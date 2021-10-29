В наших губах нет сальных желез, поэтому они часто сохнут, особенно осенью и зимой — из-за перепада температур, ветра, мороза. Итог — трещины, сухость, шелушение, иногда губы трескаются даже до крови.

Нередко мы сами усугубляем эту проблему, говорит доктор медицины Джошуа Зейхнер. У многих есть привычка неосознанно облизывать губы, тем самым провоцируя местное обезвоживание. В том числе и поэтому врачи советуют пользоваться гигиенической помадой, причем не только перед выходом на улицу, но и перед сном.

Однако иногда губы могут трескаться, сохнуть и обветриваться совсем по другим причинам. И тут уже не поможет гигиеническая помада.

Аллергия

Аллергическая реакция — одна из частых причин появления покраснений и трещин на губах. Аллергия может появиться на определенные продукты, косметические средства. Чаще всего такая реакция бывает на помаду — в ней могут быть кармин, пчелиный воск, эозин, ланолин, родамин, которые способны спровоцировать аллергию.

Также губы могут потрескаться и опухнуть из-за косметологических процедур (например, татуажа), жевательной резинки и зубных протезов.