Как улучшить мозговое кровообращение без лекарств: невролог дал 5 простых советов

Все необходимые для его жизнедеятельности питательные вещества, все нутриенты мозг получает из крови. Поэтому нарушение мозгового кровообращения, даже на короткий срок, может нанести нервным связям непоправимый ущерб. Многие люди, отмечая проблемы памяти, ищут различные препараты, которые бы могли улучшить кровообращение и вернуть возможность продуктивно работать. Но эффективность большинства из широко рекламируемых средств — не доказана.

Между тем, есть продукты и напитки, определенные виды деятельности, которые способны улучшить мозговое кровообращение, стимулировать максимально эффективную работу мозга. Они просты и доступны каждому, их можно разумно сочетать, приумножая эффекты. «Доктор Питер» вместе с Игорем Бардиным, врачом-неврологом, мануальным терапевтом, собрали простые, но эффективные рекомендации.