Врач-терапевт Анастасия Шагарова назвала еще три частые причины появления темных кругов перед глазами:

1. Нарушение сна. Чаще всего у людей с темными кругами под глазами есть либо осознанный недосып, либо недостаток сна, связанный с нарушениями фаз: медленной и глубокой.

2. Отеки и проблемы с почками. Круги под глазами нередко возникают на фоне отечности. Чаще всего лицо отекает из-за нарушения работы почечно-выделительной системы.

3. Физиологические особенности лица. Иногда круги бывают из-за строения самой подкожно-жировой клетчатки, то есть это особенность лица, особенность строения мимических мышц.