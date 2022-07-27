Как улучшить мозговое кровообращение без лекарств: невролог дал 5 простых советов

Все необходимые для его жизнедеятельности питательные вещества, все нутриенты мозг получает из крови. Поэтому нарушение мозгового кровообращения, даже на короткий срок, может нанести нервным связям непоправимый ущерб. Многие люди, отмечая проблемы памяти, ищут различные препараты, которые бы могли улучшить кровообращение и вернуть возможность продуктивно работать. Но эффективность большинства из широко рекламируемых средств — не доказана.
Между тем, есть продукты и напитки, определенные виды деятельности, которые способны улучшить мозговое кровообращение, стимулировать максимально эффективную работу мозга. Они просты и доступны каждому, их можно разумно сочетать, приумножая эффекты. «Доктор Питер» вместе с Игорем Бардиным, врачом-неврологом, мануальным терапевтом, собрали простые, но эффективные рекомендации.
Нарушение кровообращения влияет на работу мозга
Тяжелые патологии, включая транзиторные ишемические атаки и инсульты, возникают из-за нарушений кровообращения, бесперебойных поставок питательных веществ и кислорода. Снижение кровотока приводит к закономерному нарушению функций мозга, т.к. без обеспечения энергией, кислородом, витаминами, аминокислотами, поступающими по разветвленной сети сосудов, нейроны не могут расти и делиться.
Для того, чтобы стимулировать мозговое кровообращение, нужно поддерживать нормальный уровень артериального давления и не допускать повышения вязкости крови, спазма артерий. Чтобы улучшить мозговое кровообращение без лекарств нужны:
Здоровый сон.
Рациональное питание.
Отказ от курения, алкоголя.
Разнообразные упражнения, физическая активность.
Активная умственная деятельность — этот род занятий помогает образовывать новые нейронные связи.
Сон — залог здоровья мозга
Каждый день человеку необходимо спать не менее 7-8 часов. Причем, важно не только количество ночного отдыха, но и полноценный режим. Вне зависимости от того, будни это ил выходные, старайтесь ложиться в одно и то же время. Тогда мозг будет настроен на определенный график работы — и в дневные часы кровообращение мозга будет усилено с притоком питательных компонентов, а в ночные — запущена программа его «само-очистки» от отработанных метаболитов.
Чтобы мозговое кровообращение было максимально эффективным, важно соблюдать ряд правил:
В спальне должна быть максимальная темнота и тишина.
Никаких гаджетов, телевизора и источников синего света.
Проветривание перед сном, удобная постель.
Отсутствие различных раздражителей типа тикающих часов, насекомых, животных, храпящего супруга.
Подбор питания для улучшения кровообращения
Чтобы мозг полноценно снабжался кровью, Нужно подобрать оптимальную диету, которая обеспечит все потребности нервных клеток и поддержит оптимальный уровень системного артериального давления. Иногда для подбора питания нужно предварительно сдать анализы и определить количество холестерина, глюкозы, оценить свертывание крови. Это позволит максимально точно скорректировать рацион по уровню соли, животных жиров, сахара.
В целом, чтобы улучшить мозговое кровообращение, нужно:
Ограничить потребление сильно соленых, консервированных, копченых блюд, чтоб в итоге получать не более 5 г соли.
Сократить в рационе объем животных жиров, уменьшив в питании объем сала и жирного мяса, сливочного масла и молока. Оптимальное потребление — 1 г на 1 кг веса.
Сократить до минимума в рационе сахар и сладкие продукты с высоким уровнем сахарозы, глюкозы. В меню стоит добавить каши, злаковые гарниры, макароны из твердых сортов пшеницы.
Добавить в рацион продукты с витамином К, регулирующим текучесть крови. Это разные виды капусты, зеленые овощи, соя, зеленый чай, кисломолочные блюда.
Много пить, но правильные напитки
Поддерживать текучесть крови помогает потребление жидкости. В идеале — до 2-2,5 литра воды в сутки. Но это должны быть не сладкие газировки, кофе или крепкий чай, а питьевая вода, не газированная и с минерализацией не выше 1,2 мг/л. Сладкие или сильно соленые напитки, кофе и чай (за счет кофеина), обезвоживают и делают кровь гуще или формируют отеки. Пить нужно небольшими порциями, но часто, чтоб поддерживать баланс между внеклеточной и внутрисосудистой жидкостью.
Больше двигаться
Чтобы активизировать кровообращение, в том числе в мозге, нужно ежедневно двигаться. Полезны любые варианты активности — ежедневные прогулки, бег, фитнес, йога, скандинавская ходьба и даже гимнастика. На рабочем месте, если вы заняты сидячей работой, 1-2 раза в час вставайте со своего места, поверните голову в разные стороны, наклоните ее, сделайте пару приседаний, пройдитесь.
Пополнить запас витаминов
Для нормального кровообращения мозга необходимо постоянное пополнение запаса витаминов. Особенно важны соединения из группы витаминов В — пантотеновая кислота, В6, В8 и В1. Дополните их приемом магния, который нормализует передачу информации между нейронами и между нервными клетками и мышцами.
Для поддержания тонуса сосудов и текучести крови важна аскорбиновая кислота. Ее можно получить, включив в свое меню цитрусовые, ягоды, кислые яблоки, капусту. Повышенные уровни этого витамина необходимы курящим людям. Им особенно важно защитить мозговые сосуды.