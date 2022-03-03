Почему бросает в жар и пот без температуры: объяснение кардиолога

Если бы не умели потеть, в теплое время года или при резких сенах температуры нам пришлось бы очень тяжело. Пот, испаряясь с поверхности кожи, позволяет отдать избыток тепла, предупреждая перегрев. Кроме того, с потом во время лихорадки выводится часть солей, продуктов метаболизма, за счет потливости постепенно снижается температура тела. Но если приступы сильной потливости возникают совершенно внезапно, и он буквально льет градом, резко бросает в жар или мгновенно прошибает холодный пот, кожа холодеет и становится липкой — это повод посетить врача. Это могут быть признаки стресса, чрезмерного утомления, проблем с сердцем, сосудами, эндокринной системой.

Почему я потею? С таким вопросом в последние годы люди сталкиваются очень часто. Человек чувствует себя здоровым, ведет активный образ жизни, но эпизоды слабости и потливости накрывают волной в самые ответственные моменты. Знакомо вам?