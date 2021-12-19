Аллергия на холод
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Еще два десятка лет назад иммунология и аллергология не признавала аллергические реакции на низкую температуру. Считалось, что их могут вызывать только определенные химические вещества или биологические соединения — лекарства, пыльца, пищевые продукты.

Но позже удалось доказать на практике, что аллергические реакции провоцируют и физические факторы. Именно низкая температура — один из самых частых аллергенов этого типа. И как же теперь быть? Ведь снег и лед на улице зимой отменить никак нельзя, а они могут вызвать крапивницу и куда более серьезные реакции. «Доктор Питер» узнал мнение врача-дерматовенеролога, подолога Гиляны Сангаджиевой.

Гиляна Сангаджиева

Дерматология, подология

Врач-дерматовенеролог, подолог

www.instagram.com/p/CV0SUW8AOLG/

К счастью, подобная форма аллергии встречается нечасто, но доставляет своим обладателям немало проблем. Особенно она опасна для тех людей, которые живут в холодном климате, с долгими зимами, снегами и морозами. Да, самое простое — переезд в теплые края. Но не у всех есть такая возможность. Важно знать, что может спровоцировать приступы и как ими управлять.

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- Почему возникает такая реакция?

- У 5 процентов людей имеется генетически обусловленная предрасположенность. За счет генов, которые передали родители, человек приобретает особенности реагирования на окружающие факторы. В организме под влиянием холода может вырабатываться особый белок — криоглобулин. Его организм распознает как чужеродный аллерген и атакует клетками иммунной системы. Если иммунная система раздражается криоглобулином, запускается каскад реакций: активация тучных клеток и высвобождение медиаторов воспаления. Могут проявиться симптомы крапивницы:

  • покраснение,

  • образование волдырей,

  • зуд и жжение в месте воздействия низких температур.

Но у большинства людей реакция происходит без иммунного звена, она включается непосредственно при воздействии холода.  Ее причины не установлены, однако, согласно статистическим данным, существует связь:

  • с перенесенными инфекционными болезнями (сифилис, инфекционный мононуклеоз, гепатит С);

  • аутоиммунными заболеваниями;

  • системными васкулитами;

  • злокачественными новообразованиями;

  • патологиями печени;

  • приемом некоторых лекарственных препаратов.

Таким образом, можно сделать вывод, что причина аллергии на холод  — нарушение функции иммунной системы организма.

- Что опасно — лед, снег, холодный ветер, холодная вода?

- Опасность для людей с холодовой аллергией (крапивницей) несут все перечисленное. Это связано с тем, что в основе лежит физическое свойство — низкая температура, а не агрегатное состояние воды. Как я упоминала, даже пища и напитки могут быть провокаторами: в этом случае наблюдается отек губ, рта, глотки. 

- Какая температура воздуха опасна для аллергика, который реагирует на холод?

- У людей с проявлениями холодовой аллергии порог низких температур весьма индивидуальный. Чаще всего речь идет о резких перепадах температуры воздуха:

  • во время нахождения на улице — из плюсовых температур резкий выход в минусовые, из небольшого минуса в -15-20°С и больше;

  • при приеме контрастного душа;

  • при купании в холодном бассейне, когда температура воды меньше 24 градусов;

  • а также при употреблении холодной пищи: мороженого, холодца, фруктового льда, напитков со льдом.

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Чек-лист обследований на холодовую аллергию

Необходима очная консультация у врача аллерголога-иммунолога, дерматолога. На приеме проводится холодовая проба с кубиком льда, могут быть проведены провокационные пробы.

По результатам осмотра пациенту могут назначить:

  1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и определением СОЭ;

  2. общий анализ мочи;

  3. биохимический анализ крови (определение С-реактивного белка, иммуноглобулин Е общий);

  4. генетическое исследование (верификация наследственной формы заболевания).

- Помогут ли антигистаминные препараты в лечении?

- Пациентам с проявлениями холодовой крапивницы именно антигистаминные препараты назначаются в первую очередь. Обычно это второе-третье поколение препаратов — они лишены побочных эффектов — сонливости, заторможенности, влияния на сердце. Как правило, достаточно приема этих средств и исключения провоцирующего фактора для полного купирования симптомов. 

- Что еще нужно для подавления реакций?

- В случаях тяжелой аллергической реакции (отек Квинке, бронхоспазм, одышка, пониженное артериальное давление) лечение назначает врач, применяя более мощный арсенал медикаментов (топические и системные кортикостероиды, бронходилататоры, адреномиметики). Такое бывает редко, но пациентам придется лечиться в стационаре.

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Что делать для профилактики

  • Одеваться по погоде — это обязательно несколько слоев одежды, ношение термобелья при низких температурах, обувь с теплой меховой стелькой, ношение перчаток, варежек, головных уборов, шарфов. Важно минимизировать площадь открытых участков тела.

  • Употреблять гипоаллергенные продукты, так как при повышенном аллергическом фоне высока вероятность перекрестной аллергии на другие вещества, усиливающие аллергический фон.

  • Избегать стрессов, которые могут спровоцировать развитие холодовой аллергии.

  • Своевременно лечить сопутствующие заболевания, прозодить диспансеризацию, регулярно посещать узких специалистов при наличии хронических заболеваний.

  • Соблюдать режим дня, полноценный сон, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заняться спортом — неоспоримая профилактика многих заболеваний, в том числе и холодовой аллергии.

Алена Парецкая