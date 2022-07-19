Кардиологи назвали группу крови с самым низким риском тромбоза и сердечного приступа

Речь не идет о том, чтобы навсегда забыть о визитах к кардиологу, раз уж риски снижены. Они все же есть, тем более проблемы с сердцем и сосудами зависят не только от врожденных особенностей, но и от приобретенных заболеваний, образа жизни.

Тема влияния группы крови на риски всевозможных заболеваний недостаточно изучена, но есть отдельные наблюдения. Например, люди с 1 группой с большей долей вероятности могут заболеть холерой, а обладатели 2 и 3 группы чаще страдают от проблем со свертываемостью крови.