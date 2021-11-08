Многие женщины тратят немалые деньги на косметические средства, которые помогут хотя бы визуально спрятать круги под глазами. А между тем, предупреждают специалисты, этот признак может быть симптомом опасных болезней. Каких именно, «Доктору Питеру» рассказали врачи.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Согласно восточной медицине, темные круги под глазами — это показатель болезни легких. Если же обратиться к медицине официальной, то, как правило, с такой проблемой сталкиваются люди с нарушенным венозным или лимфатическим оттоком — что бывает при ишемии и кислородной недостаточности. Поэтому темные круги часто заметны у людей с диагностированными заболеваниями сердечно-сосудистой (ишемическая болезнь сердца, сосудистая недостаточность) и бронхолегочной (хронический бронхит, туберкулез, саркоидоз, фиброзирующий альвеолит) систем, — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Анастасия Шагарова
медицина
врач-терапевт, кинезиолог, нутрициолог, основатель Центра Доктора Шагаровойwww.instagram.com/dr.shagarova/
Врач-терапевт Анастасия Шагарова назвала еще три частые причины появления темных кругов перед глазами:
1. Нарушение сна. Чаще всего у людей с темными кругами под глазами есть либо осознанный недосып, либо недостаток сна, связанный с нарушениями фаз: медленной и глубокой.
2. Отеки и проблемы с почками. Круги под глазами нередко возникают на фоне отечности. Чаще всего лицо отекает из-за нарушения работы почечно-выделительной системы.
3. Физиологические особенности лица. Иногда круги бывают из-за строения самой подкожно-жировой клетчатки, то есть это особенность лица, особенность строения мимических мышц.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
О чем расскажет цвет кругов под глазами
Как рассказала «Доктору Питеру» врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп, обладателям кругов под глазами стоит обратить внимание на то, какого цвета синяки.
- Круги под глазами — это проблема, с которой, к сожалению, сталкиваются люди самых разных возрастов. В зависимости от цвета, круги могут указывать на различные болезни и состояния.
Голубоватый оттенок наблюдается, если под кожей близко пролегают вены и капилляры. Далеко не всегда это будет являться патологией. Очень часто это особенности организма и, как правило, являются наследственным фактором.
Синие или фиолетовые круги говорят о том, что нужно отдохнуть и выспаться; также могут появляться при проблемах с сердцем и гипоксии. По мнению кардиологов, круги такого цвета могут говорить о периорбитальном цианозе — это признак болезней легких.
Почти черные круги под глазами бывают при нехватке железа и обезвоживании организма, а также при интоксикации аммиаком — продуктом распада белков.
Желто-серая кожа под глазами бывает, когда в плазме очень высокий уровень желчного пигмента билирубина.
Коричневый цвет кожи под глазами говорит о болезнях печени или желчного пузыря.
Красноватый цвет вокруг глаз может возникать при склонности к аллергии, а также при чувствительности к фенолам и сульфатам.
Как избавиться от кругов под глазами
Разобравшись в причинах появления «синяков» под глазами и пройдя диагностику, можно попробовать избавиться от них навсегда, говорят медики.
- В зависимости от первопричины, от кругов можно избавиться следующими способами: если это отеки, то обратить внимание на почки, сделать обследование, провести лечение. Если это недосып — проработать психосоматику, отрегулировать режим сна и бодрствования, режим дня, провести лечение психотерапевтических аспектов. Если это физиология самого человека и со здоровьем все хорошо, то поможет решить проблему блефаропластика, — рассказывает Шагарова.
Есть и менее радикальные способы убрать эстетический изъян.
- Темные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, изможденный вид; визуально делают человека старше. Решить проблему можно с помощью косметических процедур: это и мезотеропия, и биоревитализация, и различные маски, и микротоковое воздействие.В каждом случае необходим индивидуальный подход как к диагностике, так и лечению, — поясняет Кутушов.
О чем еще расскажут глаза
Внешний вид области глаз способен сообщить о многих болезнях. Так, обвисшая кожа вокруг глаз может сигнализировать о постоянном стрессе. Побелевший значок или затуманенность в глазах — верный признак надвигающейся катаракты. Туман перед глазами может быть первым звоночком, указывающим на диабет. На желтоватые белки тоже стоит обратить внимание: этот симптом может указывать как и на проблемы с печенью, так и на желтуху.
Не менее тревожный признак, по мнению врачей, — синдром красного глаза. Чаще всего он появляется при конъюнктивите, воспалении глаза или склеры. Если сильно покраснела только часть глаза, значит, могло произойти субконъюнктивальное кровоизлияние. А оно может появится при диабете, повышенном давлении, при наличии новообразований и после механической травмы.
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