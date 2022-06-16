Не только усталость: 8 серьезных причин, почему краснеют глаза и веки

Термином «красный глаз» люди, далекие от медицины, могут описывать практически любые проблемы. Это может быть расширение мелких капилляров в поверхностном слое белочной оболочки, из-за чего она приобретает красно-розовый оттенок. Иногда сосуды лопаются, образуется кровоизлияние, также прокрашивающее глаз в красный цвет. Дополнительно могут покраснеть кожа век и зона роста ресниц, нередко еще и с отечностью.

Покраснение глаз или как ее называют врачи — гиперемия, может быть очаговой, ограничивается небольшим участком, точечными кровоизлияниями, либо возникает как тотальное явление с краснотой конъюнктивы, склеры и роговицы. Нередко ко всему этому присоединяются жжение или зуд, выделение гноя, слезотечение, отек тканей. «Доктор Питер» вместе с Владимиром Агеевым, ведущим офтальмологом, кандидатом медицинских наук разбирался, что может быть тому причиной.