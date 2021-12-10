Москвичка Ольга Стахова
«Моя дочь — аллергик с постоянным аллергическим ринитом. Все детские прививки у нее есть. В воскресенье, 7 ноября, она сделала первый укол „Спутник V“, и на неделе у нее появились эпизоды затруднения дыхания с кашлем, которые она снимала противоаллергическим препаратом (супрастином). Через неделю после прививки у нее случился отек Квинке — отекло лицо, глаза, шея, начался сильный кашель и трудности с дыханием… В больнице сняли отек, сейчас дочь принимает препараты, сидит на жесткой диете (практически вообще ничего не ест), остается подкашливание и ощущение инородного тела в горле…», — так описала случай после вакцинации Ольга Стахова.
Что произошло с девушкой и могла ли прививка от ковида запустить такую аллергическую реакцию?
Елена Черненко
терапевт
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Аллергия на укол должна была появиться или сразу, или в течение нескольких часов, или на 2-3 день после вакцинации — это максимум, — считает врач-терапевт Елена Черненко. — Есть аллергические реакции немедленного типа, и они возникают в течение небольшого периода времени — от нескольких секунд до нескольких часов. И есть аллергические реакции замедленного типа — они возникают в течение максимум трех дней, 72 часов. Все остальное не относится к аллергии на прививку. Возможно, это параллельный процесс, который возник. Полагаю, что прививка тут была ни при чем. Девушке стоит обратиться очно к врачу-аллергологу, возможно, сдать пробы IgE на продукты, которые она ела до прививки.
Частота встречаемости аллергических реакций после прививки варьируется от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз в зависимости от вида вакцин, приводит данные масштабных исследований врач-аллерголог ФМБА Татьяна Теплякова.
Татьяна Теплякова
медицина
врач-аллерголог, иммунолог ФНКЦ ФМБА России
- Как правило, аллергики переносят вакцинацию от коронавируса так же, как и люди без аллергопатологий, — рассказала врач-аллерголог, иммунолог Татьяна Теплякова. — При этом гиперчувствительность к препарату и поствакцинальные явления, например, покраснение и зуд кожи в области введения вакцины, могут наблюдаться у любого человека.
Пациентам с аллергическими заболеваниями, как и людям без них, не нужно предпринимать никаких мер для предотвращения побочных явлений после иммунизации, обращает внимание эксперт.
- Без назначения врача не стоит принимать антигистаминные препараты или системные глюкокортикоиды, — рекомендует врач. — Применение лекарственных средств допускается только при появлении симптомов аллергии и только после консультации врача-аллерголога, иммунолога. Поэтому в случае возникновения аллергической реакции (отек слизистой, зуд, крапивница, затрудненное дыхание, кашель) после вакцинации необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.
- Ведущие эксперты в области иммунологии, на основании международных данных и оценки большого количества клинических случаев иммунизации, пришли к выводу, что на данный момент наличие аллергических заболеваний и аллергических реакций в анамнезе пациента не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, — говорит врач-аллерголог Татьяна Теплякова. — Кроме того, польза от иммунизации превышает риски возможных осложнений, то есть людям, страдающим хроническими заболеваниями, гораздо опаснее заболеть ковидом, чем сделать прививку от коронавируса.
Тем не менее, людям, склонным к аллергическим реакциям, необходима небольшая подготовка перед вакцинацией.
Как аллергику подготовиться к вакцинации от коронавируса
аллергикам рекомендуется пройти обследование у врача-аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния здоровья,
возможно понадобится сдать клинический и биохимический анализ крови,
сдать анализ на С-реактивный белок,
проверить иммуноглобулины IgE.
- Абсолютным противопоказанием к вакцинации является аллергия в стадии обострения — у человека наблюдаются респираторно-катаральные явления, отек слизистых, сыпь, бронхоспазм, — поясняет врач Татьяна Теплякова. — Делать прививку от коронавируса можно только в период ремиссии аллергии и любых других хронических заболеваний. Также вакцинация от COVID-19 не рекомендуется людям, у которых наблюдались тяжелые аллергические реакции — анафилаксия на ранее вводимые вакцины!
Аллергия никак не влияет на уровень вырабатываемых после вакцинации антител.
- У 90-97% людей после вакцинации формируются антитела (гуморальный иммунитет), а также клеточный иммунитет, которые защищают организм от тяжелого течения COVID-19, — говорит врач-аллерголог.
Дочь Ольги Стаховой спустя месяц после прививки продолжает регулярно принимать два антигистаминных препарата и остается на строгой диете.
- На любой запах теперь у нее приступ кашля, — говорит мать девушки. — Мы ездили на консультацию к аллергологу-иммунологу, там нам дали медотвод от вакцинации на полгода.
На самом деле, перед тем как делать прививку, людям с аллергией я бы посоветовала сначала посетить врача-аллерголога.
Российские аллергологи назвали прививку от коронавируса единственной эффективной мерой профилактики заражения и предотвращения тяжелого течения COVID-19. Об этом говорится в позиционном документе Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов «Вакцинация пациентов с аллергическими заболеваниями против новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 05.09.2021 г (Российский аллергологический журнал 2021, Т18 №3).
Как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19 — реальные отзывы
«Моя дочка — аллергик с отеком Квинке в анамнезе. Вакцинирована и ревакцинирована „Пфайзер“. Без осложнений».
«Все очень индивидуально. Мой брат — астматик и аллергик, очень тяжело переболел. Но прививку („Лайт“) через 9 месяцев перенес нормально».
«Я аллергик с отеком Квинке в анамнезе. Сделала 2 раза первый компонент „Спутника“ и один раз — второй. Была моментальная легкая реакция в виде онемения языка после первого и третьего шота».
«У меня в анамнезе два отека Квинке, вечный аллергический ринит. аллергия на березу, полынь, шоколад, кошек, пыль, миндаль, фундук, перекрестно на почти все фрукты. Вакцинирована и ревакцинирована полным „Спутником“. На прививки не было реакции».
«Мне 65 лет, я астматик, аллергия на пыль, пыльцу, шерсть. Вакцинацию перенесла без осложнений».
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