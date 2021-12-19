Еще два десятка лет назад иммунология и аллергология не признавала аллергические реакции на низкую температуру. Считалось, что их могут вызывать только определенные химические вещества или биологические соединения — лекарства, пыльца, пищевые продукты.
Но позже удалось доказать на практике, что аллергические реакции провоцируют и физические факторы. Именно низкая температура — один из самых частых аллергенов этого типа. И как же теперь быть? Ведь снег и лед на улице зимой отменить никак нельзя, а они могут вызвать крапивницу и куда более серьезные реакции. «Доктор Питер» узнал мнение врача-дерматовенеролога, подолога Гиляны Сангаджиевой.
Гиляна Сангаджиева
Дерматология, подология
Врач-дерматовенеролог, подологwww.instagram.com/p/CV0SUW8AOLG/
К счастью, подобная форма аллергии встречается нечасто, но доставляет своим обладателям немало проблем. Особенно она опасна для тех людей, которые живут в холодном климате, с долгими зимами, снегами и морозами. Да, самое простое — переезд в теплые края. Но не у всех есть такая возможность. Важно знать, что может спровоцировать приступы и как ими управлять.
- Почему возникает такая реакция?
- У 5 процентов людей имеется генетически обусловленная предрасположенность. За счет генов, которые передали родители, человек приобретает особенности реагирования на окружающие факторы. В организме под влиянием холода может вырабатываться особый белок — криоглобулин. Его организм распознает как чужеродный аллерген и атакует клетками иммунной системы. Если иммунная система раздражается криоглобулином, запускается каскад реакций: активация тучных клеток и высвобождение медиаторов воспаления. Могут проявиться симптомы крапивницы:
покраснение,
образование волдырей,
зуд и жжение в месте воздействия низких температур.
Но у большинства людей реакция происходит без иммунного звена, она включается непосредственно при воздействии холода. Ее причины не установлены, однако, согласно статистическим данным, существует связь:
с перенесенными инфекционными болезнями (сифилис, инфекционный мононуклеоз, гепатит С);
системными васкулитами;
злокачественными новообразованиями;
патологиями печени;
приемом некоторых лекарственных препаратов.
Таким образом, можно сделать вывод, что причина аллергии на холод — нарушение функции иммунной системы организма.
- Что опасно — лед, снег, холодный ветер, холодная вода?
- Опасность для людей с холодовой аллергией (крапивницей) несут все перечисленное. Это связано с тем, что в основе лежит физическое свойство — низкая температура, а не агрегатное состояние воды. Как я упоминала, даже пища и напитки могут быть провокаторами: в этом случае наблюдается отек губ, рта, глотки.
- Какая температура воздуха опасна для аллергика, который реагирует на холод?
- У людей с проявлениями холодовой аллергии порог низких температур весьма индивидуальный. Чаще всего речь идет о резких перепадах температуры воздуха:
во время нахождения на улице — из плюсовых температур резкий выход в минусовые, из небольшого минуса в -15-20°С и больше;
при приеме контрастного душа;
при купании в холодном бассейне, когда температура воды меньше 24 градусов;
а также при употреблении холодной пищи: мороженого, холодца, фруктового льда, напитков со льдом.
Чек-лист обследований на холодовую аллергию
Необходима очная консультация у врача аллерголога-иммунолога, дерматолога. На приеме проводится холодовая проба с кубиком льда, могут быть проведены провокационные пробы.
По результатам осмотра пациенту могут назначить:
общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и определением СОЭ;
общий анализ мочи;
биохимический анализ крови (определение С-реактивного белка, иммуноглобулин Е общий);
генетическое исследование (верификация наследственной формы заболевания).
- Помогут ли антигистаминные препараты в лечении?
- Пациентам с проявлениями холодовой крапивницы именно антигистаминные препараты назначаются в первую очередь. Обычно это второе-третье поколение препаратов — они лишены побочных эффектов — сонливости, заторможенности, влияния на сердце. Как правило, достаточно приема этих средств и исключения провоцирующего фактора для полного купирования симптомов.
- Что еще нужно для подавления реакций?
- В случаях тяжелой аллергической реакции (отек Квинке, бронхоспазм, одышка, пониженное артериальное давление) лечение назначает врач, применяя более мощный арсенал медикаментов (топические и системные кортикостероиды, бронходилататоры, адреномиметики). Такое бывает редко, но пациентам придется лечиться в стационаре.
Что делать для профилактики
Одеваться по погоде — это обязательно несколько слоев одежды, ношение термобелья при низких температурах, обувь с теплой меховой стелькой, ношение перчаток, варежек, головных уборов, шарфов. Важно минимизировать площадь открытых участков тела.
Употреблять гипоаллергенные продукты, так как при повышенном аллергическом фоне высока вероятность перекрестной аллергии на другие вещества, усиливающие аллергический фон.
Избегать стрессов, которые могут спровоцировать развитие холодовой аллергии.
Своевременно лечить сопутствующие заболевания, прозодить диспансеризацию, регулярно посещать узких специалистов при наличии хронических заболеваний.
Соблюдать режим дня, полноценный сон, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заняться спортом — неоспоримая профилактика многих заболеваний, в том числе и холодовой аллергии.
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