Холецистит — это воспаление желчного пузыря. Причем, воспалительные процессы могут протекать остро, а могут иметь хроническую форму.

Почему развивается воспаление желчного пузыря?

В 94% случаев причина в желчнокаменной болезни. Почему происходит образования камней не всегда можно достоверно определить. Это может быть генетическая предрасположенность, погрешности в питании, прием некоторых лекарственных препаратов, сопутствующие заболевания органов желудочно-кишечного тракта, беременность или другое.

Бескаменный холецистит встречается довольно редко и обусловлен, как правило, вирусами или бактериями, повреждающим действием ферментов поджелудочной железы (панкреато-пузырный рефлюкс) или сосудистыми осложнениями (тромбоз или эмболия пузырной артерии).