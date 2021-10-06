Британские ученые нашли связь между аллергией и психическими расстройствами

Группа британских ученых решила выяснить, существует ли взаимосвязь между аллергическими заболеваниями и психическими расстройствами. Для этого исследователи решили проанализировать данные из британского биобанка — эксперты изучили, какими еще заболеваниями страдают люди с аллергией, атопическим дерматитом, астмой и сенной лихорадкой. Результаты показали: аллергики действительно склонны к психическим расстройствам. Однако математическая обработка результатов генетических анализов не выявила конкретной причинно-следственной связи между этими двумя группами заболеваний. Результаты исследования
Гипотеза о том, что люди с аллергией, атопическим дерматитом, астмой и другими подобными заболеваниями склонны к психическим заболеваниям, существовала и раньше. Но эксперты никак не могли найти ей подтверждение. Некоторые ученые также отмечали, что аллергики в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму. Однако это не значит, что психические расстройства возникают после того, как у человека обнаружат аллергию. И наоборот.
Поэтому британские ученые решили использовать метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов.
Справка
Менделеевская рандомизация — это метод количественной оценки вариаций генов определенной функции для изучения причинного эффекта модифицируемого воздействия на заболевание в обсервационных исследованиях. Иначе говоря, это способ проверки гипотезы на разных выборках, в разных местах, на разных категориях людей и т.п.
Выяснилось, что связь между аллергическими заболеваниями и особенностями психического здоровья действительно существуют. Но ученым не удалось проследить конкретные причинно-следственные связи.
«Мы нашли убедительные доказательства наблюдательной связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Но мало доказательств причинно-следственной связи в любом из двух направлений», — пишут авторы статьи.
Ученые планируют продолжать исследования. Они надеются, что вскоре найдут точный ответ. И, возможно, он поможет выявить новые стратегии для лечения аллергии или психических расстройств.
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