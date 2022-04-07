Аллерген-специфическая терапия влияет на иммунный ответ, чтобы реакции не было вообще, или она стала очень слабой.

- Но даже в профессиональной среде нет понимания этого лечения , диагноз «аллергия» ставят все, кому не лень, — констатирует врач. — А между тем, если у ребенка 5-6 лет начать лечение, то можно остановить появление аллергической астмы.

Аллергию можно перерасти, есть даже такое понятие «спонтанная деаллергизация». Но это скорее исключение, чем норма. Так происходит из-за стечения многих обстоятельств.

- Очень часто это случается при смене географического региона проживания, но как только человек вернется обратно, все может возобновиться, а может и не возобновиться, — объяснил Юрий Смолкин. — Но, к сожалению, в 99 процентах случаев аллергия спонтанно не проходит. Скорее растет вероятность более тяжелых форм.

Аллергологи называют это «спрединг»: чем старше ребенок становится, тем больше вероятность, что у него появятся новые виды аллергии, если ее не остановить.

Конечно, для АСИТ есть показания и противопоказания. Перед проведением врач назначает обследование. В России нельзя проводить терапию детям до 5 лет , в Европе предельный возраст снижен.

- Не рекомендуют лечение при онкологии, системных заболеваниях, иммунодефиците, — перечисляет Юрий Смолкин. — Но все они относительные, решение принимает лечащий врач.