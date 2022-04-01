Ученым впервые удалось расшифровать полный геном человека

Группа исследователей из американского Медицинского института Говарда Хьюза поделилась удивительным и долгожданным открытием: ученым наконец-то удалось расшифровать полный геном человека. На это у них ушло 20 лет. Результаты исследования
Справка
Геном человека — совокупность наследственного материала, который находится в человеческой клетке.
Гены представляют собой цепочки из буквенных пар — A, C, G и T — которые содержат инструкции по созданию белков, строительных блоков жизни. В организме человека существует около 30 тысяч генов, организованных в 23 группы, называемые хромосомами, которые находятся в ядре каждой клетки.
Каждый человек обладает уникальным геномом, отличаясь от другого человека приблизительно одной позицией нуклеотидов из тысячи. Если говорить проще, то геном можно назвать «книгой судеб»: по нему возможно «прочитать», что это за живое существо, какая у него наследственность, чем болели его предки, какие у него есть особенности в организме и так далее.
Так, работа над расшифровкой человеческого генетического портрета велась уже много лет. Ученым из разных стран удалось расшифровать большую часть, но завершить исследование не позволяло оборудование — в начале века оно еще не было таким точным, как сейчас, технологии секвенирования ДНК не могли прочитать некоторые ее части. Даже после обновлений в нем отсутствовало около восьми процентов генома.
Сейчас же исследователи смогли расшифровать оставшиеся 8% «темной материи».
«Некоторые гены, которые и делают нас уникальными людьми, на самом деле находились в этой „темной материи генома“, до полной расшифровки о них не было никакой информации», — сказал Эван Эйхлер, исследователь из Вашингтонского университета.
Ученые заявили, что полная картина генома даст человечеству лучшее понимание о том, как происходила эволюция, раскроет некоторые вопросы биологии. Также это исследование — новая дверь в мир медицинских открытий. Исследователи смогут больше узнать о процессах старения, нейродегенеративных состояниях, более детально изучить злокачественные опухоли и болезни сердца, сосудов, легких, почек и других органов. Возможно, через несколько лет ученые даже смогут изобрести лекарства от болезней, которые до сих пор считаются неизлечимыми.
«Мы просто расширяем наши возможности, понимая историю происхождения болезней человека, раскрывая секреты эволюции и генетики», — сказала Карен Мига. Она принимала участие в исследовании и написании научной статьи.
Кстати
Наши гены, оказывается, отвечают и за то, будем ли мы счастливыми. Ученые из Миссурийского университета США решили разобраться, насколько способность быть довольным своей жизнью заложена нас с рождения. Правда ли это, что мы уже рождаемся «запрограммированными» на счастливую или несчастливую судьбу, можно прочитать ЗДЕСЬ.