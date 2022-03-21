Лучшие математики и искусствоведы

- Но надо понимать, что синдром составляют не только симптомы, которые усложняют существование, — предупреждает эксперт «Доктора Питера» клинический психолог Саша Бочарникова. — Многие люди с РАС обладают и сильными сторонами. Например, они могут изучать предмет в деталях, надолго запоминать информацию, так как воспринимают ее и зрительными, и слуховыми анализаторами . У таких людей превосходные способности в математике, науках, музыке и искусстве.

Вообще, признаки расстройства проявляются в первые три года жизни ребенка, но есть вероятность, что симптомы могут полностью не проявляться пока социальные требования не превысят ограниченные возможности.

- Полностью вылечить расстройства аутистического спектра невозможно, терапия направлена на смягчение симптомов, которые мешают в повседневной жизни, — говорит Бочарникова. — РАС влияет на каждого человека по-разному. У людей есть и сильные и слабые стороны. Поэтому и план лечения разрабатывается индивидуально для каждого отдельного случая.

Самый распространенный способ коррекции — это «Прикладной Анализ Поведения» (Applied Behavior Analysis (ABA). Терапевты помогают смягчать поведение.