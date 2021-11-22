Врачи часто пугают родителей тяжелыми последствиями, если вовремя не удалить аденоиды. Кто-то соглашается на операцию сразу, другие надеются, что со временем они сами «рассосутся» и избавят ребенка от «лишнего» вмешательства. Когда можно обойтись без операции и чем отличаются аденоиды от аденоидита? «Доктор Питер» попросил Бауржана Мельника, врача-оториноларинголога ДГМКЦ ВМТ им. Раухфуса (бывшая ДГБ №19 им. Раухфуса) ответить на 7 частых вопросов об аденоидах.
Бауржан Мельник
Отоларингология
Врач-оториноларинголог Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса
Что такое аденоиды и как часто они бывают?
В полости рта у каждого человека есть лимфатическое глоточное кольцо, которое выполняет защитную функцию — защищает организм от микробов, вирусов и других патогенов. В его состав входят 6 миндалин, в том числе глоточная, или ее иногда еще называют носоглоточная. Находится она в области свода носоглотки и верхней части задней стенки глотки. Когда она увеличивается в размерах, разрастается, то это и есть аденоиды. Иначе говоря, аденоиды — гипертрофия глоточной миндалины.
Аденоидами и аденоидитом (их часто объединяют в одну группу) страдают примерно 40-60% детей. А в северных городах с холодным и влажным климатом — еще больше. В последние годы количество выявленных случаев растет, что связано, прежде всего, с улучшением диагностики. В Петербурге, к примеру, сейчас в каждой детской поликлинике есть специальное эндоскопическое оборудование, которое позволяет лор-врачам за 15 минут установить или опровергнуть диагноз «аденоиды». Все детские оториноларингологи районных поликлиник прошли обучение и владеют этой манипуляцией.
Аденоиды и аденоидит — в чем разница?
Аденоиды — разрастание, гипертрофия глоточной миндалины. В зависимости от степени закрытия носоглотки петербургские врачи выделяют 3 степени — 3-я самая тяжелая.
Аденоидит — воспаление глоточной миндалины. Вообще все слова в медицине, оканчивающиеся на «ит» всегда означают воспаление. Он бывает острым (например, при любой ОРВИ он обычно длится в течение недели) и хроническим, если продолжается дольше месяца. Как и при любом хроническом процессе, при аденоидите есть две стадии: обострения и ремиссии. Почему он развивается? Причиной могут стать вирусы (те же ОРВИ) или хроническая бактериальная инфекция — золотистый стафилококк, стрептококк, грибковая флора. Чаще всего он развивается у детей:
часто болеющих ОРВИ;
страдающих аллергиями;
перенесших герпесвирусные инфекции: цитомегаловирус, инфекционный мононуклеоз, простой герпес.
С возрастом аденоиды сами проходят?
Действительно, в норме с возрастом они должны редуцироваться — то есть подвергнуться обратному развитию. Этот процесс начинается у детей в среднем в 8-9 лет, у некоторых позже. По сути, это как молочные зубы. Природа «приспособила» глоточную миндалину для выполнения иммунной функции у ребенка, но по мере взросления ее роль берут на себя другие миндалины — небные, трубные, язычная, а также мелкие лимфоидные «зернышки», расположенные на задней стенке глотки.
Удалять или не трогать?
Увеличение аденоидов 2-3 степени служит показанием к операции. Но это не значит, что родителям сразу же надо соглашаться на хирургическое вмешательство. Все зависит от того, насколько из-за аденоидов страдает носовое дыхание ребенка, и как это отражается на его развитии и слухе. Если дыхание «выключено» на 75% и более, то без раздумий стоит проводить хирургическое лечение.
Я иногда на приеме предлагаю родителям провести такой тест — закрыть одну ноздрю и подышать. Обычно через 3 минуты взрослые устают. Между тем, ребенок с аденоидами дышит так постоянно. Из-за нарушения носового дыхания такие дети хуже учатся, у них плохой аппетит, гипоксия может негативно сказаться на развитии головного мозга и когнитивных способностях (внимании, памяти). После восстановления носового дыхания их состояние улучшается.
Мы никогда сразу не предлагаем хирургическое вмешательство — сначала пытаемся решить проблему консервативным путем. Лечим аденоидит путем местной терапии:
промывания полости носа (всем известная «кукушка»),
орошения слизистой оболочки носа изотоническим раствором морской воды,
физиотерапии,
длительного курс топических глюкокортикостероидных спреев в нос (не менее месяца),
Иногда при необходимости назначается антибактериальная терапия (местная или системная).
Если в течение 3-6 месяцев мы не наблюдаем уменьшения аденоидов, ребенок продолжает страдать от стойкого снижения слуха на фоне наличия жидкости за барабанной перепонкой (такое состояние называется «секреторный отит»), повторяющихся эпизодов острого среднего отита, стоит подумать о проведении аденотомии — удалении аденоидов (или, как еще говорят, аденоидных вегетаций).
Есть четкие показания к операции, которые начинают выполнять с 3-4-летнего возраста. При аденоидах — это стойкое нарушение носового дыхания с развитием такого опасного состояния как ночное апноэ. Оно проявляется периодическими остановками дыхания во сне — иногда на несколько минут. Такой ребенок ночью храпит и на высоте храпа, вдоха замирает, перестает на время дышать. Затем организм дает сигнал, и ребенок делает вдох. Эти приступы, действительно, опасны и могут привести даже к летальному исходу.
Таким образом, родителям стоит подумать об операции, если ребенок:
Часто дышит ртом, а когда смотрит телевизор — у него, как правило, опущена нижняя челюсть;
Ночью храпит;
Часто болеет ОРВИ (3-4 раза за сезон);
Быстро утомляется;
Часто бывают синие круги под глазами (признак хронической гипоксии, от которой страдает в том числе мозг).
Что удаляем — аденоиды или гланды?
Родители часто путают аденоиды и гланды. Гланды (небные миндалины, выполняющие защитную функцию) детям тоже удаляют, но намного реже, чем взрослым. И показания к такой операции еще строже, чем к удалению аденоидов. Оперируют в основном при развитии серьезных осложнений: частые ангины, паратонзиллярные абсцессы, ревматизм, хроническое поражение стрептококковой инфекцией почек, суставов, сосудов, сердца. В этих случаях небные миндалины становятся постоянным источником инфекции.
Хотя и здесь лор-врачи сначала всегда пытаются лечить воспаление консервативно и только в крайних случаях идти на операцию. На 1 тонзиллэктомию (удаление гланд) у детей приходится 10-15 аденотомий. У маленьких детей до 7 лет используют, как правило, щадящий способ — тонзиллотомия (или, как еще называют, «подрезание» небных миндалин). С помощью радиоволнового аппарата частично срезают воспаленную ткань, как будто «выпаривают». После заживления миндалина уменьшается в размерах, при этом продолжает полноценно выполнять защитную функцию, как и раньше.
Удаление аденоидов — это страшно?
Раньше такие операции проводились без наркоза и, действительно, нередко были связаны с тяжелыми психологическими травмами у детей. Недаром после нее обычно давали мороженое, чтобы хоть как-то смягчить последствия и «задобрить» ребенка. Сейчас такого, к счастью, нет.
Все аденотомии в Петербурге сегодня проводятся только под наркозом. Современное анестезиологическое пособие адаптировано к детям, а предоперационная подготовка сводит к минимуму возможные осложнения. Хирургическое вмешательство проводится под эндоскопическим контролем — врач видит на экране все, что происходит внутри, в высоком разрешении. Для проведения таких операций хирурги используют так называемые аденотомы — хирургические кольцевидные ножи. В высокотехнологичных клиниках сейчас используется шейвер — инструмент, похожий на электробритву. Он даже не срезает, а аккуратно «сбривает» разросшуюся ткань, далее коагулирующими приборами останавливается кровотечение. В итоге ребенок просыпается без каких-либо негативных эмоций и воспоминаний. Правда, и мороженое теперь маленьким пациентам после операции не выдают.
Удаление аденоидов в будущем скажется на иммунитете?
Если операция выполнена по показаниям, она способствует только оздоровлению. Несмотря на удаление глоточной миндалины, при необходимости ее роль подхватывают трубные, небные миндалины. Поэтому неправильно считать, что после удаления аденоидов ребенок остается без местного иммунитета — это не так.
Как предупредить аденоиды у ребенка?
Эффективный способ профилактики — носовая дыхательная гимнастика. Она простая, но при регулярном выполнении дает мощный закаливающий эффект.
Ребенок закрывает одну ноздрю, делает глубокий вдох-выдох. Повторят 10-15 раз, потом то же самое выполняет со второй ноздрей.
Далее меняет: через одну половинку носа вдыхает, через другую — выдыхает;
Можно пробовать надувать носом воздушный шарик.
В качестве профилактики аденоидов в принципе подойдет все, что укрепляет общий иммунитет — прогулки, занятия спортом, длительные поездки на море (хотя бы на 2-3 недели), массажи, соляные пещеры — галокамеры (они есть во многих детских поликлиниках Петербурга), сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами.
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