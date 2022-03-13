Все болит, ничего не помогает: 7 причин, почему ломит мышцы во всем теле
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Если вы ощущаете болезненность, ломоту в мышцах по всему телу, нужно как можно быстрее постараться определить, что является причиной подобного дискомфорта. Медицинский термин, который обозначает такие жалобы — миалгия, в дословном переводе означает мышечная боль (миос — мышца, алгос — боль), и чаще всего сопровождает интенсивные занятия спортом или непривычные физические нагрузки. Тогда это вполне допустимая ситуация, типичная для усталости мышц, которые не привычны к нагрузке. Паники не нужно. Но есть болезненность постоянная, сопровождается слабостью, которая не исчезает несколько дней подряд, стоит подумать о том, что это могут быть хронические заболевания, которые требуют обследования и последующего лечения.

При появлении первых симптомов нужно определить причину, какие из вариантов наиболее вероятны, «Доктор Питер» уточнил у Лидии Голубенко, врача терапевта, заведующей методическим кабинетом.

Лидия Голубенко
Лидия Голубенко
Терапия

Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).

Семь основных причин

При жалобах на боль в мышцах буквально по всему телу, врачи будут подозревать семь основных патологий. К ним можно отнести:

  1. инфекционные заболевания (как острые, так и хронические);

  2. фибрмиалгию;

  3. травмы мышц;

  4. миозиты;

  5. дерматомиозит;

  6. лактат-ацидоз;

  7. состояние нервно-психического истощения.

У каждого из перечисленных состояний есть свои особенности, а также те факторы, которые провоцируют боль и остальные симптомы. Поэтому важно хотя бы коротко обсудить каждую болезнь.

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Фибромиалгия: болезнь Леди гаги

Для нее типичная ноющая боль, которую невозможно определить по локализации. Природа этой болезни до сих пор не определена, но кроме постоянной боли в мышцах типична также повышенная утомляемость в мышечных волокнах. Чаще болеют женщины, и на долю этой болезни приходится до 8% от всех причин боли в мышцах.

Кстати, именно эту болезнь диагностировали у Леди Гаги. Певица говорила, что невыносимую боль унять невозможно — приходится отменять концерты.

Пока точную причину фибромиалгии не открыли, предполагают, что виновны стрессы, депрессии, проблемы со сном, непереносимость глютена и предрасположенность в генах. Помимо усталости по мере развития болезни возникают приступы судорог, проблемы сна, памяти, боли в мочевом пузыре, прямой кишке. Если устранить боль, то заболевание можно затормозить.

При простуде и гриппе и не только

Инфекционные болезни сопровождаются синдромом интоксикации, что отражается на общем самочувствии. Возникает ломота в мышцах по всему телу, которую сопровождает озноб, лихорадка, слабость со сонливостью, головная боль, сниженный аппетит. Помимо этого будет и типичные для инфекции признаки — кашель, заложенный нос, сопли и т.д.

Миозит: когда просто продуло

Дословно это состояние переводится как воспаление мышц. Чаще всего она возникает при сильном переохлаждении, нахождении на сквозняке, резкое смене температуры. Чаще всего миозит имеет локальный характер, но у некоторых людей боль возникает по всему телу без четкой локализации. Она становится сильнее при движении, уменьшается при полном покое.

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Дерматомиозит: восстание иммунной системы

Эта патология возникает медленно, постепенно, по мере того, как воспалительный процесс медленно, но верно повреждает мышечные волокна по телу. Причиной становится собственная иммунная система — она воспринимает мышцы как чужеродные телу, атакует их и повреждает. Дополнительно возникает слабость шеи, снижение силы в плечах и бедрах, расстройства речевых функций, а потом и глотания, проблемы с дыханием, воспаление на слизистых. В итоге болезнь приводит к полной беспомощности.

Обширные травмы: понятная боль

Если человек попал в аварию или подвергся насилию, возможна обширная боль в мышцах буквально по всему телу из-за повреждения волокон. Аналогично мышцы страдают от запредельных нагрузок, они также повреждаются, воспаляются и сильно болят.

Накопление молочной кислоты с развитием лактат-ацидоза

Нарушение обменных процессов в организме, в том числе на фоне сахарного диабета, может привести к накоплению в крови и тканях молочной кислоты (лактата). Раздражение нервных окончаний кислотными молекулами в области мышечных волокон провоцирует ощущение боли. Избыток лактата в мышцах может образоваться после тренировок, и имеет временный характер, но на фоне патологий лактата много практически всегда, он постоянно раздражает мышцы и дет ощущение боли. Кроме нее возможны:

  • мышечные спазмы;

  • боль внутри груди и в животе;

  • приступы тошноты с рвотой;

  • учащение дыхания;

  • провалы в памяти;

  • проблемы с работой сердца.

Если лактата слишком много, он не выводится из организма, возникает сильная спутанность сознания, может развиваться кома.

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Нервно-психическое истощение: все в голове

Иногда мышцы болят из-за нервного истощения. Никаких проблем со здоровьем нет, но наш мозг упорно воспринимает состояние как болезненное. Обычно это люди мнительные, холерического темперамента, резко и эмоционально воспринимающие обстановку.

Помимо боли во всем теле они плохо спят, тяжело и часто дышат, отмечают аритмию, повышенную тревожность.

Они ворчливы и постоянно раздражены. Помочь могут только психотерапия и постоянное общение со специалистом.

Чем помочь

Мышечные боли хорошо устраняют привычные анальгетики в форме таблеток или противовоспалительные средств нестероидной группы. Дополнить терапию может покой и отдых, теплые ванны. При травмах полезными будут массаж и гимнастика. Но если речь идет о фибромиалгии или дерматомиозите, тут помочь могу только неврологи и специалисты по лечению боли.

Алена Парецкая