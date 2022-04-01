Ученым впервые удалось расшифровать полный геном человека

Справка

Геном человека — совокупность наследственного материала, который находится в человеческой клетке.

Гены представляют собой цепочки из буквенных пар — A, C, G и T — которые содержат инструкции по созданию белков, строительных блоков жизни. В организме человека существует около 30 тысяч генов, организованных в 23 группы, называемые хромосомами, которые находятся в ядре каждой клетки.