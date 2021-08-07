Бывает, что мы не может вспомнить, чем занимались пару дней назад — в голове как будто туман, сложно из четверга вернуть себя в понедельник и понять, что же мы делами в нерабочие часы. Или же человек страдает от постоянных головных болей, списывая их на усталость и ненормированный график. На самом деле некоторые, как мы думаем, «обычные недомогания», могут быть тревожным звоночком, который указывает: вам нужна помощь специалиста, говорит Ольга Родионова.
Врач неврологического отделения 1 ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова, кандидат медицинских наук, преподаватель неврологии
Вам точно пора к неврологу, если:
резко возникает слабость в руке и/или ноге (это, кстати, повод для экстренной госпитализации). Любая слабость в мышцах (даже на лице) — это знак, что пора к врачу. Состояние, когда слабеют мышцы, может быть связано с инсультом, рассеянным склерозом у молодых, миастенией и другими заболеваниями;
немеют руки/ноги или туловище. Также могут неметь кисти или стопы или какая-то область на теле. Эти симптомы могут сигнализировать как о заболеваниях как центральной, так и периферической нервной системы;
мучает постоянная головная боль, которая может быть как первичной, так и признаком какого-то заболевания, начиная от инфекционного (любая интоксикация организма) и заканчивая опухолью головного мозга;
произошло нарушение координации. Если вдруг вы не можете ровно идти, кажется, что вас шатает из стороны в сторону, кружатся предметы. Это может говорить об инсульте, рассеянном склерозе и других аутоиммунных заболеваниях;
ухудшилась память. В этом случае невролог будет разбираться, с чем именно связано нарушение. Например, оно может возникнуть на фоне тревожного или депрессивного расстройства;
вы стали плохо видеть (одним или сразу обоими глазами). «Это могут быть проявления неврита зрительного нерва как самостоятельного заболевания, так и в рамках других заболеваний. Еще одна причина — инсульт», — говорит Ольга Родионова;
появилась боль в области позвоночника. Любая боль — это показание к консультации у невролога. Особенно, если профильные специалисты, такие как терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, уролог, исключили свои патологии.
Кстати
Когда у человека постоянно болит голова, спина, сустав и справиться с этим никак не удается, то ему, вероятно, нужен алголог. О таком специалисте точно слышали немногие.
Алголог — это врач, который лечит боль. Сейчас в медицине начали выделять отдельное направление — pain management (управление болью, алгология). Оно включает в себя практические знания, направленные на то, чтобы прежде всего облегчить боль пациента. Как именно помогают алгологи и с какими диагнозами точно стоит пойти к такому врачу, можно прочитать ЗДЕСЬ.
«Первое, что должен сделать врач, это весьма очевидная вещь — спросить, что беспокоит пациента. Потому что если в организме все хорошо, все системы работают слажено и они в порядке, то жалоб не будет. А определить, где и почему в организме пациента случилась „поломка“, поможет именно детализация того, что беспокоит человека сейчас. Поэтому если вы, скажем так, узнали один из вышеперечисленных симптомов, то не откладывайте визит к врачу», — говорит Ольга Родионова.
Важная деталь: консультация невролога может потребоваться и при заболеваниях, которые, казалось бы, никак не связаны с нервной системой. Это объясняется так: нервная система очень чувствительна к состоянию организма в целом. В частности, головной мозг будет страдать, например, и при гипертонической болезни. Или же периферические нервы будут страдать при сахарном диабете или при каких-то нарушениях в работе почек.
Помимо соматических заболеваний, консультация невролога может требоваться при каких-либо инфекционных процессах, чтобы исключить поражения нервной системы.
- Необходимо понимать, что невролог — это врач, который в целом оценивает состояние нервной системы человека, ее патологии, а также может выявить наличие патологий других систем, которые могут отражаться на работе головного мозга и периферической нервной системы, — заключила Ольга Родионова.
Когда постоянно болит голова
Самый популярный запрос неврологу — это головные боли. Человека могут беспокоить давящие ощущение, жжение, чувство, будто в голове что-то стреляет. Иногда боль такая, что терпеть невозможно. Бывает, что при обследовании выясняется, что причина таких страданий заключается в других, более опасных патологиях. Как заподозрить скрытые болезни, можно прочитать ЗДЕСЬ.