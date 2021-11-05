Екатерина Антипова
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Холецистит — это воспаление желчного пузыря. Причем, воспалительные процессы могут протекать остро, а могут иметь хроническую форму.
Почему развивается воспаление желчного пузыря?
В 94% случаев причина в желчнокаменной болезни. Почему происходит образования камней не всегда можно достоверно определить. Это может быть генетическая предрасположенность, погрешности в питании, прием некоторых лекарственных препаратов, сопутствующие заболевания органов желудочно-кишечного тракта, беременность или другое.
Бескаменный холецистит встречается довольно редко и обусловлен, как правило, вирусами или бактериями, повреждающим действием ферментов поджелудочной железы (панкреато-пузырный рефлюкс) или сосудистыми осложнениями (тромбоз или эмболия пузырной артерии).
В чем опасность холецистита
В обоих случаях холецистит довольно опасен. Самым тяжелым последствием является разрыв стенки желчного пузыря и, как следствие этого, — перитонит. Диагноз порой поставить сложно из-за отсутствия характерных только для холецистита клинических признаков. Часто симптомы могут быть схожи с другими болезнями органов пищеварения. К тому же холецистит — довольно распространенное заболевание. Оно составляет более 25% (до 50%) всех патологий ЖКТ и обнаруживается в 20-25% случаев среди общехирургических больных.
Что происходит в стенке желчного пузыря при холецистите
Первое в желчном пузыре повышается давление из-за закупорки желчных протоков камнем, нарушением моторики желчных путей или при сдавлении их соседними органами. В результате происходит нарушение кровоснабжения стенки желчного пузыря, ослабевает слизистый барьер.
Такое состояние способствует проникновению и пагубному влиянию микроорганизмов, что увеличивает воспалительные процессов в ткани органа, а давление увеличивается еще больше. Круг замыкается, а патологические процессы продолжают развиваться. Биохимические свойства желчи тоже изменяются. Как следствие, мы получаем клиническую картину острого или хронического холецистита.
Как не пропустить первые сигналы
Местные признаки:
сильная боль в области правого подреберья и/или эпигастральной области;
боль может отдавать под правую лопатку, в правое плечо, поясницу или шею справа. Она носит постоянный распирающий характер, со временем нарастает, усиливается при глубоком дыхании, кашле, чихании, смене положения тела;
боль может сопровождается тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения, вздутием живота;
как правило, приступ боли появляется в ночные часы, после принятия жирной пищи или большого объема пищи или алкоголя.
К системным признакам относятся:
лихорадка;
лейкоцитоз в клиническом анализе крови;
повышение уровня С-реактивного белка, фракций билирубина, умеренное повышение уровня трансаминаз.
Для постановки диагноза необходимо сделать УЗИ. Оно поможет оценить толщину стенок желчного пузыря, его размеры, наличие камня в шейке желчного пузыря или другие причины его сдавления или деформации.
Что делать при подозрении на холецистит
Важно действовать быстро! Если со временем боль не проходит, а только усиливается, необходимо обратиться за медицинской помощью. Острый холецистит лечится, как правило, хирургически.
Во избежание тяжелых осложнений пациент должен быть прооперирован в течение 72 часов от момента начала заболевания.
Операцией выбора, по возможности, является видеолапороскопическая холицистэктомия. Она позволяет снизить риски осложнений, сократить срок госпитализации, ускорить выздоровление и возвращение к обычной жизни. Лекарственная терапия может проводиться для стабилизации пациента перед операцией и для восстановления в послеоперационный период.
Профилактика холецистита
Стоит помнить, для того чтобы минимизировать шансы развития как острого так и хронического холецистита, необходимо:
соблюдать определенный режим питания (избегать длительных перерывов в приеме пищи, отказаться от жирной, жаренной, острой еды, алкоголя);
поддерживать физическую форму, регулярные тренировки позволяют избежать застоев желчи;
своевременно обращаться за медицинской помощью при заболеваниях ЖКТ;
снизить уровень стресса, соблюдать режима сна и отдыха.
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