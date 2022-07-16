Химеры среди нас: как выглядят люди, у которых наборов ДНК больше, чем нужно

Можно ли их распознать?

Врачи и ученые не дают однозначного ответа на данный вопрос. У части людей аномалия может давать внешние особенности — разный цвет глаз, структура волос или пятнистость кожи. Но чаще всего химеризм проявляется на уровне клеток внутри тела, и внешне никаких особенностей незаметно. Нередко выявить эту аномалию могут только генетические тесты, определяющие две различных популяции клеток с разными цепями ДНК.

Кстати, из-за подобного явления могут возникать проблемы в жизни. Например, при переливании крови женщина не могла получить необходимую помощь потому, что врачи никак не могли понят, как у нее определяется две группы крови одновременно. Для обычного человека — это нонсенс, а для химеры — вполне допустимое явление. И какую группу переливать?

Еще один яркий пример — женщине пришлось доказывать свое материнство, поскольку ДНК ее детей просто не совпало с ее собственным. И если бы не подкованный адвокат, который ранее слышал о химеризме и поднял научные статьи, доказав родство по сложным ДНК-тестам, матери пришлось бы несладко.