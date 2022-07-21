В жаркие дни находиться в помещении без кондиционера невыносимо — и дело даже не в дискомфорте, а в риске подорвать здоровье.

Из-за жары может разболеться голова даже у здорового человека, а у пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей перегрев вполне может обострить болячки. Это факт, что в жару увеличивается число вызовов скорой и фиксируется больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов .

Но, к сожалению, не все могут позволить себе установить кондиционер в доме. Вот эти способы помогут перенести жару без вреда для здоровья, если столбики термометров на улице зашкаливают.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что такое климатический стресс и как влияет на организм жара даже в +27 С.