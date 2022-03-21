Терапевт Корсева назвала 6 причин, почему бывает озноб без температуры

Сложно описать словами озноб — это чисто субъективное ощущение. Обычно люди говорят, что ощущают зябкость, резкий холод, мелкую дрожь в мышцах по всему телу. Помимо этого тел покрывается «гусиной кожей», есть ощущение ползания мурашек. Обычно это состояние возникает, когда резко и внезапно спазмируются мелкие подкожные сосуды, которые залегают прямо под кожей. За счет частых сокращений мышц при дрожи и спазма капилляров замедляется кровообращение в коже, ухудшается ее питание. Из-за этого уменьшается процесс теплоотдачи, возникает ощущение, что вам холодно.
Если вы простыли, есть кашель, насморк, чихание или общее недомогание, причина озноба понятна. Но не всегда он возникает именно при гриппе или ОРВИ. Иногда озноб вообще бывает без температуры, и тогда понять его причину еще сложнее. «Доктор Питер» обсудил возможные причины озноба с Екатериной Корсевой, терапевтом, нефрологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидатом медицинских наук.
Простуда, инфекция, воспаление
Озноб является распространенным симптомом различных инфекционных заболеваний и патологических состояний. Он может быть как первым признаком начинающейся болезни (той же банальной простуды), так и развиваться уже в ее процессе (например, на фоне присоединения осложнений или как часть клинической картины).
Так, озноб — частый спутник вирусных и бактериальных инфекций: от ОРВИ и гриппа до клещевого энцефалита и коклюша.
Нередко человека знобит и во время воспалительных процессов в организме. Например, при пиелонефрите, гастрите, колите, гепатите тоже могут быть ознобы.
Если ты не профи в альпинизме
Из специфических состояний, для которых характерен озноб, можно назвать горную болезнь с гипоксией — кислородным голоданием. Это достаточно серьезное и специфическое заболевание, возникающее на фоне резкого перепада атмосферного давления при подъеме на большую высоту. Оно хорошо знакомо альпинистам и любителям горных походов. Чтобы избежать этой проблемы или уменьшить тяжесть состояния, необходима специальная подготовка к восхождениям и крепкое здоровье.
Если щитовидка барахлит
Озноб также типичен для эндокринологических заболеваний. Прежде всего, это один из типичных признаков гипотиреоза — пониженной выработки гормонов щитовидной железой.
Из-за нехватки гормонов (тироксина и трийодтиронина) организм перестает нормально регулировать температуру тела — обмен веществ замедляется, энергии для обогрева тела становится меньше.
В результате человек постоянно мерзнет и жалуется на частый озноб. Кстати, при повышенном уровне гормонов щитовидки люди, наоборот, начинают часто потеть и страдать от приступов жара.
Если переохладился
Вполне естественно, что озноб — это яркий симптом переохлаждения организма, когда у человека на фоне замерзания резко замедляется кровообращение. В этом случае озноб и дрожь становятся своеобразным защитным механизмом. Тело как бы пытается «встряхнуть» сжимающиеся кровеносные сосуды, чтобы сохранить хотя бы немного тепла.
Если озноб есть, а температуры — нет
Если озноб возникает с температурой, причины его более понятны. Но иногда бывает ощущение озноба, при этом на градуснике температура вполне нормальная или даже снижена. Для этого есть целый ряд причин.
Стрессовые реакции. Иногда причиной озноба становится также стресс и сильное психоэмоциональное напряжение. Причем температура тела при этом может оставаться совершенно нормальной.
Болезни сердечно-сосудистой системы. Из-за проблем с циркуляцией крови по сосудам при низком давлении или проблемах с сосудами, особенно в ногах, страдает процесс теплоотдачи. Ноги и руки могут мерзнуть, возникает неприятное ощущение по всему телу, может знобить. Но температуры при этом нет.
Аллергические реакции. У многих аллергиков ощущение озноба, холодка по телу или по спине без повышенной температуры может возникать при контакте с аллергенами. Кроме озноба люди с аллергией могут отмечать у себя слезотечение, затрудненное носовое дыхание, сильный насморк, кашель, першение в горле, одышку, сыпь по коже и т.д.
Гипертонический криз или резкое снижение давления. У части людей резкие скачки давления могут сопровождаться ознобом без лихорадки, на фоне головной боли и недомогания, слабости. Сильный озноб на фоне резкой слабости возможен и у гипотоников, если их давление опускается до границы 90/60 или ниже.
Пищевые отравления. Если вы поели не совсем свежей пищи, отравились каким-либо препаратом, возможна тошнота, понос, рвота и головокружения. На фоне них возникает и озноб, он обычно не сопровождается температурой. Если же есть еще и лихорадка, скорее всего это кишечная инфекция.
Наступление климакса. У части женщин, которые вступили в период климакса, могут быть приливы или ознобы. Это субъективно крайне неприятные ощущения жара или резкого холода возникают из-за резких колебаний уровня эстрогенов.
Внимание диабетикам!
Если человек страдает сахарным диабетом, появление озноба без температуры — это признак низкого уровня глюкозы. Дополнительно низкий сахар проявляется дрожью, агрессивностью, слабостью, сильным голодом и недомоганием. Реже озноб бывает при высоком уровне сахара, но тогда его сопровождает сильная жажда, сонливость, тошнота.