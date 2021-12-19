Еще два десятка лет назад иммунология и аллергология не признавала аллергические реакции на низкую температуру. Считалось, что их могут вызывать только определенные химические вещества или биологические соединения — лекарства, пыльца, пищевые продукты.

Но позже удалось доказать на практике, что аллергические реакции провоцируют и физические факторы. Именно низкая температура — один из самых частых аллергенов этого типа. И как же теперь быть? Ведь снег и лед на улице зимой отменить никак нельзя, а они могут вызвать крапивницу и куда более серьезные реакции. «Доктор Питер» узнал мнение врача-дерматовенеролога, подолога Гиляны Сангаджиевой.