Если вы внезапно почувствовали онемение в руках, или отказывают ноги, обычно причину ищут в неврологических заболеваниях. Но, как оказалось, такие симптомы могут быть последствием перенесенного COVID-19 . Из-за вируса повреждаются нервы и мышцы. Происходит это по нескольким причинам.

Неправильный поворот на живот

Касается это тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Пациентов врачи переворачивали в прон-позицию для улучшения дыхания и раскрытия легких.

- Во время переворота на живот в отделении интенсивной терапии могли быть повреждены нервы, — предположили исследователи. — Но это вынужденная мера, для спасения жизни.