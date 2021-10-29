В наших губах нет сальных желез, поэтому они часто сохнут, особенно осенью и зимой — из-за перепада температур, ветра, мороза. Итог — трещины, сухость, шелушение, иногда губы трескаются даже до крови.
Нередко мы сами усугубляем эту проблему,
Однако иногда губы могут трескаться, сохнуть и обветриваться совсем по другим причинам. И тут уже не поможет гигиеническая помада.
Аллергия
Аллергическая реакция — одна из частых причин появления покраснений и трещин на губах. Аллергия может появиться на определенные продукты, косметические средства. Чаще всего такая реакция бывает на помаду — в ней могут быть кармин, пчелиный воск, эозин, ланолин, родамин, которые способны спровоцировать аллергию.
Также губы могут потрескаться и опухнуть из-за косметологических процедур (например, татуажа), жевательной резинки и зубных протезов.
Хейлит
В этом случае в уголках губ появляются трещины, которые мешают улыбаться, есть и пить. Некоторым бывает даже больно открыть рот. Как объясняла «Доктору Питеру» врач-дерматолог Елена Мошкова, у «заед» может быть множество причин, одна из которых — хейлит, воспалительный процесс в области слизистой, кожи и красной каймы губ.
Так, ангулярный хейлит может сигнализировать о железодефицитной анемии, дефиците витамина В, нарушении микрофлоры кожи рта.
«Если трещинки, красная кайма вокруг губ, зуд другие признаки хейлита возникают регулярно, то стоит обратиться к врачу. Особенно должно насторожить пациента появление гнойных корочек и белого налета около трещин в уголках рта», — пояснила дерматолог.
Другие заболевание
Постоянные корочки на губах, сухость и трещины могут сигнализировать о таких болезнях как:
заболевания щитовидной железы (в это случае вы будете ощущать сухость как во рту, так и на губах);
воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона. На губах появляются глубокие трещины, может быть боль в животе);
Справка
Болезнь Крона - это воспалительное заболевание кишечника, причина которого до сих пор неизвестна. Вследствие каких-то факторов клетки иммунной системы начинают атаковать и разрушать собственные органы. В воспалительный процесс может быть вовлечена любая часть пищеварительного тракта от полости рта до заднего прохода. Подробнее о заболевании можно прочитать здесь.
актинический хейлит — хроническое воспаление, обусловленное повышенной чувствительностью красной каймы губ к солнечному свету. Это предраковое состояние, которое обычно поражает нижнюю губу.
Если вы часто страдаете от воспаленных губ, то держитесь подальше от продуктов, содержащих ароматизаторы, камфору, ментол и салициловую кислоту — эти ингредиенты могут усугубить раздражение кожи. Также хорошо увлажняет кокосовое масло — наносите его на губы перед сном. И если корочки долго не проходят, кровоточат, то это веская причина записаться на прием к врачу, подытожил доктор Зейхнер.
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