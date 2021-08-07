Кстати

Когда у человека постоянно болит голова, спина, сустав и справиться с этим никак не удается, то ему, вероятно, нужен алголог. О таком специалисте точно слышали немногие.

Алголог — это врач, который лечит боль. Сейчас в медицине начали выделять отдельное направление — pain management (управление болью, алгология). Оно включает в себя практические знания, направленные на то, чтобы прежде всего облегчить боль пациента. Как именно помогают алгологи и с какими диагнозами точно стоит пойти к такому врачу, можно прочитать ЗДЕСЬ.