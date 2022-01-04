В последние десятилетия количество людей, страдающих от аллергии, стало заметно больше. По одной из теорий, так называемой «гигиенической гипотезе», из-за соблюдений норм гигиены снижается частота контактов организма человека со многими антигенами, из-за чего наше тело, непривычное к безобидным возможными аллергенами, начинает на них реагировать.

Исследования показывают, что иммунологические и аутоиммунные заболевания, в частности аллергии, гораздо реже встречаются в развивающихся странах. То есть, если говорить именно о круглогодичном рините, связанном с пылевой нагрузкой, то чем чище окружающая среда с самого рождения, тем выше риск проявления первых симптомов круглогодичного ринита. Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Вера Ильичева рассказала «Доктору Питеру», как распознать насморк при простуде и аллергии.