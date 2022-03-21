1 случай на 160 человек в мире (0,006) — по данным Всемирной организации здравоохранения, 26 случаев на 1000 человек (0,026) — по данным Российского научного центра психического здоровья — с такой частотой распространен аутизм. Если судить по этим цифрам, в России диагноз «расстройство аутистического спектра» (РАС) ставят значительно чаще, чем в других странах. При том, что данные по нашему государству не обновлялись уже с 1999 года. А это говорит или о неактуальных критериях в постановке диагноза, или о том, что в России ситуация с РАС куда серьезнее, чем в целом по миру.
Генетика и лекарство
- Ведущий фактор риска развития аутизма — это генетическая отягощенность, — говорит клинический психолог Саша Бочарникова. — Но есть вероятность, что влияние могут оказывать и осложнения во время беременности, прием некоторых лекарств, внутриутробные инфекции и ртутьсодержащий консервант вакцин, но ситуация с ними остается неясной из-за недостатка доказательств.
Аутизм многие не считают чем-то серьезным. Предполагают, что он поддается коррекции — нужно просто «заниматься воспитанием».
- Люди с РАС на самом деле испытывают трудности с социальным взаимодействием, коммуникацией, у них ограничен круг интересов, — предупреждает Саша Бочарникова.
Как проявляется аутизм в общении
Человек недолго или непоследовательно смотрит в глаза;
стремится не смотреть и/или не слушать собеседника;
редко или никогда не использует указывающий жест, чтобы что-то показать другим;
не реагирует или медленно реагирует в ответ на свое имя или другие попытки привлечь внимание;
в речи нет обращений, нет диалога;
не учитывает реакции;
мимика и жестикуляция не совпадают со сказанным;
не понимает точку зрения и не способен прогнозировать действия другого человека.
Как проявляется аутизм в поведении
Стереотипное поведение;
дети рано проявляют интерес к собирательству вещей, которые никак не используют в играх (этикетки, части машин, мусор);
однообразие интересов, трудно перейти к новым видам деятельности;
более чувствительны, по сравнению с другими людьми, в отношении источников света, звука, одежды или температуры;
длительно концентрируют внимание на одном объекте.
К тому же у людей с аутизмом все перечисленные симптомы могут сопровождаться еще и расстройством сна, избирательностью в еде и повышенной раздражительностью.
Лучшие математики и искусствоведы
- Но надо понимать, что синдром составляют не только симптомы, которые усложняют существование, — предупреждает эксперт «Доктора Питера» клинический психолог Саша Бочарникова. — Многие люди с РАС обладают и сильными сторонами. Например, они могут изучать предмет в деталях, надолго запоминать информацию, так как воспринимают ее и зрительными, и слуховыми анализаторами. У таких людей превосходные способности в математике, науках, музыке и искусстве.
Вообще, признаки расстройства проявляются в первые три года жизни ребенка, но есть вероятность, что симптомы могут полностью не проявляться пока социальные требования не превысят ограниченные возможности.
- Полностью вылечить расстройства аутистического спектра невозможно, терапия направлена на смягчение симптомов, которые мешают в повседневной жизни, — говорит Бочарникова. — РАС влияет на каждого человека по-разному. У людей есть и сильные и слабые стороны. Поэтому и план лечения разрабатывается индивидуально для каждого отдельного случая.
Самый распространенный способ коррекции — это «Прикладной Анализ Поведения» (Applied Behavior Analysis (ABA). Терапевты помогают смягчать поведение.
Лечить тем, что лечит
Многие родители ищут волшебную таблетку: посещают вместе с ребенком «бабушек», экстрасенсов, плавают вместе с дельфинами или лечатся народными средствами. Ни один из перечисленных методов не имеет научных доказательств. Но родители делают ставку на альтернативные методы лечения. Масла в огонь подливает неквалифицированный медицинский персонал, который не имеет возможности назначить ребенку адекватное лечение.
- Во время стажировки в Научном центре психического здоровья я общалась с мамой дочки с подтвержденным диагнозом. На момент встречи девочке было 10 лет, и она вела себя совершенно нормально, — рассказала Саша Бочарникова. — При этом мама была уверена, что улучшить состояния ее дочери помогли дельфинотерапия и гомеопатия. А вот медикаментозное лечение только навредило. А именно — появились стереотипии и агрессия. К сожалению, такое временное ухудшение возможно, и предсказать последствия бывает трудно. Даже опытный врач не может точно сказать, какие препараты и в какой дозировке подойдут, так как каждый случай индивидуален.
Если вы когда-нибудь заходили на форум, где общаются родители детей-аутистов, то видели множество сообщений о том, сколько раз менялась схема лечения.
- Мое мнение, что, если метод помогает, хотя его эффективность не доказана, не стоит от него отказываться, — говорит Саша Бочарникова. — Важнее в вопросе лечения начать его как можно скорее. Будьте внимательны к поведению своего ребенка. «Красные флажки» аутизма заметны до года:
отсутствие взгляда в глаза;
отсутствие реакции на имя;
отсутствие потребности в теплом эмоциональном контакте с родителями;
особенности в сенсорной сфере: ребенок любит есть только определенную еду, чувствителен к шуму, одежде, не любит прикосновений.
Если вы заметили какой-то из перечисленных признаков у своего ребенка — это повод пройти плановое обследование у детского невролога, детского психиатра или клинического психолога.
Эпидемия или еще нет?
По статистике, с каждым годом распространенность расстройств аутистического спектра только растет. Многое зависит от диагностических критериев в стране, возраста обследования детей. Пока эталонной считается статистика Великобритании, которая в 2006 году провела исследование, в нем участвовало 57 тысяч детей от 9 до 10 лет. По результатам исследования, распространенность аутизма составила 11,61 случая на 1000 человек.
- Проверку проводили на собственных наблюдениях исследователей, а не только изучая медицинские документы, — объяснила Саша Бочарникова.
Среди 8-летних в США распространенность РАС составила 9 случаев на 1000 человек. С Россией все сложнее, так как последние исследования проводились еще в 1999 году.
- Более современные данные по России крайне неполные, — констатирует Саша Бочарникова. — После проведенных исследований получили результаты, которые разительно отличаются от зарубежных. Это может быть связано с неудовлетворительным состоянием диагностики и статистики РАС в стране.
Статистика по аутизму в России доступна для крупных учреждений, где ведется учет заболеваемости.
- В крупные лечебные центры, такие как Научный центр психического здоровья, Федеральный ресурсный центр или Центр лечебной педагогики (все находятся в Москве) приезжают многие неравнодушные к состоянию своего ребенка родители со всей России, — рассказала Бочарникова. — К сожалению, статистические данные по России в целом остаются недоступными из-за недостатка учета расстройств аутистического спектра.
При этом аутизм до сих пор остается малоизученной проблемой, сейчас активно ведутся исследования о причинах роста числа заболевших.
- Пока неясно, чем обусловлен рост: дело в истинной заболеваемости или каких-то иных факторах, — размышляет клинический психолог Саша Бочарникова. — Так как увеличение распространенности может быть следствием изменившихся диагностических критериев. Не только медперсонал, но и родители теперь обладают большим количеством информации, повысилась осведомленность.
Люди с РАС
Темпл Грандин — занимает пост профессора в Государственном университете Колорадо.
Донна Уильямс — автор 9 книг, художница, консультант по проблемам аутизма.
Ирис Юханссон — писатель, консультант родителей для детей с РАС.
Наша справка
Впервые термин «аутизм» появился в 1911 году, им описывали отрешенность от мира, уход в фантазии в работе Блейера «Ранее слабоумие или группа шизофрении».
В 1943 году психиатр Лео Каннер дал определение аутизму. Он описал его как состояние, которое характеризуется трудностями во взаимодействии с людьми и окружающим миром.
В 1947 впервые в России психиатр Мнухин дал описание синдрома.
В 1980 годы в медицинском мире появилось понятие «аутистический спектр».