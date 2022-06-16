Не только усталость: 8 серьезных причин, почему краснеют глаза и веки

Термином «красный глаз» люди, далекие от медицины, могут описывать практически любые проблемы. Это может быть расширение мелких капилляров в поверхностном слое белочной оболочки, из-за чего она приобретает красно-розовый оттенок. Иногда сосуды лопаются, образуется кровоизлияние, также прокрашивающее глаз в красный цвет. Дополнительно могут покраснеть кожа век и зона роста ресниц, нередко еще и с отечностью.
Покраснение глаз или как ее называют врачи — гиперемия, может быть очаговой, ограничивается небольшим участком, точечными кровоизлияниями, либо возникает как тотальное явление с краснотой конъюнктивы, склеры и роговицы. Нередко ко всему этому присоединяются жжение или зуд, выделение гноя, слезотечение, отек тканей. «Доктор Питер» вместе с Владимиром Агеевым, ведущим офтальмологом, кандидатом медицинских наук разбирался, что может быть тому причиной.
ведущий офтальмолог, кандидат медицинских наук, «СМ-Клиника» в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
1. Раздражение поверхности глаза
К покраснению могут приводить любые раздражения поверхности глаза. Самый распространенный вариант: попадание в глаз инородных частиц (пыль, насекомые, мусор, пух с тополей и т.д.). В этом случае достаточно очистить глаз, устранить раздражающий, травмирующий агент, тогда и покраснение пройдет само собой. Главное в этой ситуации — не навредить самому себе: не нужно усиленно моргать и не тереть глаза слишком сильно. Лишнее давление рискует привести к травме роговицы.
Очень сильный раздражитель — табачный дым: неслучайно в прокуренных помещениях глаза краснеют и слезятся. Аналогичная реакция может возникнуть на различные аэрозоли, если распылить их в закрытом помещении. Также возможны реакции на хлор или другие вещества, которые используют для очистки воды в бассейнах.
2. Высыхание слезной пленки
Сухость поверхности глаза возникает, когда слезные железы перестают вырабатывать достаточное для увлажнения количество слезной жидкости. Засушливый климат, курение (в том числе — пассивное), нахождение с сухом помещении способны усугубить ситуацию. Например, если вы работаете офисе с постоянно включенным отоплением или кондиционерами, глаза могут раздражаться из-за чрезмерной сухости слизистых. Регулярное высыхание слезной пленки провоцирует острое воспаление и расширение кровеносных сосудов глаза.
Помочь могут увлажнители воздуха, частое проветривание, запрет на курение в помещении и применение специальных увлажняющих составов для тех, кто страдает от сухости глаз. И конечно, стоит показаться врачу.
3. Аллергический отек конъюнктивы
Красные и слезящиеся глаза — один из главных симптомов аллергии (развития аллергического конъюнктивита). При контакте с аллергеном, если он попадает на слизистые глаза, в организме начинается острый воспалительный процесс. Одновременно вырабатывается специальное вещество — гистамин.
Он вызывает расширение кровеносных сосудов глаза и отек конъюнктивы — прозрачной слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко. Помимо «классических» аллергенов — пыльцы растений, шерсти домашних животных, пыли, резкое и сильное покраснение глаз также могут спровоцировать определенные компоненты косметики — как уходовой, так и декоративной.
4. Воспаление глаз
Покраснение глаз — частый симптом конъюнктивита. В зависимости от причины воспаления он бывает вирусным или бактериальным. При попадании вируса на конъюнктиву сосуды воспаляются, из-за чего оболочка глаза приобретает красный оттенок. Конъюнктивит — достаточно коварное заболевание. Разные типы болезни требуют различных методик лечения. Поэтому при первых проявлениях конъюнктивита следует обратиться к врачу.
Нередко помимо красноты возникает еще и слезотечение, выделение липкой слизи или гноя, из-за чего на ресницах образуются корочки. Кроме того, возникает светобоязнь, жжение или боль в глазах, страдает и общее самочувствие.
5. Заболевания ЛОР-органов
К покраснению глаз нередко приводят и ЛОР-заболевания: гаймориты, синуситы, отиты. В отдельных случаях такой эффект дают воспалительные процессы в полости рта.
6. Контактные линзы
Неправильно подобранные линзы или отсутствие должного ухода за ними также могут спровоцировать воспаление конъюнктивы и синдром «красных глаз». Поэтому линзы всегда необходимо тщательно очищать и менять после истечения «срока годности».
7. Глазные капли
Для борьбы с расширенными сосудами и покраснением глаз многие используют специальные сосудосуживающие капли. Такие препараты действительно помогают устранить проблему, но при слишком частом применении могут дать обратный эффект. Попав в зависимость от капель, глаза начнут краснеть все сильнее, и постоянно будут требовать «повышения дозы».
8. Переутомление
Представляя себе завзятого трудоголика, мы часто рисуем ему покрасневшие глаза. И это вполне справедливо. Длительное нахождение за компьютером практические гарантированно приводит к перенапряжению зрения с сопутствующим расширением сосудов. Поэтому в течение рабочего дня глазам обязательно следует давать отдых. Постарайтесь хотя бы раз в час делать перерывы и не забывайте делать гимнастику для глаз.