегородки относят к категории сложных для хирурга. Кроме того, она считается очень творческой — двух одинаковых операций не бывает. Очень многое зависит от уровня квалификации врача. Хотя даже у опытных хирургов полностью исключить осложнения невозможно, — говорит профессор, добавляя, что такие операции можно проводить только в условиях стационара.
Современные щадящие операции по исправлению перегородки называются функциональной эндоскопической хирургией. Проводятся они под общим наркозом и длятся в среднем меньше часа.
- Это уже не радикальная хирургия — перегородку стараются трогать по минимуму, тут кусочек хряща убрали, там ткань «сбрили» шейвером (инструмент, похожий на бритву, — прим. ред.). Можно одновременно и пластику сделать, но обычно выполняют просто функциональное исправление — форма носа при этом не меняется. Незапланированное изменение формы носа можно скорее рассматривать как грубейшую ошибку и халатность врача, но это бывает крайне редко, — рассказал Сергей Рязанцев.
Эффект от проведенной операции сохраняется на всю жизнь, а вместе с исправлением перегородки уходят, как правило, и нарушения носового дыхания — те, которые были связаны именно с ней.
Можно ли восстановить носовое дыхание без операции?
По словам врача НИИ уха, горла, носа и речи, можно:
- Причины блокады носового дыхания бывают разные. Многие люди, например, страдают аллергическим ринитом. У этой категории пациентов носовое дыхание может быть блокировано даже при незначительной степени искривления носовой перегородки. Проблемы с нарушением носового дыхания связаны с отеком носовых раковин, вызванных аллергическим ринитом. Стоит вылечить ринит и искривленная перегородка переходит в разряд «компенсированных» — нос начинает прекрасно дышать.
У меня была недавно такая пациентка, которой в двух частных клиниках предлагали оперировать перегородку. Надо сказать, что операция не из дешевых. Мы ей назначили лечение, вылечили ринит, и нос у нее задышал. Она пришла в недоумение: «А что же со мной хотели сделать?»
Поэтому, прежде чем хирург решится на операцию по исправлению искривленной перегородки носа, он должен тщательно взвесить все другие факторы, влияющие на нарушения носового дыхания. В первую очередь, это касается аллергического ринита. Может быть умеренно искривленная перегородка здесь ни при чем и не будет препятствовать нормальному носовому дыханию при устранении аллергического отека раковин (с помощью топических эндоназальных противоаллергических препаратов). Ведь недаром в свое время говорили: «Лучшая операция та, которую мы не сделали».
Но если причина все-таки в перегородке, то откладывать выполнение этой операции не стоит. Негативные последствия носовой блокады и патологической импульсации от рефлексогенных зон полости носа могут самым серьезно сказаться на здоровье — вплоть до развития бронхиальной астмы и других патологий.
Комментарии2