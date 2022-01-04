В последние десятилетия количество людей, страдающих от аллергии, стало заметно больше. По одной из теорий, так называемой «гигиенической гипотезе», из-за соблюдений норм гигиены снижается частота контактов организма человека со многими антигенами, из-за чего наше тело, непривычное к безобидным возможными аллергенами, начинает на них реагировать.
Исследования показывают, что иммунологические и аутоиммунные заболевания, в частности аллергии, гораздо реже встречаются в развивающихся странах. То есть, если говорить именно о круглогодичном рините, связанном с пылевой нагрузкой, то чем чище окружающая среда с самого рождения, тем выше риск проявления первых симптомов круглогодичного ринита. Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Вера Ильичева рассказала «Доктору Питеру», как распознать насморк при простуде и аллергии.
Почему люди становятся аллергиками
Главную роль в развитии любого аллергического ринита играют генетические факторы. Если у обоих родителей есть аллергические заболевания (любые, не обязательно это ринит), у ребенка риск возникновения аллергии может возрастать до 70%. Если аллергия есть только у одного из родителей, то риск до 30%. Причем реакции могут быть на любой раздражитель, необязательно на такой же, как и у родителей.
Круглогодичный, как и сезонный ринит, может поразить любого человека независимо от возраста и пола.
У детей постоянная аллергия с насморком развивается с большей вероятностью, чем у взрослых, однако первый приступ может случиться в любом возрасте.
Простуда или аллергия: не путай
Не стоит путать данное заболевание с простудным насморком. Есть несколько признаков, по которым их можно различить.
Отсутствие повышения температуры тела. Водянистый насморк может сопровождать и инфекционные заболевания, но температура тела повышаться не будет. Незначительное повышение до 37-37.1 градусов возможно только у самых маленьких детей, но это бывает редко.
Насморк усиливается при длительном нахождении в загрязненном помещении, где много пыли, или присутствует высокая концентрация химических веществ, дыма, резких запахов. Любой аллергический ринит может сопровождаться не только насморком и чиханием, также есть вероятность отека глаз и век, появление кожного зуда и слезотечения.
Сезонность. Если человек замечает, что несколько лет подряд в определенный сезон у него появляются одинаковые симптомы, то стоит задуматься о походе к врачу, чтобы выяснить причины насморка и прочих симптомов, которые могут говорить как о круглогодичном аллергическом рините так и сезонном рините.
Сложно ли поставить диагноз?
Любой аллергический ринит, включая круглогодичный, можно выявить доступными средствами диагностики в условиях поликлиники. Предварительный диагноз могут поставить врач-терапевт, ЛОР-врач, педиатр или врач общей практики (семейный врач).
Для начала врач собирает подробную историю болезни, когда и при каких условиях начался насморк, какие симптомы еще его сопровождали, как долго длится, имеет ли место быть сезонность, есть ли аллергические заболевания у родственников. Далее нужен осмотр ЛОР-врача (визуальный осмотр полости носа, проверка обоняния), цитологический мазок из носа, анализы крови, чтобы узнать количество эозинофилов и иммуноглобулина Е.
Но для постановки окончательного диагноза безусловно необходима консультация врача-аллерголога и проведение аллергологического обследования.
Все это помогает клиницисту поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.
Клиническая картина заболевания является основой для определения стратегии лечения, но стратегия также может определяться по данным цитологического исследования (мазка) и анализов крови.
А вылечить?
К сожалению, современная медицина до сих пор не может полностью излечить аллергические заболевания, но с успехом приводит к минимуму проявления их симптомов. Главным принципом лечения любой аллергии является полное устранение или уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами.
То есть нужно постараться удалить из помещения, где вы проводите большую часть времени, ковры, мягкие игрушки, шкафы для хранения книг и т.д. — все, что может накапливать пыль.
Ключевые рекомендации
Нужно заменить пуховые и перьевые подушки или одеяла, матрасы на синтетические или ватные.
Стирать подушки и одеяла каждый месяц или полностью их менять каждый год, использовать защитные чехлы для матрасов.
Не реже, чем 2 раза в неделю проводить влажную уборку помещений.
В доме установить кондиционер или воздушный фильтр, причем нужно следить за своевременной заменой фильтров.
Поддерживать влажность в помещении не более 40%, что уменьшает интенсивность размножения клещей и плесневых грибов.
Не держать домашних животных, птиц и рыбок, даже если нет повышенной чувствительности к их аллергенам — безаллергенных животных не существует.
Не держать комнатные растения.
Не хранить вещи под кроватью или на шкафах.
Исключить курение, как активное, так и пассивное.
Не использовать резко пахнущие вещества в помещении.
Использовать специальные средства от клещей и плесени.
При планировании отпуска избегать поездок в страны с теплым и влажным климатом.
Не употреблять в пищу продукты грибкового происхождения.
Второй по значимости пункт в лечении — это рациональная фармакотерапия, в которую входят различные противоаллергические препараты, в том числе и местные препараты, то есть специальные спреи в нос.
Подводя итоги, можно и нужно сказать, что круглогодичный аллергический ринит — это не приговор. При должном обследовании и назначенном лечении на ранних этапах болезни риски осложнений заболевания и симптомы сводятся к минимуму. Это дает возможность людям вести обычную жизнь практически без снижения ее качества и влияния на общее здоровье
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