Что делать, если постковидная головная боль мешает вам вести привычную жизнь и нет сил ждать, пока само пройдет?

В этом случае специалист советует не терпеть и обратиться к врачу для обследования. По его результатам доктор порекомендует подходящий анальгетик, продающийся в аптеках без рецепта, или назначит более сильное лекарство.

Какие обследования могут назначить:

клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой,

анализ крови на общий белок (для оценки общего состояния здоровья),

исследование на сахар (глюкозу) в крови,

УЗИ сосудов головного мозга (для оценки кровотока).

Врачи напоминают, что сильные головные боли не стоит игнорировать — их появление может говорить о серьезной проблеме, решением которой нужно заниматься вместе со специалистом.

К слову

Ранее врач-невролог Ольга Голубинская сообщала, что головные боли могут мучить при заражении любым штаммом коронавируса, включая омикрон. По ее словам, это связано с тем, что частички вируса проникают через гематоэнцефалический барьер и провоцируют отек, в итоге у инфицированного появляется гипертензионная головная боль. При этом специалист отмечала, что отличить такую боль от обычной мигрени просто — у больных коронавирусом она сжимает всю голову, а не сосредоточена в одной стороне.

Облегчить головную боль во время COVID-19, по словам врача, можно с помощью покоя и постельного режима, использования прохладных повязок для головы, а также обильного питья, приема анальгетика и витамина С.