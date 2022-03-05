Тюменские врачи спасли больных с постковидом, у которых появилась плесень в голове

Про COVID-19 мир начинает постепенно забывать, на повестке дня вопросы куда сложнее и важнее. Однако это вовсе не означает, что вирус исчез и больше никому и ничем не навредит. Врачи Областной клинической больницы №2 Тюмени спасли восемь пациентов, у которых развился постковид, точнее одно из его редких осложнений — мукормикоз, или «черная плесень».

- Мукормикоз — это агрессивная грибковая инфекция, которую можно устранить только с помощью хирургического вмешательства, — объяснили в Областной клинической больнице №2 Тюмени. — Вначале заболевание проявляется, как обычная заложенность носа, но затем к ней присоединяется неприятный гнилостный запах из носовой полости .

Это значит, что поражение «черной плесенью» уже затронуло мягкие ткани лицевого скелета.