Москвичка Ольга Стахова поделилась историей своей 24-летней дочери, которая сделала прививку от коронавируса, а спустя некоторое время у девушки развилась серьезная аллергическая реакция. «Доктор Питер» попытался разобраться в ситуации и собрал мнения врачей.

«Моя дочь — аллергик с постоянным аллергическим ринитом. Все детские прививки у нее есть. В воскресенье, 7 ноября, она сделала первый укол „Спутник V“, и на неделе у нее появились эпизоды затруднения дыхания с кашлем, которые она снимала противоаллергическим препаратом (супрастином). Через неделю после прививки у нее случился отек Квинке — отекло лицо, глаза, шея, начался сильный кашель и трудности с дыханием… В больнице сняли отек, сейчас дочь принимает препараты, сидит на жесткой диете (практически вообще ничего не ест), остается подкашливание и ощущение инородного тела в горле…», — так описала случай после вакцинации Ольга Стахова.

Что произошло с девушкой и могла ли прививка от ковида запустить такую аллергическую реакцию?