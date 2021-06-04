Шведы уверяют: их исследование, выясняющее связи между болезнями и конкретной группой крови — уникальное. Раннее подобных кампаний не проводилось. Ученые из Каролинского института Швеции в своей работе использовали данные из национальной базы данных по донорству и переливанию крови — изучили кровь 5,1 миллиона человек. Все эти люди родились в Швеции, родом из Швеции так же был хотя бы один из родителей. На это обратили внимание, чтобы создать однородность испытуемых.
Все данные проверяли на 1217 категорий заболеваний. Из этого объема удалось выделить 49, которые оказались тесно связаны с определенной группой крови. Еще одно заболевание выделили как типичное для определенного типа резус-фактора. Правда, в последнем случае обошлось без открытий. С резусом связана гемолитическая болезнь плода и новорожденного из-за несовпадающего с материнским резуса.
«Наблюдать за всеми людьми мы начинали либо с даты первого анализа группы крови, либо с 18-летия, либо с 1 января 1997 года — в зависимости от возраста испытуемых, — объяснил метод исследования один из авторов работы, заведующий отделением гематологии больницы Каролинского университета Торстен Дален в научном журнале
Среди испытуемых обладателями первой группы крови оказались 38 процентов, второй — 47 процентов, третьей — 5 процентов, четвертой — 10 процентов. 84 процента обладали положительным резус-фактором. Средний возраст испытуемых составил 52 года.
Конкретно
0 (первая группа) — нарушение свертываемости крови, тиреотоксикоз (заболевание щитовидной железы), камни в почках и мочеточнике, острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы), есть риск развития анкилозирующего спондилита (нарушение подвижности позвоночника). Так же при беременности повышается риск гипертензии (гипертонии — повышения давления).
А (вторая группа) — тромбоз (формирование внутри сосудов свертков крови, которые мешают нормальному току крови), рак поджелудочной железы.
АВ (третья группа) — спорный холелитиаз (желчнокаменная болезнь).
В (четвертая группа) — совпадений не нашли.
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