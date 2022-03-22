Сильная головная боль — один из частых симптомов так называемого постковидного синдрома, куда также входят одышка, усталость, невозможность сконцентрироваться, проблемы с памятью и мышечные боли. По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL согласно последним научным данным, после коронавирусной инфекции голова болит практически у каждого второго (у 47 %).
Врач клинической лабораторной диагностики
– Те, кто был хорошо знаком с головными болями и до коронавирусной инфекции, отмечают изменение характера болей. Они начинают возникать чаще, становятся более интенсивными, — поясняет специалист.
Вот как описывают постковидную головную боль пациенты.
Некоторых приступы головной боли начинают мучить каждый день. Сами же болезненные ощущения часто похожи на мигрень, могут сопровождаться повышенной чувствительностью к звукам, свету, прикосновениям или запахам.
Иногда рассказывают о тупой головной боли, которая охватывает всю голову целиком либо сосредоточена только с одной стороны.
Во время болезни наряду с другими симптомами бывают мигреноподобные приступы головной боли, которые еще сильнее ухудшают состояние болеющих.
- Сейчас уже накоплена статистика по поводу головных болей после COVID-19, в большинстве случаев они исчезают спустя пару месяцев после выздоровления. Головные боли проходят самостоятельно и не требуют никакого лечения. Однако примерно у каждого десятого пациента головные боли присутствуют в течение полугода. Это снижает качество жизни, мешает человеку нормально жить, общаться, выполнять ежедневные дела, — поясняет Ольга Малиновская.
Что делать, если постковидная головная боль мешает вам вести привычную жизнь и нет сил ждать, пока само пройдет?
В этом случае специалист советует не терпеть и обратиться к врачу для обследования. По его результатам доктор порекомендует подходящий анальгетик, продающийся в аптеках без рецепта, или назначит более сильное лекарство.
Какие обследования могут назначить:
клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой,
анализ крови на общий белок (для оценки общего состояния здоровья),
исследование на сахар (глюкозу) в крови,
УЗИ сосудов головного мозга (для оценки кровотока).
Врачи напоминают, что сильные головные боли не стоит игнорировать — их появление может говорить о серьезной проблеме, решением которой нужно заниматься вместе со специалистом.
К слову
Ранее врач-невролог Ольга Голубинская сообщала, что головные боли могут мучить при заражении любым штаммом коронавируса, включая омикрон. По ее словам, это связано с тем, что частички вируса проникают через гематоэнцефалический барьер и провоцируют отек, в итоге у инфицированного появляется гипертензионная головная боль. При этом специалист отмечала, что отличить такую боль от обычной мигрени просто — у больных коронавирусом она сжимает всю голову, а не сосредоточена в одной стороне.
Облегчить головную боль во время COVID-19, по словам врача, можно с помощью покоя и постельного режима, использования прохладных повязок для головы, а также обильного питья, приема анальгетика и витамина С.