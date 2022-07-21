В жаркие дни находиться в помещении без кондиционера невыносимо — и дело даже не в дискомфорте, а в риске подорвать здоровье.
Из-за жары может разболеться голова даже у здорового человека, а у пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей перегрев вполне может обострить болячки. Это факт, что в жару увеличивается число вызовов скорой и фиксируется больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.
Но, к сожалению, не все могут позволить себе установить кондиционер в доме. Вот эти способы помогут перенести жару без вреда для здоровья, если столбики термометров на улице зашкаливают.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что такое климатический стресс и как влияет на организм жара даже в +27 С.
Пейте много воды
Это правило номер 1 и самое важное. Достаточное количество жидкости в организме позволяет вам потеть — пот, испаряясь с кожи, охлаждает вас.
Крайне опасно в жару доводить себя до обезвоживания. Причем, его признаки появляются тогда, когда организм уже начал страдать. И жажда тоже. Поэтому пейте воду как можно чаще, не дожидаясь «сушняка».
Приложите к коже что-то влажное и холодное
Именно здесь сосуды находятся близко к коже, а это означает, что холод заберет больше тепла из вашего тела и быстрее понизит температуру.
Не стоит прикладывать к этим точкам пакеты со льдом или замороженные продукты из морозилки — это может обжечь кожу.
Лед лучше завернуть в полотенце. Держать его надо не больше, чем 20 минут каждые 2-4 часа.
Примите теплый душ
Это важно — в жару поможет охладиться не прохладная вода, а теплая (около 33 градусов). Это увеличит приток крови к коже и позволит «выпустить» из организма большее количество тепла. Это принесет облегчение, пишет издание
А вот холодный душ — временная мера. Он на самом деле только повышает температуру тела.
Ешьте продукты, которые помогут охладиться
Салат из овощей
Овощи содержат много воды, которая увлажняет и сохраняет прохладу. Салат, например, на 95% состоит из воды, а огурец — на 96%. Кроме того, салаты не требуют тепловой обработки — и включать плиту и нагревать квартиру еще на пару градусов не придется.
Арбуз
Он на 90% состоит из воды и содержит витамины С и А, а также антиоксидант ликопин. Это идеальная закуска, чтобы охладиться и восполнить запас электролитов, которые мы теряем, когда потеем.
Вот эти 15 продуктов спасут от обезвоживания — подробнее ЗДЕСЬ.
Мята
Она обеспечивает мгновенное
Перец чили
Как ни странно, острая пища — отличный способ справиться с жарой. Она вызовет потоотделение, природный способ охладиться, и вам станет намного легче. Но если вы выберете такой способ сохранить прохладу, то пейте больше воды, чтобы не было обезвоживания.
Замороженные фрукты
Из них можно сделать охлаждающий смузи или домашнее фруктовое мороженое. Только тут важно контролировать содержание сахара. Он тоже вызывает обезвоживание.
Выбирайте безалкогольные напитки
В жару откажитесь от алкогольных мохито и маргариты. Спиртное задерживает жидкость в организме и обезвоживает.
Если обычная вода кажется вам пресной, добавляйте в напиток травы или замороженные ягоды и фрукты.
Правильно используйте домашний вентилятор
Вентиляторы не могут понизить температуру во
Усилить эффект от работающего напольного вентилятора поможет такой лайфхак — поставьте перед потоком воздуха бутылки с замороженной водой или миску со льдом.
Вентиляторы не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 градусов.
- Это связано с тем, что теплый воздух, который гоняют лопасти устройства, не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма, что в последствии приводит к тепловому истощению, — пояснила «Доктору Питеру» врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова.
Вспомните законы физики
Холодный воздух опускается вниз, теплый — поднимается наверх. Используйте эти школьные знания. Вам будет прохладнее, если вы будете сидеть или спать на полу. В дачном доме, где несколько этажей, в жару лучше обитать ближе к земле.
Расставьте по дому опрыскиватели с водой
Опрыскивание лица прохладной водой очень помогает в жару — даже лучше, чем ледяной напиток.
Согласно
Но работает этот трюк только в сухом климате (например, в Крыму), а не во влажном (например, в Петербурге), поскольку влажность препятствует эффективному испарению жидкости и пота. Но тут может спасти вентилятор — он подсушит воздух в комнате и создаст эффект ветра. Тогда вполне получится эффективно охлаждаться пульверизатором и во влажном климате.
Спите в одиночестве
В жару спать ночью мучительнее всего. Поможет выселение с вашей кровати источника тепла — партнера, ребенка или домашнего питомца. Выбирайте также правильные простынь и пододеяльник, дышащие — из льна или хлопка.
Выключите солнце
Квартира с окнами на север — прохладнее той, в которую весь день попадают солнечные лучи. Поэтому сделайте все возможное, чтобы уменьшить количества тепла из-за солнечного света.
В первую очередь, закройте окна жалюзи или темными тканевыми шторами, можно также приобрести специальную оконную пленку, которая блокирует вредные УФ-лучи, а также снижает уровень тепла и света, проходящего через стекло.