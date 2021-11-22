Что такое аденоиды и как часто они бывают?

В полости рта у каждого человека есть лимфатическое глоточное кольцо, которое выполняет защитную функцию — защищает организм от микробов, вирусов и других патогенов. В его состав входят 6 миндалин, в том числе глоточная, или ее иногда еще называют носоглоточная. Находится она в области свода носоглотки и верхней части задней стенки глотки. Когда она увеличивается в размерах, разрастается, то это и есть аденоиды. Иначе говоря, аденоиды — гипертрофия глоточной миндалины .

Аденоидами и аденоидитом (их часто объединяют в одну группу) страдают примерно 40-60% детей. А в северных городах с холодным и влажным климатом — еще больше. В последние годы количество выявленных случаев растет, что связано, прежде всего, с улучшением диагностики. В Петербурге, к примеру, сейчас в каждой детской поликлинике есть специальное эндоскопическое оборудование, которое позволяет лор-врачам за 15 минут установить или опровергнуть диагноз «аденоиды». Все детские оториноларингологи районных поликлиник прошли обучение и владеют этой манипуляцией.

Аденоиды и аденоидит — в чем разница?

Аденоиды — разрастание, гипертрофия глоточной миндалины . В зависимости от степени закрытия носоглотки петербургские врачи выделяют 3 степени — 3-я самая тяжелая.

Аденоидит — воспаление глоточной миндалины. Вообще все слова в медицине, оканчивающиеся на «ит» всегда означают воспаление. Он бывает острым (например, при любой ОРВИ он обычно длится в течение недели) и хроническим, если продолжается дольше месяца. Как и при любом хроническом процессе, при аденоидите есть две стадии: обострения и ремиссии. Почему он развивается? Причиной могут стать вирусы (те же ОРВИ) или хроническая бактериальная инфекция — золотистый стафилококк, стрептококк, грибковая флора. Чаще всего он развивается у детей:

часто болеющих ОРВИ;

страдающих аллергиями;

перенесших герпесвирусные инфекции: цитомегаловирус, инфекционный мононуклеоз, простой герпес.

С возрастом аденоиды сами проходят?

Действительно, в норме с возрастом они должны редуцироваться — то есть подвергнуться обратному развитию. Этот процесс начинается у детей в среднем в 8-9 лет, у некоторых позже. По сути, это как молочные зубы. Природа «приспособила» глоточную миндалину для выполнения иммунной функции у ребенка, но по мере взросления ее роль берут на себя другие миндалины — небные, трубные, язычная, а также мелкие лимфоидные «зернышки», расположенные на задней стенке глотки.