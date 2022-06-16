5 опасных болезней, симптомом которых может быть частая головная боль

Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: во время беседы с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли разного характера мучают вас чуть ли не каждый день.
«Если раньше у вас болела голова пару раз в месяц, а теперь неприятные ощущения возникают ежедневно, это настораживает. Природа боли меняется, следовательно, вам нужно как можно скорее обратиться к специалисту», —
Эксперты рассказали, на какие болезни может указать участившаяся головная боль.
Проблемы со зрением
Так, одна из наиболее частых причин появления головной боли — это проблемы со зрением, которые только-только начинаются.
Вас должны насторожить следующие симптомы:
повышенная чувствительность глаз;
плаксивость;
чувство тяжести в глазах.
«У многих пациентов зрительные головные боли возникают из-за слишком долгого сидения перед экраном компьютера. Если ваша работа или повседневная деятельность требуют интенсивной концентрации внимания, мы настоятельно рекомендуем использовать правило 20–20–20: каждые 20 минут нужно отрывать взгляд на 20 секунд, пристально смотря вдаль на 20 футов (6 метров — Прим. ред.)», — говорит доктор медицинских наук Янг Чой.
Если к зуду, болям в голове, плаксивости добавились чувствительность к свету и тошнота, то это может указывать на мигрень. И если запустить этот процесс, то можно заполучить необратимые проблемы со зрением.
Опухоль головного мозга
По мнению экспертов, частая головная боль может быть симптомом опухоли головного мозга.
«У большинства людей головная боль при опухоли головного мозга локализована в определенной области и обычно усиливается рано утром или ночью», — говорят врачи, работающие в онкологическом центре Моффитта.
Эти боли могут быть тупыми, они носят сдавливающий характер, которые усиливаются при кашле или чихании. Со временем от них перестают спасать даже сильные анальгетики.
Коронавирус
Головные боли могут мучить вас как во время болезни, так и через много месяцев после выздоровления.
«Такая боль проявляется в основном в виде сильной боли во всей голове. Это отличается от мигрени, которая по определению является односторонней, с пульсацией, чувствительностью к свету или звуку», — поясняет невролог Меган Доннатели.
Практически каждый второй переболевший COVID-19 жалуется на сильные головные боли. Что делать, если постковидная головная боль мешает вам вести привычную жизнь и нет сил ждать, пока само пройдет? Рассказывает диагност.
Субдуральная гематома
Другимим словами — это кровоизлияние в головной мозг. Чаще всего такая гематома может появиться после удара или травмы головы.
«Возможно, прошла неделя с тех пор, как вы упали, но у вас может быть отсроченное кровотечение, особенно если вы принимаете препараты для разжижения крови», — поясняет доктор медицинских наук, невролог МэриЭнн Мэйс.
Поэтому даже после, казалось бы, незначительного повреждения (например, вы стукнулись лбом о дверной проем) нужно обязательно обратиться к врачу, если у вас не перестает болеть голова. Это может спасти вашу жизнь!
Гипогликемия
Это патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови. Пониженный сахар может провоцировать головные боли, в том числе и мигрень.
Гипогликемическую кому называют еще «диабетической», так как она чаще всего бывает у тех, кто страдает сахарным диабетом, особенно инсулинозависимым. Она может наступить, например, из-за пропуска или задержки очередного приема пищи. Как заподозрить опасно низкие показатели сахара в крови, можно прочитать ЗДЕСЬ.