Кардиолог Серебрянский рассказал, какой болью проявляется тромбоз

Многие узнали об опасности тромбов после того, как мир накрыла пандемия коронавируса, ведь тромбоз — одно из самых частых и коварных осложнений после перенесенной болезни. Кровь сгущается, что как раз и провоцирует образование опасных сгустков. Если вовремя не обнаружить тромб, то последствия могут быть очень серьезными: от различных осложнений до летального исхода.

Вы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит кардиолог Юрий Серебрянский. Об этой опасной патологии могут сигналить внешние изменения на руках и ногах, неприятные симптомы и внезапная боль.

«К примеру, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синяя по сравнению с другой. Любимое место, куда тромбы потом устремляются, — это легкие. Тромб в этом случае обнаруживается после ультразвукового исследования», — рассказал эксперт порталу «Москва 24».

В ноге может появиться тяжесть, к ней неприятно прикасаться, человек жалуется на ноющую боль.



Еще один тревожный сигнал — это сильная одышка, боль в груди. В этом случае можно подозревать образование тромба в легком. Если у вас побелела рука или нога, появилось покалывание, конечность стала холодной на ощупь, то это указывает на застоявшийся артериальный тромб.