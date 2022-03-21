Если вы внезапно почувствовали онемение в руках, или отказывают ноги, обычно причину ищут в неврологических заболеваниях. Но, как оказалось, такие симптомы могут быть последствием перенесенного COVID-19. Из-за вируса повреждаются нервы и мышцы. Происходит это по нескольким причинам.
Неправильный поворот на живот
Касается это тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Пациентов врачи переворачивали в прон-позицию для улучшения дыхания и раскрытия легких.
- Во время переворота на живот в отделении интенсивной терапии могли быть повреждены нервы, — предположили исследователи. — Но это вынужденная мера, для спасения жизни.
Воспалительный иммунный ответ
В этом случае постковид может затронуть даже тех, кто переболел в легкой и даже стертой форме. Собственный иммунитет может повреждать нервы.
Гематома из-за приема кроверазжижающих препаратов
Кровь способна скапливаться вне кровеносных сосудов и вызывать повреждение нервов.
- Все чаще мы наблюдаем нервно-мышечные осложнения коронавирусной болезни, особенно, когда люди проходят курс реабилитации, — объяснил один из авторов исследования, эксперт отделения радиологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Свати Дешмукх в научном журнале
Ученые рекомендуют направлять людей, после перенесенного COVID-19, с жалобами на боли, онемение, слабость в руках и ногах на МРТ и УЗИ.
- Таким образом удастся определить, из-за чего именно произошло повреждение нервов, — говорит Дешмукх. — И подобрать подходящую терапию.
Расширенная визуализация предполагает обследование даже самых маленьких нервов. Она включает ультразвук сверхвысокого разрешения и МРТ периферических нервов, которые отвечают за работу рук и ног.
- Эти обследования могут найти точное место, где возникла проблема, оценить тяжесть повреждения, количество поврежденных нервов, и как они влияют на мышцы, — уточнил Свати Дешмукх.
Если обследование определит, что растяжение произошло из-за неправильного поворота или положения лежа, то человеку может потребоваться помощь реабилитолога.
При повреждении нервов из-за воспаления стоит обращаться к неврологу.
Гематомы, которые повредили нервы, требуют корректировки доз кроверазжижающих препаратов. Также потребуется консультация хирурга.
Но надо понимать, что онемение не всегда связано с проблемами в мышцах и нервах. Есть и другие причины состояния. Например, недостаток витамина В6. Дело в том, что он плохо накапливается в организме.
- При стрессе он еще и довольно быстро «сжигается», поэтому в сложные периоды жизни его рекомендуют принимать постоянно, — говорит эндокринолог Анна Степанова.