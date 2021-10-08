Анализов нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают риск инсульта. И вот на это вы должны обращать внимание. Не про анализы думать, если вас волнует тема инсульта, а думать о том, чтобы в вашей жизни не было: пьянства, курения, очень мощного фактора, который на много в жизни влияет — ожирения, гиподинамии — ограничение физической нагрузки — все это увеличивает риск инсульта. Все это связано с такими явлением как гипертоническая болезнь, то есть вы должны контролировать артериальное давление, и вы должны контролировать уровень сахара в крови.

Если есть какие-то проблемы, то, естественно, это увеличивает риск инсульта в молодом возрасте. Коррекция уровня жизни, своевременное обследование. И еще один фактор, на который я хочу обратить внимание — это дефицит жидкости в организме — обезвоживание.