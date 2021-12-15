Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга. К мозгу перестает поступать кровь с кислородом, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Если говорить о геморрагическом инсульте, то в этом случае кровеносный сосуд разрывается. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 процентов.
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Однако есть и другие признаки инсульта, которые не так распространены, пишет британское издание
Долгая икота
Если вы икаете несколько минут или даже пару часов, то тут нет поводов для беспокойства. Это нормальное состояние, оно не предупреждает о каких-либо патологиях. Однако стоит насторожиться, если икота сильно затянулась: некоторые пациенты с инсультом жаловались на спазмы диафрагмы, которые не проходили целые сутки. Иногда человек мог икать 48 часов подряд.
«Сильная и непрерывная икота может быть признаком инсульта. Это происходит, когда сгусток крови влияет на кровоснабжение задней части ствола головного мозга», — поясняет терапевт Рэйчел Уорд.
Сильная головная боль
Когда головная боль не ослабевает даже после приема лекарств, то это тоже может быть тревожным звоночком.
«Сильная головная боль может появиться из-за кровотечения в мозг при геморрагическом инсульте или отека мозга после ишемического инсульта», — пояснил терапевт.
Поэтому если голова словно раскалывается, а таблетки никак не помогают, вызывайте скорую.
Неуклюжесть
Еще один симптом инсульта — это внезапно возникшая неуклюжесть. Вы замечаете, что стали как-то непривычно двигаться, руки и ноги будто бы не слушаются, возникают мысли: «Прям как слон в посудной лавке».
«При инсульте возникают проблемы с координацией, потому что нарушаются центры равновесия в головном мозге», — комментирует терапевт.
Тошнота
Сильная тошнота в сочетании с головокружением тоже может сигналить об опасном заболевании.
«Тошнота и головокружение могут возникнуть, когда инсульт поражает область мозжечка в задней части мозга. Она контролирует баланс, способность вашего тела ощущать движение и пространственное восприятие», — говорит Рэйчел Уорд.
Также у пострадавшего может внезапно скакнуть давление.
Туман перед глазами
Затуманенное зрение — еще один симптом инсульта. Также может появиться «размытость» перед глазами, снизится острота зрения. Все происходит довольно быстро.
Обморок
К любой потере сознания всегда нужно относиться серьезно, говорят врачи.
«Вы можете упасть в обморок из-за самых различных причин, многие из которых связаны с неотложными медицинскими ситуациями, такими как сердечные приступы, инсульт и травмы головы», — поясняет терапевт.
Внезапный обморок всегда требует медицинского осмотра. Кроме того, потеря сознания из-за инсульта может свидетельствовать о довольно серьезных осложнениях после болезни.
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