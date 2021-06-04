Шведы уверяют: их исследование, выясняющее связи между болезнями и конкретной группой крови — уникальное. Раннее подобных кампаний не проводилось. Ученые из Каролинского института Швеции в своей работе использовали данные из национальной базы данных по донорству и переливанию крови — изучили кровь 5,1 миллиона человек. Все эти люди родились в Швеции, родом из Швеции так же был хотя бы один из родителей. На это обратили внимание, чтобы создать однородность испытуемых.

Все данные проверяли на 1217 категорий заболеваний. Из этого объема удалось выделить 49, которые оказались тесно связаны с определенной группой крови. Еще одно заболевание выделили как типичное для определенного типа резус-фактора. Правда, в последнем случае обошлось без открытий. С резусом связана гемолитическая болезнь плода и новорожденного из-за несовпадающего с материнским резуса.