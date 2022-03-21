Кардиолог Серебрянский рассказал, какой болью проявляется тромбоз

Многие узнали об опасности тромбов после того, как мир накрыла пандемия коронавируса, ведь тромбоз — одно из самых частых и коварных осложнений после перенесенной болезни. Кровь сгущается, что как раз и провоцирует образование опасных сгустков. Если вовремя не обнаружить тромб, то последствия могут быть очень серьезными: от различных осложнений до летального исхода.
Вы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит кардиолог Юрий Серебрянский. Об этой опасной патологии могут сигналить внешние изменения на руках и ногах, неприятные симптомы и внезапная боль.
«К примеру, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синяя по сравнению с другой. Любимое место, куда тромбы потом устремляются, — это легкие. Тромб в этом случае обнаруживается после ультразвукового исследования», —
В ноге может появиться тяжесть, к ней неприятно прикасаться, человек жалуется на ноющую боль.
Еще один тревожный сигнал — это сильная одышка, боль в груди. В этом случае можно подозревать образование тромба в легком. Если у вас побелела рука или нога, появилось покалывание, конечность стала холодной на ощупь, то это указывает на застоявшийся артериальный тромб.
Некоторые могут спутать тромбоз с патологиями ЖКТ. Виной тому — сильная боль в животе. «Подразумевают аппендицит, панкреатит, острый живот. А на самом деле оказывается тромбоз сосудов брюшной полости. В этой ситуации необходима срочная диагностика и лечение», — пояснил врач.
Тромбы могут появиться даже в сосудах глаз, предупреждает кардиолог. Если это острая стадия, то у человека резко ухудшается зрение, он жалуется на пелену перед глазами. В этом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы не потерять зрение.
Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, то здесь есть немного времени в запасе. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Однако медлить тоже не стоит: в случае игнорирования неприятных симптомов может произойти отслойка сетчатки, конечный итог — слепота.
Проблему тромбообразования могут вызвать неправильные пищевые привычки. Например, вполне безобидный на первый взгляд завтрак может стать виновником серьезных осложнений. Как именно образуются тромбы? Кто в зоне риска? Какие симптомы должны насторожить? Разбираемся с экспертами.