Терапевт Корсева назвала 6 причин, почему бывает озноб без температуры

Сложно описать словами озноб — это чисто субъективное ощущение. Обычно люди говорят, что ощущают зябкость, резкий холод, мелкую дрожь в мышцах по всему телу. Помимо этого тел покрывается «гусиной кожей», есть ощущение ползания мурашек. Обычно это состояние возникает, когда резко и внезапно спазмируются мелкие подкожные сосуды, которые залегают прямо под кожей. За счет частых сокращений мышц при дрожи и спазма капилляров замедляется кровообращение в коже, ухудшается ее питание. Из-за этого уменьшается процесс теплоотдачи, возникает ощущение, что вам холодно.

Если вы простыли, есть кашель, насморк, чихание или общее недомогание, причина озноба понятна. Но не всегда он возникает именно при гриппе или ОРВИ. Иногда озноб вообще бывает без температуры, и тогда понять его причину еще сложнее. «Доктор Питер» обсудил возможные причины озноба с Екатериной Корсевой, терапевтом, нефрологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидатом медицинских наук.