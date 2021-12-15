4 неочевидных признака инсульта
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Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга. К мозгу перестает поступать кровь с кислородом, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Если говорить о геморрагическом инсульте, то в этом случае кровеносный сосуд разрывается. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 процентов.

Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:

  • face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;

  • arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;

  • speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;

  • touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.

Однако есть и другие признаки инсульта, которые не так распространены, пишет британское издание Express. Но их тоже нельзя игнорировать, так как они позволят вовремя обратить внимание на свое состояние и обратиться за помощью к врачу.

Долгая икота

Если вы икаете несколько минут или даже пару часов, то тут нет поводов для беспокойства. Это нормальное состояние, оно не предупреждает о каких-либо патологиях. Однако стоит насторожиться, если икота сильно затянулась: некоторые пациенты с инсультом жаловались на спазмы диафрагмы, которые не проходили целые сутки. Иногда человек мог икать 48 часов подряд.

«Сильная и непрерывная икота может быть признаком инсульта. Это происходит, когда сгусток крови влияет на кровоснабжение задней части ствола головного мозга», — поясняет терапевт Рэйчел Уорд.

Сильная головная боль

Когда головная боль не ослабевает даже после приема лекарств, то это тоже может быть тревожным звоночком.

«Сильная головная боль может появиться из-за кровотечения в мозг при геморрагическом инсульте или отека мозга после ишемического инсульта», — пояснил терапевт.

Поэтому если голова словно раскалывается, а таблетки никак не помогают, вызывайте скорую.

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Неуклюжесть

Еще один симптом инсульта — это внезапно возникшая неуклюжесть. Вы замечаете, что стали как-то непривычно двигаться, руки и ноги будто бы не слушаются, возникают мысли: «Прям как слон в посудной лавке».

«При инсульте возникают проблемы с координацией, потому что нарушаются центры равновесия в головном мозге», — комментирует терапевт.

Тошнота

Сильная тошнота в сочетании с головокружением тоже может сигналить об опасном заболевании.

«Тошнота и головокружение могут возникнуть, когда инсульт поражает область мозжечка в задней части мозга. Она контролирует баланс, способность вашего тела ощущать движение и пространственное восприятие», — говорит Рэйчел Уорд.

Также у пострадавшего может внезапно скакнуть давление.

Туман перед глазами

Затуманенное зрение — еще один симптом инсульта. Также может появиться «размытость» перед глазами, снизится острота зрения. Все происходит довольно быстро.

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Обморок

К любой потере сознания всегда нужно относиться серьезно, говорят врачи.

«Вы можете упасть в обморок из-за самых различных причин, многие из которых связаны с неотложными медицинскими ситуациями, такими как сердечные приступы, инсульт и травмы головы», — поясняет терапевт.

Внезапный обморок всегда требует медицинского осмотра. Кроме того, потеря сознания из-за инсульта может свидетельствовать о довольно серьезных осложнениях после болезни.

Софья Хромова