Любой врач скажет, заболевания, которые раньше диагностировали только у пожилых, теперь значительно «помолодели». И если раньше молодой человек до 30 лет с инсультом или инфарктом был уникальным случаем, то сейчас к ним относятся как к чему-то обыденному, привычному. Действительно ли инсульт может произойти в 30 лет? Как от него защититься? И кто находится в группе риска? На вопросы ответил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.
Евгений Комаровский
Медицина
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущийwww.instagram.com/doctor_komarovskiy/?hl=ru
Инсульт действительно может приключиться в 30 лет. И даже значительно раньше. Только никаких волшебных анализов, которые могут на это указать, не существует. Вообще, вы должны понимать, когда вы слышите, что у кого-то в раннем возрасте приключился инсульт, в большинстве случаев речь идет о врожденной патологии. Это не связано с какими-то анализами, заранее можно было определить, только проведя компьютерную томографию и обнаружив аномалию сосудов головного мозга, которые станут причиной инсульта.
Жить надо по-человечески, а не с утра до ночи сдавать анализы.
Анализов нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают риск инсульта. И вот на это вы должны обращать внимание. Не про анализы думать, если вас волнует тема инсульта, а думать о том, чтобы в вашей жизни не было: пьянства, курения, очень мощного фактора, который на много в жизни влияет — ожирения, гиподинамии — ограничение физической нагрузки — все это увеличивает риск инсульта. Все это связано с такими явлением как гипертоническая болезнь, то есть вы должны контролировать артериальное давление, и вы должны контролировать уровень сахара в крови.
Если есть какие-то проблемы, то, естественно, это увеличивает риск инсульта в молодом возрасте. Коррекция уровня жизни, своевременное обследование. И еще один фактор, на который я хочу обратить внимание — это дефицит жидкости в организме — обезвоживание.
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