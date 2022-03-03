Почему бросает в жар и пот без температуры: объяснение кардиолога

Если бы не умели потеть, в теплое время года или при резких сенах температуры нам пришлось бы очень тяжело. Пот, испаряясь с поверхности кожи, позволяет отдать избыток тепла, предупреждая перегрев. Кроме того, с потом во время лихорадки выводится часть солей, продуктов метаболизма, за счет потливости постепенно снижается температура тела. Но если приступы сильной потливости возникают совершенно внезапно, и он буквально льет градом, резко бросает в жар или мгновенно прошибает холодный пот, кожа холодеет и становится липкой — это повод посетить врача. Это могут быть признаки стресса, чрезмерного утомления, проблем с сердцем, сосудами, эндокринной системой.
Почему я потею? С таким вопросом в последние годы люди сталкиваются очень часто. Человек чувствует себя здоровым, ведет активный образ жизни, но эпизоды слабости и потливости накрывают волной в самые ответственные моменты. Знакомо вам?
Зачем мы потеем
Пот — это естественный секрет наших потовых желез, и создан он для защиты организма от перегревания. В нашем с вами теле есть разные виды желез — одни являются терморегуляторами и вырабатывают гипотонический раствор, которым и является пот, в периоды повышенных температур или физических нагрузок, другие же выделяют этот специфический секрет тела в моменты стресса или испуга.
Работа потовых желез по всему телу регулируется частью головного мозга — гипоталамусом и проводящими симпатическими нервными волокнами.
При перегревании тела человека центр терморегуляции в гипоталамусе дает сигнал периферическим нервам: нужно увеличить теплоотдачу. Чтобы этого достичь, происходит расширение сосудов на поверхности кожи и активируется процесс выделения жидкого водянистого секрета — пота. Именно этим процессом обусловлена избыточная потливость человека в период ОРВИ или других патологических состояний, сопровождающихся повышением температуры тела.
Почему потливость без повышенной температуры возникает у женщин
В женском организме многие процессы обусловлены гормональным фоном, а потому при его изменении (в периоды климакса, беременности) происходит перестройка работы вегетативной нервной системы. Это приводит к кратковременному ощущению жара, приливов, повышенному потоотделению. В такие периоды женщине требуется консультация врача-гинеколога, с целью облегчения симптомов ее состояния.
По той же причине к повышенному потоотделению склонны люди, страдающие другими эндокринными патологиями — избыточной массой тела, гипертиреозом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом.
Наблюдение врача-эндокринолога, коррекция гормонального профиля и изменение образа жизни существенно снижают проявления гипергидроза (так в медицине именуют патологическую потливость) и улучшают общее состояние человека.
Почему бросает в пот мужчин
Что касается мужской половины населения, то, по статистике, мужчины чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями, а их чувствительность к адреналину выше, чем у женщин. В связи с этим в мужском организме в ответ на стресс развивается тахикардия, увеличивается выделение пота, учащается дыхание.
Так же к большей потливости склонны курящие люди, так как никотин является прямым стимулятором ацетилхолина, который раздражает рецепторы потовых желез.
Без паники, иначе будет атака!
В период пандемии COVID-19 участились случаи развития депрессии, тревожных расстройств, панических атак, при которых потливость — почти неизменный атрибут. Паническая атака чаще всего проявляется вегетативным кризом, который может сопровождаться:
страхом смерти,
нехваткой воздуха,
затруднением дыхания,
ознобом,
повышенным потоотделением,
предобморочным состоянием,
учащенным мочеиспусканием
и другими проявлениями.
Это связано с резким выделением большого количества адреналина и дофамина в кровь, что стимулирует резкое учащение частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, выработку жидкого секрета в области потовых желез по всему телу. Коррекцию данных состояний проводит врач-психотерапевт, который помогает подобрать терапию для снижения уровня эмоционального стресса, тревоги, приводящих к развитию панических атак.
Если потливость постоянная — надо к врачу!
Таким образом, чаще всего выделение пота — это естественная реакция организма, которая является адаптационной функцией организма. В большинстве случаев это состояние не требует медикаментозной коррекции и проявляется как ответ на адекватный раздражитель.
Однако при ситуации, когда вы постоянно и сильно потеете почти везде — стоит обраться к врачу для проведения диагностики и возможного выявления заболеваний, требующих медикаментозной терапии.