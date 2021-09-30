- В целом за 6 месяцев этого года мы видим тенденцию к снижению смертности от болезней системы кровообращения. Даже в Петербурге. Она снизилась существенно. То же самое можно сказать и о Ленинградской области, — сказал журналистам генеральный директор НМИЦ им. Алмазова.

По мнению академика, это можно объяснить в том числе возобновлением диспансеризации и обеспечением горожан, перенесших сосудистые катастрофы, бесплатными лекарствами после выписки из стационаров. Напомним, после инфарктов и инсультов россияне могут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после сосудистой катастрофы (сегодня в список входят препараты 23 международных непатентованных наименований — МНН).