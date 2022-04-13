Наши знания о том, как работает человеческий организм, продолжают пополняться новыми фактами. Например, новое открытие специалистов Йельского университета позволило узнать новые данные о том, что заставляет человека испытывать голод и набирать вес.
Так, исследователи узнали: белок аугментор-альфа, который обычно связывают с онкологическими болезнями, заставляет нас испытывать голод и переставать двигаться в случаях, когда еды нет.
«Нет еды — не трать энергию»
Ученые решили изучить роль этого белка. Для этого они провели эксперимент на лабораторных мышах. В итоге выяснилось, что аугментор-альфа активнее всего экспрессируется в клетках гипоталамуса головного мозга, которые называют нейронами агути-родственного пептида.
Именно эти нейроны играют важнейшую роль для появления чувства голода как такового. По словам профессора сравнительной медицины Фонда Джин и Дэвида Уоллесов и соавтора работы Тамаса Хорвата, без нейронов агути-родственного пептида человек просто не смог бы есть и скончался бы от голода. Поэтому ученые предположили, что аугментор-альфа принимает участие в обмене веществ.
Также авторы исследования узнали: отказ от пищи повышает экспрессию этого белка в нейронах. Если у испытуемых отключали возможность синтеза этой молекулы, они резко худели — причем вне зависимости от того, каким был их рацион.
Ученые также заметили: мыши, у которых не вырабатывается аугментор-альфа, начинают больше двигаться — даже в условиях голода, хотя обычно животные в таких случаях стараются максимально экономить энергию. Следовательно, именно этот белок участвует в формировании чувства голода и замедляет обмен веществ в случае, если еда закончилось.
- Белок как будто говорит: «У тебя нет еды, не трать так много энергии», — отмечает директор Йельского института биологии рака и ведущий автор
Практический смысл открытия
Лекарства, которые подавляют синтез аугментор-альфа белка, уже существуют — их используют для лечения разных видов онкологии. Новое открытие указывает на возможность использовать эти препараты для терапии метаболических нарушений, приводящих к ожирению. А если использовать медикаменты, которые стимулируют экспрессию молекулы, то можно помочь тем, кто страдает от патологической потери аппетита или анорексии.
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