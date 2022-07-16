Химеры среди нас: как выглядят люди, у которых наборов ДНК больше, чем нужно

Химеризм — это специфическая особенность живых организмов, сочетание в одном теле двух разных наборов ДНК, отвечающих за реализацию определенных свойств. Так, у растений это могут быть особенности окраски листьев, формы цветков. Тогда у одного растения будут сразу два свойства — полосы на листьях, например, бело-зеленые, или два вида цветов — остролистные и закругленные.
У животных и человека химеризм может давать внешние особенности. Например — разный цвет половины тела или глаз, формы ушей, структуры волос. Насколько это распространенное явление и есть ли у людей-химер какие-то особые качества, «Доктор Питер» узнал у Елены Парецкой, патофизиолога, иммунолога.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
У людей — это редкость
В растительном мире химеризм достаточно распространен. Растения обмениваются клеточным материалом и могут сочетать в себе варианты тканей с разными ДНК. У людей все гораздо сложнее, поэтому аномалия возникает исключительно редко. На сегодняшний день официально задокументировано не более десятка случаев химеризма у людей. Но сколько их на самом деле — неизвестно, многие люди могут жить всю жизнь, даже не подозревая о своей особенности.
Развитие этого явления до конца не понятно. Аномалия в клетках и наборах ДНК формируется во время оплодотворения или первых дней внутриутробного развития. Часть их людей химер считаются несостоявшимися близнецами, когда природой изначально было задумано, что разовьются два ребенка, но что-то пошло не так — один из разнояйцевых близнецов в первые часы и дни после зачатия поглотил другого.
Можно ли их распознать?
Врачи и ученые не дают однозначного ответа на данный вопрос. У части людей аномалия может давать внешние особенности — разный цвет глаз, структура волос или пятнистость кожи. Но чаще всего химеризм проявляется на уровне клеток внутри тела, и внешне никаких особенностей незаметно. Нередко выявить эту аномалию могут только генетические тесты, определяющие две различных популяции клеток с разными цепями ДНК.
Кстати, из-за подобного явления могут возникать проблемы в жизни. Например, при переливании крови женщина не могла получить необходимую помощь потому, что врачи никак не могли понят, как у нее определяется две группы крови одновременно. Для обычного человека — это нонсенс, а для химеры — вполне допустимое явление. И какую группу переливать?
Еще один яркий пример — женщине пришлось доказывать свое материнство, поскольку ДНК ее детей просто не совпало с ее собственным. И если бы не подкованный адвокат, который ранее слышал о химеризме и поднял научные статьи, доказав родство по сложным ДНК-тестам, матери пришлось бы несладко.
Еще более сложный случай
В 1998 году был описан еще один по-своему уникальный случай. Он чуть не разрушил семью американки Карен Киган и едва не лишил ее жизни. В силу серьезной патологии ей потребовалась трансплантация почки. У женщины было трое сыновей, каждый из которых захотел стать донором для матери, но по данным генетического анализа оказалось — двое детей имеют совершенно чужую ДНК, что ввело семью в шок.
Как оказалось чуть позднее, у женщины выявился химеризм, и двое детей получили один ее вариант ДНК, а третий — другой набор, но мать у них одна, а гены — разные. Помочь разобраться помогли… волосы с головы и лобка. Они имели разные наборы ДНК. В ходе тестов определилось — кожа и волосы верхней половины тела имели один тип ДНК, а лобковые волосы и клетки шейки матки — другие, и дети имели эти же наборы. Женщина доказала свое материнство.
Теории химеризма: откуда столько ДНК
Ситуация из предыдущей истории — так называемый тетрагаметный химеризм. Проще говоря, во время зачатия одновременно оплодотворились две разных яйцеклетки двумя разными сперматозоидами. В норме должно бы было появиться на свет двое детей — разнояйцовых близнецов. Но! Что-то пошло не так. И из двух зигот стал развиваться единый организм. Почему такое происходит — пока неясно, но случай уникальный, один на миллиард, если не более.
Есть и другие формы химеризма, которые ученые пытаются объяснить и исследовать. Например, описан микрохимеризм — проникновение леток плода в кровь матери с их последующим приживлением в тканях. За счет иммунных плодовых клеток женщина может вылечиться от аутоиммунных патологий, восстановить поврежденные таи и даже защититься от онкологии. Но есть обратный процесс — если клетки матери приживутся в теле плода. Тогда он может получить от нее какие-то «записанные» в ее генах болезни.
Близнецовый химеризм возникает из-за сращивания внутриутробно сосудов у разнояйцовых близнецов. Они обмениваются клетками, которые «прирастают» в теле брата-сестры.
Если пересажен чужой орган
Особая ситуация формируется в теле — если перелита чужая кровь или имплантирован чужой орган. Тогда своим клеткам необходимо мириться с чужими тканями. Обычно тело сопротивляется этому, и нужно подавление иммунитета для приживления. Но в редких случаях клетки донора вживляются в тело реципиента. Тогда может измениться группа крови или другие свойства организма.