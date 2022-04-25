По словам специалиста, ДНК — это главный элемент «шифра нашего организма». Участок молекулы ДНК — ген: он несет в себе все данные о производстве определенного белка, которые в итоге принимают участие во всех биологических процессах. Можно сказать, что ДНК — это «база», в который хранится вся информация об индивидуальных особенностях человека, его внешних данных, вкусах и свойствах организма.

Есть наследственные болезни — это недуги, которые возникают из-за дефектов и нарушений в наследственном аппарате клеток. А есть заболевания с наследственной предрасположенностью. Это значит, что из-за определенных модификаций в генах риск столкнуться с болезнью у человека выше — однако далеко не факт, что тревожные симптомы обязательно появятся. То есть, носитель такого гена столкнется с проблемами только под влиянием определенных факторов, таких как:

Образ жизни;

Условия работы;

Уровень стресса;

Эндогенные факторы;

Другие генетические особенности.

Ожирение как раз относиться к заболеваниям с наследственной предрасположенностью.