Часто бывает, что члены одной и той же семьи все поголовно имеют проблемы с лишним весом. Но существует ли научное обоснование наследственной склонности к полноте? Как объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова, все дело в наших ДНК.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
По словам специалиста, ДНК — это главный элемент «шифра нашего организма». Участок молекулы ДНК — ген: он несет в себе все данные о производстве определенного белка, которые в итоге принимают участие во всех биологических процессах. Можно сказать, что ДНК — это «база», в который хранится вся информация об индивидуальных особенностях человека, его внешних данных, вкусах и свойствах организма.
Есть наследственные болезни — это недуги, которые возникают из-за дефектов и нарушений в наследственном аппарате клеток. А есть заболевания с наследственной предрасположенностью. Это значит, что из-за определенных модификаций в генах риск столкнуться с болезнью у человека выше — однако далеко не факт, что тревожные симптомы обязательно появятся. То есть, носитель такого гена столкнется с проблемами только под влиянием определенных факторов, таких как:
Образ жизни;
Условия работы;
Уровень стресса;
Эндогенные факторы;
Другие генетические особенности.
Ожирение как раз относиться к заболеваниям с наследственной предрасположенностью.
Ожирение по своей сути — хроническая болезнь, при которой в организме накапливается слишком много жировой ткани. Ее избыток приводит к нарушениям метаболизма, болезням сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, суставов. Еще ожирение вызывает сбой гормонального фона, вредит ЖКТ, провоцирует повышение уровня холестерина и сахара в крови. В общем, ничего хорошего для здоровья.
Как выяснили ученые, есть несколько генов, которые так или иначе связаны с метаболическими сбоями в организме. Например, ген FTO: если в нем произошли мутации, у человека повышается индекс массы тела, жир накапливается в области талии, чувство насыщения дольше не наступает. Кроме того, такие изменения могут повысить риск столкнуться с атеросклерозом.
Еще есть ген PPARD, который принимает участие в регуляции накопления жира и метаболизме липопротеинов. Изменения в нем приводят к образованию неполноценного белка. В результате жировые клетки начинают расти быстрее. А еще возрастает риск сахарного диабета 2-го типа.
Также с ожирением связан ген PPAR-гамма. Его продукт — специфические белки, которые расщепляют жировую ткань, регулируют процесс образования глюкозы и жирных кислот, а также повышают выработку инсулина. Если в этом гене произошли мутации, его работа замедляется, что в итоге может привести к ожирению.
Есть и другие генетические маркеры, которые могут спровоцировать ожирение у человека, отмечает
Кстати
Порой человек не может долгие годы похудеть из-за психологических причин. Например, кто-то заедает стресс, а кто-то с помощью вкусной еды пытается восполнить недостаток любви. Подробнее о том, какие психологические причины могут мешать добиться фигуры мечты, можно прочитать ЗДЕСЬ.