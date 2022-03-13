Все болит, ничего не помогает: 7 причин, почему ломит мышцы во всем теле

Если вы ощущаете болезненность, ломоту в мышцах по всему телу, нужно как можно быстрее постараться определить, что является причиной подобного дискомфорта. Медицинский термин, который обозначает такие жалобы — миалгия, в дословном переводе означает мышечная боль (миос — мышца, алгос — боль), и чаще всего сопровождает интенсивные занятия спортом или непривычные физические нагрузки. Тогда это вполне допустимая ситуация, типичная для усталости мышц, которые не привычны к нагрузке. Паники не нужно. Но есть болезненность постоянная, сопровождается слабостью, которая не исчезает несколько дней подряд, стоит подумать о том, что это могут быть хронические заболевания, которые требуют обследования и последующего лечения.
При появлении первых симптомов нужно определить причину, какие из вариантов наиболее вероятны, «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, врача терапевта, заведующей методическим кабинетом.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Семь основных причин
При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу, врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:
инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);
фибрмиалгию;
травмы мышц;
миозиты;
дерматомиозит;
лактат-ацидоз;
состояние нервно-психического истощения.
У каждого из перечисленных состояний есть свои особенности, а также те факторы, которые провоцируют боль и остальные симптомы. Поэтому важно хотя бы коротко обсудить каждую болезнь.
Фибромиалгия: болезнь Леди гаги
Для нее типичная ноющая боль, которую невозможно определить по локализации. Природа этой болезни до сих пор не определена, но кроме постоянной боли в мышцах типична также повышенная утомляемость в мышечных волокнах. Чаще болеют женщины, и на долю этой болезни приходится до 8% от всех причин боли в мышцах.
Кстати, именно эту болезнь диагностировали у Леди Гаги. Певица говорила, что невыносимую боль унять невозможно — приходится отменять концерты.
Пока точную причину фибромиалгии не открыли, предполагают, что виновны стрессы, депрессии, проблемы со сном, непереносимость глютена и предрасположенность в генах. Помимо усталости по мере развития болезни возникают приступы судорог, проблемы сна, памяти, боли в мочевом пузыре, прямой кишке. Если устранить боль, то заболевание можно затормозить.
При простуде и гриппе и не только
Инфекционные болезни сопровождаются синдромом интоксикации, что отражается на общем самочувствии. Возникает ломота в мышцах по всему телу, которую сопровождает озноб, лихорадка, слабость со сонливостью, головная боль, сниженный аппетит. Помимо этого будет и типичные для инфекции признаки — кашель, заложенный нос, сопли и т.д.
Миозит: когда просто продуло
Дословно это состояние переводится как воспаление мышц. Чаще всего она возникает при сильном переохлаждении, нахождении на сквозняке, резкое смене температуры. Чаще всего миозит имеет локальный характер, но у некоторых людей боль возникает по всему телу без четкой локализации. Она становится сильнее при движении, уменьшается при полном покое.
Дерматомиозит: восстание иммунной системы
Эта патология возникает медленно, постепенно, по мере того, как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.
Обширные травмы: понятная боль
Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.
Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза
Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок, и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дет ощущение боли. Кроме нее возможны:
мышечные спазмы;
боль внутри груди и в животе;
приступы тошноты с рвотой;
учащение дыхания;
провалы в памяти;
проблемы с работой сердца.
Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.
Нервно-психическое истощение: все в голове
Иногда мышцы болят из-за нервного истощения. Никаких проблем со здоровьем нет, но наш мозг упорно воспринимает состояние как болезненное. Обычно это люди мнительные, холерического темперамента, резко и эмоционально воспринимающие обстановку.
Помимо боли во всем теле они плохо спят, тяжело и часто дышат, отмечают аритмию, повышенную тревожность.
Они ворчливы и постоянно раздражены. Помочь могут только психотерапия и постоянное общение со специалистом.
Чем помочь
Мышечные боли хорошо устраняют привычные анальгетики в форме таблеток или противовоспалительные средств нестероидной группы. Дополнить терапию может покой и отдых, теплые ванны. При травмах полезными будут массаж и гимнастика. Но если речь идет о фибромиалгии или дерматомиозите, тут помочь могу только неврологи и специалисты по лечению боли.