Тюменские врачи спасли больных с постковидом, у которых появилась плесень в голове

Про COVID-19 мир начинает постепенно забывать, на повестке дня вопросы куда сложнее и важнее. Однако это вовсе не означает, что вирус исчез и больше никому и ничем не навредит. Врачи Областной клинической больницы №2 Тюмени спасли восемь пациентов, у которых развился постковид, точнее одно из его редких осложнений — мукормикоз, или «черная плесень».
- Мукормикоз — это агрессивная грибковая инфекция, которую можно устранить только с помощью хирургического вмешательства, — объяснили в Областной клинической больнице №2 Тюмени. — Вначале заболевание проявляется, как обычная заложенность носа, но затем к ней присоединяется неприятный гнилостный запах из носовой полости.
Это значит, что поражение «черной плесенью» уже затронуло мягкие ткани лицевого скелета.
Врач-оториноларинголог, заведующий отделением оториноларингологии ОКБ№2 Тюмени
- Мукормикоз встречается не так часто, но его распространение довольно объемно, — объяснил заведующий отделением оториноларингологии ОКБ№2 Александр Рудзевич. — Он может поразить слизистую носа и пазухи: гайморовые, лобные, части придаточных пазух носа, перейти на костные и хрящевые структуры лицевого скелета.
Чтобы справиться с заболеванием, необходима совместная работа оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов. Перед тем, как начинать лечение тюменские врачи консультировались с экспертами Научно-исследовательского института микологии имени П.Н. Кашкина в Петербурге. Требовалось совместными усилиями определиться с тактикой лечения больных с мукормикозом.
- Пациентам удалили пораженные грибком ткани лицевого скелета, — объяснили в ОКБ №2. — Но некоторым потребовалась также помощь нейрохирургов и офтальмологов, так как мукормикоз затронул и окружающие органы.
Из истории вопроса
Больше всего от «черной плесени» пострадали жители Индии. На волне ковида весной и летом 2021 года несколько тысяч человек заразились мукормикозом. Чтобы остановить распространение инфекции, хирурги довольно часто удаляли людям глаза. Так как через них грибок проникал в мозг и приводил к смерти. Серьезная операция требовалась в 60 процентах случаев.
- Эти микроскопические грибы любят тепло, влагу и грязь, — уточнил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор Николай Климко. — В Индии три четверти пациентов с мукормикозом — это пациенты, у которых инфекция развивается на фоне сахарного диабета, в России 85 процентов — это онкогематологические больные.