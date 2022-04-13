«Нет еды — не трать энергию»

Ученые решили изучить роль этого белка. Для этого они провели эксперимент на лабораторных мышах. В итоге выяснилось, что аугментор-альфа активнее всего экспрессируется в клетках гипоталамуса головного мозга, которые называют нейронами агути-родственного пептида.

Именно эти нейроны играют важнейшую роль для появления чувства голода как такового. По словам профессора сравнительной медицины Фонда Джин и Дэвида Уоллесов и соавтора работы Тамаса Хорвата, без нейронов агути-родственного пептида человек просто не смог бы есть и скончался бы от голода. Поэтому ученые предположили, что аугментор-альфа принимает участие в обмене веществ.

Также авторы исследования узнали: отказ от пищи повышает экспрессию этого белка в нейронах. Если у испытуемых отключали возможность синтеза этой молекулы, они резко худели — причем вне зависимости от того, каким был их рацион.

Ученые также заметили: мыши, у которых не вырабатывается аугментор-альфа, начинают больше двигаться — даже в условиях голода, хотя обычно животные в таких случаях стараются максимально экономить энергию. Следовательно, именно этот белок участвует в формировании чувства голода и замедляет обмен веществ в случае, если еда закончилось.