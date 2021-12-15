Однако есть и другие признаки инсульта, которые не так распространены, пишет британское издание Express. Но их тоже нельзя игнорировать, так как они позволят вовремя обратить внимание на свое состояние и обратиться за помощью к врачу.

Долгая икота

Если вы икаете несколько минут или даже пару часов, то тут нет поводов для беспокойства. Это нормальное состояние, оно не предупреждает о каких-либо патологиях. Однако стоит насторожиться, если икота сильно затянулась: некоторые пациенты с инсультом жаловались на спазмы диафрагмы, которые не проходили целые сутки. Иногда человек мог икать 48 часов подряд.

«Сильная и непрерывная икота может быть признаком инсульта. Это происходит, когда сгусток крови влияет на кровоснабжение задней части ствола головного мозга», — поясняет терапевт Рэйчел Уорд.

Сильная головная боль

Когда головная боль не ослабевает даже после приема лекарств, то это тоже может быть тревожным звоночком.

«Сильная головная боль может появиться из-за кровотечения в мозг при геморрагическом инсульте или отека мозга после ишемического инсульта», — пояснил терапевт.

Поэтому если голова словно раскалывается, а таблетки никак не помогают, вызывайте скорую.