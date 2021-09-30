- В целом за 6 месяцев этого года мы видим тенденцию к снижению смертности от болезней системы кровообращения. Даже в Петербурге. Она снизилась существенно. То же самое можно сказать и о Ленинградской области, — сказал журналистам генеральный директор НМИЦ им. Алмазова.
По мнению академика, это можно объяснить в том числе возобновлением диспансеризации и обеспечением горожан, перенесших сосудистые катастрофы, бесплатными лекарствами после выписки из стационаров. Напомним, после инфарктов и инсультов россияне могут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после сосудистой катастрофы (сегодня в список входят препараты 23 международных непатентованных наименований — МНН).
Известно, что коронавирус может провоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, которые были у человека до инфекции. Глава Центра им. Алмазова напомнил, что для профилактики инфаркта и инсульта после COVID-19 пациентам из группы риска (с гипертонией, ишемической болезнью сердца или цереброваскулярными заболеваниями) необходимо в течение трех месяцев после выздоровления пройти углубленную диспансеризацию в своей поликлинике.
- С другой стороны, у тех пациентов, у которых не было предшествующих патологий, после COVID-19 средней и тяжелой степени тоже могут развиться осложнения. Если говорить про тяжелую группу, то 25% нуждаются в реабилитационных мероприятиях — так называемой соматической реабилитации, — добавил Евгений Шляхто.
Как отметил академик, возрастной рубеж, с которого у петербуржцев возрастает риск умереть от инсульта, — 35 лет.
- Мы проанализировали ситуацию в Петербурге и, по последним данным, 35 лет — это тот возраст, когда начинает расти смертность, связанная с цереброваскулярной патологией. Я бы обратил внимание петербуржцев на факторы риска, которые с ней связаны — артериальная гипертензия, нарушения липидного, углеводного обмена, вообще образ жизни. Если есть факторы риска, это основание появиться у врача и пройти профилактическое обследование, — сказал директор Центра им. Алмазова.
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