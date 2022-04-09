Гинеколог Волкова перечислила лекарства, которые заставляют нас толстеть

Любовь к сладкому и жирному, нелюбовь к зарядке и спорту — это очевидные причины, почему мы начинаем полнеть. Но если с привычками в еде все в порядке, да и физкультуры в жизни предостаточно, а вес все равно растет? Есть вероятность, что в дело вмешались лекарства, которые вам прописали врачи. У некоторых такое «побочное действие» в инструкции не указано, но это не означает, что оно невозможно.
- Одно лечим, другое калечим — частая ситуация, когда нужно делать выбор в пользу коррекции наиболее значимой проблемы, жертвуя общим здоровьем и даже весом, — говорит врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Иногда выбора действительно нет.
Без препаратов не обойтись, если вы страдаете от тяжелой депрессии, перенесли операцию или травму, переболели коронавирусом. В таких случаях никто не думает о последствиях, вопрос стоит в жизни или смерти — надо спасать человека.
- Но бывают ситуации, когда некоторые серьезные препараты назначаются «на всякий случай», — констатирует Екатерина Волкова. — Они приводят к увеличению веса, хотя этого можно было бы избежать.
Антидепрессанты
К «опасным» относятся сразу несколько препаратов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Это могут быть флуоксетин, пароксетин, сертралин, циталопрам и другие. Они работают при депрессии, но при этом способны серьезно увеличивать тягу к еде. И чем дольше вы их принимаете, тем выше вес тела. Есть опасность, что они повлияют и на регулярность менструального цикла.
- Стоит оценить ситуацию, можно ли справиться без длинного курса антидепрессантов, применить другую группу или пройти курс психотерапии, — порекомендовала гинеколог Волкова.
Антигистаминные препараты
Часто их приходится принимать довольно долгое время. Некоторые и вовсе от них постоянно зависят. Однако из-за лечения может снизиться выработка гистамина, что усиливает голод.
- Если контакт с аллергенами «никуда не денешь», обсудите с врачом возможность иммунотерапии, или применение местных средств, если это допустимо, — предлагает Екатерина Волкова.
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК)
Из-за них жидкость может задерживаться в организме, нарушаться отток желчи. Содержат комбинированные оральные контрацептивы и эстрогеноподбные вещества, которые также негативно влияют на вес.
- Учли ли все риски при назначении КОК? — спрашивает врач.
Это реально безопасно, если женщина «очень здорова». И еще важна цель приема: контрацепция на два половых контакта в месяц? Надо ли?
Некоторые назначают прием КОК для того, чтобы откорректировать симптомы гинекологических заболеваний.
- Хотя логичнее разобраться с причинами заболевания, — уверена Волкова.
Стероидные гормоны
Если принимать их долго, вам практически обеспечена бессонница, повышенный аппетит и задержка жидкости.
- Почти 70 процентов людей, которые длительное время принимают преднизолон при хронических заболеваниях: ревматизме, артрите и других, набирают вес, — предупреждает гинеколог. — Если допускает ситуация, то безопаснее короткие курсы, но это не всегда возможно.
Но все перечисленные лекарства нельзя просто взять и отменить. Есть такое мнение у врачей, что лекарство должно быть не тяжелее болезни. Многие препараты, несмотря на их побочные действия, просто необходимы.
- Это не значит, что нужно сейчас все отменить, — подчеркивает Екатерина Волкова. — Ни в коем случае! Нельзя делать это самостоятельно. Но обсудите с врачом возможные варианты терапии.