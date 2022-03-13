Все болит, ничего не помогает: 7 причин, почему ломит мышцы во всем теле

Дерматомиозит: восстание иммунной системы

Эта патология возникает медленно, постепенно, по мере того, как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.

Обширные травмы: понятная боль

Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.

Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза

Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок, и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дет ощущение боли. Кроме нее возможны:

мышечные спазмы;

боль внутри груди и в животе;

приступы тошноты с рвотой;

учащение дыхания;

провалы в памяти;

проблемы с работой сердца.

Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.