Британские ученые нашли связь между аллергией и психическими расстройствами

Группа британских ученых решила выяснить, существует ли взаимосвязь между аллергическими заболеваниями и психическими расстройствами. Для этого исследователи решили проанализировать данные из британского биобанка — эксперты изучили, какими еще заболеваниями страдают люди с аллергией, атопическим дерматитом, астмой и сенной лихорадкой. Результаты показали: аллергики действительно склонны к психическим расстройствам. Однако математическая обработка результатов генетических анализов не выявила конкретной причинно-следственной связи между этими двумя группами заболеваний. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Clinical and Experimental Allergy.

Гипотеза о том, что люди с аллергией, атопическим дерматитом, астмой и другими подобными заболеваниями склонны к психическим заболеваниям, существовала и раньше. Но эксперты никак не могли найти ей подтверждение. Некоторые ученые также отмечали, что аллергики в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму. Однако это не значит, что психические расстройства возникают после того, как у человека обнаружат аллергию. И наоборот.

Поэтому британские ученые решили использовать метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов.