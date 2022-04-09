Гинеколог Волкова перечислила лекарства, которые заставляют нас толстеть

- Одно лечим, другое калечим — частая ситуация, когда нужно делать выбор в пользу коррекции наиболее значимой проблемы, жертвуя общим здоровьем и даже весом, — говорит врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Иногда выбора действительно нет.

Без препаратов не обойтись, если вы страдаете от тяжелой депрессии, перенесли операцию или травму, переболели коронавирусом. В таких случаях никто не думает о последствиях, вопрос стоит в жизни или смерти — надо спасать человека.

- Но бывают ситуации, когда некоторые серьезные препараты назначаются «на всякий случай», — констатирует Екатерина Волкова. — Они приводят к увеличению веса, хотя этого можно было бы избежать.